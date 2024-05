Utiliser les habitudes de sommeil comme indicateur de problèmes de santé

Se réveiller après un cauchemar ne perturbe pas seulement le sommeil et provoque de la fatigue ; avoir des hallucinations pendant la journée n’est pas seulement effrayant. Les deux pourraient annoncer l’apparition de maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux (LED), selon une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et du King’s College de Londres.

L’importance de reconnaître ces symptômes a été soulignée par des rapports selon lesquels certains patients avaient initialement été mal diagnostiqués ou même hospitalisés avec un épisode psychotique et/ou des idées suicidaires, qui ne se sont révélés que plus tard comme le premier signe de leur maladie auto-immune.

Les chercheurs soutiennent qu’il faut mieux reconnaître que ces types de symptômes de santé mentale et neurologiques peuvent agir comme un signe avant-coureur indiquant qu’un individu s’approche d’une « poussée », au cours de laquelle sa maladie s’aggrave pendant un certain temps.

Perturbations du sommeil

Dans une étude publiée aujourd’hui dans eMédecineClinique sous le titre «Prodromes neuropsychiatriques et timing des symptômes en relation avec l’apparition et/ou les poussées de la maladie dans le LED», les chercheurs britanniques ont interrogé 676 personnes vivant avec le LED, dont le système immunitaire attaque ses propres tissus et organes ; l’inflammation qui en résulte peut affecter de nombreux systèmes corporels différents. y compris les articulations, le cerveau, la peau, les reins, les cellules sanguines, le cœur et les poumons. L’équipe a également suivi 400 médecins spécialistes et mené des entretiens détaillés avec 69 personnes vivant avec des maladies rhumatismales auto-immunes systémiques (y compris le LED) et 50 cliniciens.

Dans l’étude, l’équipe a interrogé les patients sur le timing de 29 symptômes neurologiques et psychologiques qu’ils présentaient, notamment la dépression, les hallucinations et la perte d’équilibre. Lors des entretiens, il a également été demandé aux patients s’ils pouvaient énumérer l’ordre dans lequel les symptômes apparaissaient habituellement lorsque leur maladie éclatait.

Dormir (crédit : INGIMAGE)

L’un des symptômes les plus fréquemment rapportés était un sommeil de rêve perturbé, ressenti par trois patients sur cinq, dont un tiers ont déclaré que ce symptôme était apparu plus d’un an avant le début du LED.

Un peu moins d’un patient sur quatre a signalé des hallucinations, même si pour 85 % d’entre eux, les symptômes ne sont apparus qu’au début de la maladie ou plus tard. Cependant, lorsque les chercheurs ont interrogé les patients, ils ont constaté que 60 % des patients atteints de lupus et un tiers souffrant d’autres affections liées à la rhumatologie rapportaient un sommeil de rêve de plus en plus perturbé – généralement des cauchemars vifs et pénibles – juste avant leurs hallucinations. Ces cauchemars étaient souvent vifs et pénibles, impliquant d’être attaqué, piégé, écrasé ou tombé.

Une patiente irlandaise a décrit ses cauchemars comme « horribles, comme des meurtres, comme de la peau qui se détache des gens. C’est comme quand je suis submergé, donc je pense que plus mon corps est stressé, plus le rêve serait vif et mauvais.

Les enquêteurs de l’étude ont découvert que l’utilisation du terme « cauchemars » pour décrire les hallucinations était due au fait qu’ils estimaient que c’était un mot moins effrayant et moins stigmatisé. Un patient d’Angleterre a déclaré : « Lorsque vous avez prononcé le mot « cauchemar », cela avait tout simplement du sens et n’était pas nécessairement effrayant. C’était comme faire un rêve en étant assis éveillé dans le jardin. J’en sors et je ne me souviens plus du rêve. Je me sens vraiment désorientée, comme si j’étais Alice au pays des merveilles.

Les patients souffrant d’hallucinations étaient réticents à partager leurs expériences, et de nombreux spécialistes ont déclaré qu’ils n’avaient jamais considéré les cauchemars et les hallucinations comme étant liés aux poussées de maladie. La plupart ont déclaré qu’ils parleraient à leurs patients des cauchemars et des hallucinations à l’avenir, convenant que la reconnaissance de ces premiers symptômes pourrait fournir un « système d’alerte précoce » les aidant à améliorer les soins et même à réduire les délais de consultation en évitant les poussées à un stade précoce.

L’auteur principal, le Dr Melanie Sloan du département de santé publique et de soins primaires de l’Université de Cambridge, a déclaré : « Il est important que les cliniciens parlent à leurs patients de ces types de symptômes et prennent le temps d’écrire la progression individuelle des symptômes de chaque patient. Les patients savent souvent quels symptômes sont un mauvais signe que leur maladie est sur le point de s’aggraver, mais les patients et les médecins peuvent être réticents à discuter de problèmes de santé mentale et neurologiques, en particulier s’ils ne réalisent pas que ceux-ci peuvent faire partie des maladies auto-immunes. »

L’auteur principal de l’étude, le professeur David D’Cruz du Kings College de Londres, a déclaré : « Pendant de nombreuses années, j’ai discuté des cauchemars avec mes patients atteints de lupus et j’ai pensé qu’il y avait un lien avec l’activité de leur maladie. Cette recherche en fournit la preuve, et nous encourageons fortement davantage de médecins à poser des questions sur les cauchemars et autres symptômes neuropsychiatriques – considérés comme inhabituels, mais en réalité très courants dans l’auto-immunité systémique – pour nous aider à détecter plus tôt les poussées de maladie.