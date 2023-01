Utiliser les données pour prédire le déroulement de la saison de Bundesliga

Dortmund a-t-il la capacité de combler l’écart avec le reste du peloton de chasse de la Bundesliga ? Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images

Après une pause tranquille de deux mois, la Bundesliga reprend enfin ses activités en commençant par le RB Leipzig contre le Bayern Munich vendredi. (14 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Avec seulement sept points séparant le troisième et le neuvième, et six points entre le 10e et la relégation, la lutte pour les places en haut et en bas du tableau semble plus proche que jamais. Alors, qui les données et l’analyse favorisent-elles pour terminer dans ces positions prisées ?

Le Bayern vise le 11e ciel

Il n’est pas surprenant que, sur la base des tendances analytiques de la première moitié de saison, l’équipe qui devrait devenir championne à la fin de la campagne ne soit autre que le Bayern Munich. Avec Eric Maxim Choupo-Moting ressemblant désormais au remplaçant le plus confortable de Robert Lewandowski en Bavière, le Bayern a trouvé sa structure et son rythme pour aller de l’avant. Depuis qu’ils ont perdu une avance de 2-0 pour faire match nul 2-2 contre leurs rivaux du Borussia Dortmund début octobre, ils ont remporté six matchs sur six, marquant 24 buts au cours de cette période qui a coïncidé avec l’introduction de Choupo-Moting dans le départ. XI.

Depuis ce changement, il est plus facile pour les joueurs du Bayern de jouer autour d’un n°9 au lieu de rester coincés dans la dernière ligne de défense de leurs adversaires. Pour illustrer cela, depuis l’introduction de Choupo-Moting en tant que titulaire, le taux de conversion des tirs en buts du Bayern est passé de 13,2% à 20,5%.

Sinon, pourquoi ressemblent-ils à des champions élus? Ils dépassent presque toutes les statistiques : buts, tirs cadrés, grandes occasions créées et encore plus défensives telles que les interceptions élevées et les récupérations de balle, ce qui est généralement un bon indicateur. La seule inquiétude maintenant est de savoir si le Bayern peut conserver cet élan après le redémarrage, surtout lorsqu’il a des blessures à Manuel Neuer, Lucas Hernandez et Noussair Mazraoui.

Voler en Ligue des Champions

Il y a plus d’imprévisibilité à essayer de déterminer qui finira dans les autres places de la Ligue des champions ce trimestre que lors des saisons passées. Leipzig et Dortmund ont connu jusqu’à présent des montagnes russes, l’ancien entraîneur changeant de Domenico Tedesco à Marco Rose. Le nouveau patron de RasenBall a remporté sept matchs et n’en a perdu qu’un lors de ses 10 premiers matchs de championnat, ainsi que des qualifications pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Pendant ce temps, ils se sont hissés parmi les trois premiers du classement, ainsi que pour les tirs au but, les buts, les grandes occasions et les touches dans la surface adverse. Cette dernière statistique détermine généralement la force d’une équipe, car plus vous avez de touches dans la surface de réparation adverse, plus il est probable que vous créerez une opportunité de marquer, et c’est exactement ce que fait l’équipe de Rose. Cependant, avec le meilleur buteur de Bundesliga, Christopher Nkunku, qui se remet toujours d’une longue blessure au genou, il reste à voir si Leipzig peut continuer sans lui.

Bien que Dortmund ait perdu le plus de matchs des huit premiers, la plupart de leurs statistiques sont comparables à celles de Leipzig dans les trois premiers. Cela leur donne une base solide pour se retrouver également dans les places de la Ligue des champions à la fin de la saison.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Depuis qu’Edin Terzic a été nommé entraîneur-chef permanent en mai, il a tenté de mettre en œuvre une approche plus intensive dans la presse du BVB tout en continuant à jouer au football basé sur la possession. Bien que cela présente de nombreux avantages et les ait rendus statistiquement plus forts que la plupart, ils manquaient d’une circulation rapide du ballon et d’un lien approprié avec leur attaquant, ce qui était à l’origine de leurs problèmes jusqu’à présent. Cela devrait s’améliorer avec le retour de Marco Reus et Sebastian Haller dans l’équipe.

Dans la dernière place pour la qualification, nous devrions voir l’Eintracht Francfort construire sur ses fondations et terminer dans une sorte de compétition européenne. Ce sont les meilleurs des autres, c’est pourquoi je les ai dans la catégorie Ligue des Champions ; arriver dans le top trois pour les buts, les touches dans la surface adverse mais aussi dans les récupérations aussi. Leur style de jeu intensif sous la direction d’Oliver Glasner leur a déjà valu un titre en Ligue Europa, et avec la qualité qu’ils ont ajoutée à Mario Gotze et Randal Kolo Muani, cela pourrait les rapprocher du Bayern et du RB Leipzig.

Qu’en est-il de l’Union et de Fribourg ?

Le développement du SC Freiburg, actuellement deuxième, au cours des dernières années en a fait un des six premiers. Ils ont formé une équipe et un style de jeu qui les ont rendus dominants dans chaque phase de jeu, leur permettant de contrôler leurs adversaires en possession, en transition et en pressing.

Il est logique que Fribourg surpasse ses attentes, et c’est en partie pour cela qu’il est aussi haut dans le classement. Non seulement ils surpassent leurs attentes, mais ils surpassent également les données. Ils sont dans la moyenne de la ligue en possessions se terminant par des tirs, une statistique dans laquelle les équipes de la Ligue des champions obtiennent généralement de bons résultats. Ils sont au milieu de la table des occasions créées, des touches dans la surface adverse et des passes progressives. Ils sont encore pires aux récupérations.

Malgré cela, ils sont toujours très forts aux tirs au but, aux grosses occasions créées et aux hautes pressions. Ils ont également l’avantage de la cohérence des tactiques de l’entraîneur-chef Christian Streich ainsi que d’être une équipe vraiment travailleuse et unie. Même si je les ai classés cinquièmes, ils pourraient aussi se battre pour cette dernière place en Ligue des champions.

jouer 0:30 Haller savoure le retour de Dortmund après un traitement contre le cancer Sébastien Haller parle de jouer devant le mur jaune du Borussia Dortmund après son retour à l’entraînement.

Et qu’en est-il de l’Union Berlin ? Malheureusement, malgré leur bon début de saison, leur chute juste avant la trêve internationale était prévisible en plongeant dans les données. Nous pouvons voir que l’équipe qui occupe la cinquième place du classement de la Bundesliga se classe dans la moitié inférieure en termes de tirs au but, d’occasions créées, de possessions se terminant par des tirs et de dernière en grandes occasions créées.

Cependant, leur fort sentiment d’identité, le mélange de stabilité défensive du manager Urs Fischer, de contre-attaque sur de longues balles et de qualité à l’avant les ont aidés à arriver là où ils sont. Sur cette base, je crois qu’ils sont des prétendants à la table médiane, peut-être Conference League.

Après un mauvais départ, le VfL Wolfsbourg faisait partie des équipes en forme juste avant la pause. Sur la base des mêmes valeurs que ci-dessus, nous devrions plutôt les voir terminer dans les six premiers.

Combattez en bas

A l’autre bout du tableau, le Hertha Berlin, le FC Augsbourg, le VfB Stuttgart, le VfL Bochum et Schalke 04 tentent tous de s’améliorer après des premières mi-temps décevantes.

Stuttgart est difficile à juger car ils ont embauché Bruno Labbadia comme nouvel entraîneur-chef et toutes leurs tendances et leur style de jeu en première mi-temps pourraient complètement changer. Labbadia a également la réputation de sauver les équipes de la chute.

Le Hertha Berlin a ce qu’il faut pour ne pas être relégué car il est stable défensivement, comme en témoignent ses statistiques de duels et d’interceptions. Ils sont également meilleurs que les autres équipes susmentionnées en ce qui concerne les grandes occasions et les tirs au but. Cependant, ils manquent de qualité dans les chances en général et font avancer le ballon dans le dernier tiers, ce qui a saboté toute cohérence significative dans les résultats. Ils seront dans le combat de relégation sur le long terme mais ne devraient pas finir plus bas que les éliminatoires de relégation.

Augsbourg et Bochum seront ceux qui se battront principalement entre la relégation automatique et les éliminatoires de la relégation. Les problèmes des deux équipes sont similaires: les deux se situent dans la moitié inférieure du tableau pour les tirs au but, les possessions se terminant par des buts et la création d’occasions. Augsbourg est meilleur que Bochum en termes d’intensité, comme en témoigne son meilleur classement dans les duels, les duels aériens et les hautes pressions ; tandis que Bochum est l’équipe la plus forte en ce qui concerne les possessions se terminant par des tirs. Parce qu’Augsbourg a une meilleure qualité dans l’équipe, ils devraient terminer au-dessus de Bochum lors des éliminatoires de relégation.

Et cela laisse Schalke au plus bas. Malgré des statistiques légèrement améliorées depuis la nomination du nouvel entraîneur Thomas Reis fin octobre, ils sont toujours les trois derniers dans de nombreux paramètres, y compris les buts, les tirs au but, l’entrée dans le dernier tiers, et la liste est longue. Ils se sont peut-être améliorés statistiquement, mais ils ont quand même perdu trois des quatre matchs sous Reis. Bien qu’il puisse absolument sortir de la relégation, rien dans les chiffres ne suggère qu’il le fera.