Utiliser les données, l’IA et le cloud pour transformer l’immobilier

Sandeep : Bien sûr. Utiliser un exemple est formidable car il s’agit d’un domaine très vaste, à la fois l’immobilier commercial et l’application de l’IA/ML dans l’immobilier commercial. Dans le domaine des bâtiments intelligents, nous nous efforçons d’obtenir trois résultats pour nos clients : l’énergie, l’efficacité et l’expérience ; Comment gèrent-ils leur consommation d’énergie, comment peuvent-ils devenir plus efficaces dans tout ce qu’ils font en matière de gestion d’une propriété ? Et puis quelle est l’expérience de travail pour les employés d’un bâtiment ?

Et permettez-moi juste de prendre un exemple d’efficacité. Auparavant, les bâtiments étaient gérés d’une certaine manière. Et grâce à l’application de solutions technologiques mondiales natives du cloud, imprégnées d’IA/ML, nous sommes désormais en mesure de gérer les installations de manière plus intelligente, ce que nous appelons Smart FM. Nous sommes en mesure d’examiner l’occupation et de nettoyer l’environnement de manière dynamique plutôt que de demander à des personnes de nettoyer l’environnement selon un horaire régulier. Nous sommes en mesure d’économiser beaucoup d’argent à nos clients en ce qui concerne le nettoyage dynamique. Nous sommes en mesure de détecter les anomalies dans la façon dont nous gérons les bâtiments et les actifs, ce qui peut ensuite réduire davantage les fausses alarmes et le nombre de déplacements de camion nécessaires à la gestion d’un bâtiment. Il existe donc de nombreuses façons différentes d’infuser l’IA/ML.

Laurier: C’est vraiment intéressant. Ainsi, selon un rapport de situation mondial de 2019 de l’Agence internationale de l’énergie, le secteur immobilier a contribué à 39 % des émissions mondiales de carbone. Pourriez-vous nous donner un exemple de la manière dont les technologies intelligentes, comme celles dont vous parlez maintenant, pourraient améliorer l’efficacité opérationnelle, puis contribuer également à réduire les émissions et à améliorer la durabilité ?

Sandeep : Ouais, absolument. Je pense qu’il y a deux façons de considérer cet espace. Comme vous l’avez indiqué, 39 % des émissions de carbone proviennent de l’immobilier et l’industrie a donc un rôle énorme à jouer. Une partie de ces émissions se produit au moment de la construction elle-même, et le reste concerne le cycle de vie de l’actif. Dès le moment de la construction, nous avons développé des capacités qui nous permettent de concevoir et de reconcevoir en fonction d’un certain objectif d’émissions d’énergie pour un bâtiment. Nous sommes en mesure de sélectionner nos fournisseurs en fonction d’un certain objectif d’émissions d’énergie pour le bâtiment.

Et puis au moment de la gestion du bâtiment, il existe de nombreuses solutions qui offrent une gratification instantanée, coller des capteurs, éclairer un bâtiment, et elles fonctionnent toutes bien si tout ce que vous avez à faire est d’éclairer un bâtiment. Mais afin d’atteindre l’échelle et les objectifs mondiaux de zéro émission nette fixés par nos clients, nos solutions doivent être à l’échelle du portefeuille et doivent être multidimensionnelles.

Par conséquent, ce que nous faisons, c’est que nous avons la capacité d’ingérer des données provenant de différentes sources, de capteurs, et que nous sommes capables de les harmoniser et de les comparer à une taxonomie standard. Et puis nous sommes en mesure d’évaluer cela de différentes manières. Nous sommes en mesure de rassembler différents aspects de l’étude de l’énergie, de l’occupation et de la gestion du bâtiment en fonction de l’occupation du bâtiment. Ces interventions, par exemple chez l’un de nos clients récemment, nous ont permis de réaliser ces interventions dans plus de 25 bâtiments. Cela a conduit à une réduction de la consommation d’énergie de pointe pour eux, ainsi qu’à une réduction des ordres de travail de maintenance réactive, à une réduction des déplacements de camions et à la réalisation de leurs objectifs énergétiques.

Laurier: Vous en parlez donc également au niveau du portefeuille. Et les objectifs de responsabilité d’entreprise et d’environnement social et de gouvernance ou ESG de CBRE sont les suivants : évoluer vers un avenir à faibles émissions de carbone, créer des opportunités pour les employés de s’épanouir grâce à des initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion et instaurer la confiance grâce à l’intégrité. Comment CBRE utilise-t-elle les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour devenir plus efficace et également atteindre ces objectifs ESG ?

Sandeep : Je pense qu’une grande partie du problème ESG est un problème de données. Aujourd’hui, si vous parlez à la plupart de ceux qui essaient et qui sont aux prises avec ce problème en ce moment, ce qu’ils diront, c’est qu’ils ont une vision claire de ce que sont, par exemple, leur portée 1 et leur portée 2, leur portée 3. les émissions sont-elles ? Sont-ils capables de capturer les données de manière fiable, de les auditer de manière fiable, puis d’en rendre compte ? Tout en faisant rapport, peuvent-ils également gérer l’utilisation ? Parce que si vous êtes en mesure d’examiner les données, vous saurez alors où des actions correctives sont nécessaires. En nous appuyant sur la plate-forme de données sur laquelle nous avons construit, qui est d’ailleurs 100 % cloud native, nous pouvons ensuite, en plus de cela, appliquer ces technologies où nous pouvons appliquer des modèles ML pour détecter les anomalies. Nous adoptons une perspective de jumeaux numériques pour cartographier nos données par rapport aux bâtiments et gérer le cycle de vie de bout en bout de ce processus immobilier.