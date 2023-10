Utiliser les smartphones est l’un des plus grands problèmes auxquels les enseignants sont confrontés – Keegan

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La lutte contre les smartphones est l’un des « plus gros problèmes » auxquels sont confrontés les enseignants, a déclaré la secrétaire d’État à l’Éducation alors qu’elle faisait pression pour que les appareils soient interdits dans les écoles.

Gillian Keegan a déclaré que le gouvernement mettrait à jour ses directives pour exhorter les écoles publiques de toute l’Angleterre à interdire les téléphones portables tout au long de la journée scolaire dans le but d’améliorer la distraction, les perturbations et le harcèlement parmi les élèves.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré que ces directives aideront les chefs d’établissement à interdire l’utilisation du téléphone portable pendant les cours et les récréations.

Certains syndicats de l’éducation ont suggéré qu’une interdiction générale pour les élèves d’utiliser des téléphones portables est « inapplicable » et pourrait causer « davantage de problèmes ».

En Angleterre, il appartient actuellement aux chefs d’établissement de décider de leur propre politique concernant les téléphones portables et de savoir s’ils doivent être interdits.





Nous reconnaissons le travail incroyable accompli par de nombreuses écoles pour interdire les téléphones portables et nous annonçons que nous modifierons les directives afin que toutes les écoles suivent leur exemple. Gillian Keegan, secrétaire à l’Éducation

Le gouvernement envisagera de légiférer à l’avenir pour rendre obligatoires les orientations si les écoles ne parviennent pas à mettre en œuvre les nouvelles orientations, a déclaré le DfE.

S’adressant à la conférence du Parti conservateur lundi après-midi, Mme Keegan a déclaré : « Aujourd’hui, l’un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les enfants et les enseignants est de lutter contre l’impact des smartphones dans nos écoles.

« La distraction, la perturbation, l’intimidation. Nous savons que les enseignants sont aux prises avec leur impact et nous savons qu’ils ont besoin de soutien.

« Aujourd’hui, nous reconnaissons le travail incroyable accompli par de nombreuses écoles pour interdire les téléphones portables et nous annonçons que nous modifierons les directives afin que toutes les écoles suivent leur exemple. »

Patrick Roach, secrétaire général du syndicat enseignant NASUWT, a déclaré : « Si le gouvernement introduit des interdictions générales qui sont inapplicables, cela aggravera la crise des comportements, au lieu de l’améliorer. »

Une enquête récente menée par la NASUWT auprès de ses membres au Royaume-Uni sur le comportement suggère que les plus grandes préoccupations des enseignants étaient la violence verbale et physique.

La majorité des enseignants interrogés ont suggéré que les mauvaises compétences sociales suite aux restrictions liées au Covid-19 avaient affecté le comportement des élèves – et un plus petit nombre d’enseignants ont déclaré que les téléphones portables provoquaient des problèmes de comportement en classe.

Le Dr Roach a ajouté : « Cette crise de comportement est devenue ancrée dans la surveillance de ce gouvernement. Le manque de solutions communes, de travail multi-agences et de soutien comportemental doté de ressources adéquates ne sont que quelques-uns des facteurs systémiques qui aggravent une situation difficile.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré qu’ils craignaient qu’une interdiction générale ne fonctionne pas « pour toutes les écoles ».

Il a déclaré : « Malheureusement, une interdiction des téléphones portables à l’école peut causer plus de problèmes qu’elle n’en résout, ce qui conduit les élèves à devenir plus secrets quant à leur utilisation du téléphone, ce qui signifie que les problèmes sont cachés au personnel et donc plus difficiles à repérer et à résoudre. »

M. Whiteman a ajouté : « La plupart des jeunes ne cesseront pas d’apporter leur téléphone portable à l’école, et il pourrait également y avoir une opposition des parents, car il existe des raisons pratiques pour lesquelles les élèves peuvent avoir besoin d’un téléphone portable, par exemple pour se rendre à l’école et en revenir. »

Les directives définiront des exemptions limitées si nécessaire – par exemple lorsque les enfants ont besoin de leur téléphone pour des raisons médicales, a indiqué le DfE.

Tom Bennett, conseiller en comportement scolaire, a déclaré : « Il s’agit d’une avancée fantastique pour garantir que les élèves puissent travailler, apprendre et grandir dans un endroit exempt de l’influence distrayante des téléphones portables.

« Les chefs d’établissement doivent désormais être rassurés sur le fait que leurs efforts visant à maintenir les écoles sans mobile seront soutenus par le DfE. Il s’agit d’un pas en avant positif et progressif.

Un rapport des Nations Unies (ONU) publié en juillet a mis en évidence des données suggérant que la « simple proximité » d’un appareil mobile peut distraire les étudiants et avoir un impact négatif sur leur apprentissage.

En 2021, Gavin Williamson, alors secrétaire à l’Éducation, a déclaré qu’il souhaitait interdire les téléphones portables dans les salles de classe, les décrivant comme « non seulement distrayants », mais aussi potentiellement « dommageables » en cas d’utilisation abusive.

Les directives gouvernementales révisées sur le comportement dans les écoles – publiées par le DfE en 2022 – indiquent qu’il appartient aux chefs d’établissement de décider « si les téléphones portables peuvent être utilisés pendant la journée scolaire ».

En juillet, le gouvernement néerlandais a annoncé que les téléphones portables, les tablettes et les montres intelligentes seraient largement interdits dans les salles de classe aux Pays-Bas en 2024, afin de limiter les distractions pendant les cours.

Cela intervient après que la France a interdit aux élèves d’utiliser les téléphones portables dans les écoles primaires et secondaires en 2018.