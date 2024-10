Utiliser l’épigénétique pour étudier les traumatismes de manière positive

(Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Al-Fanar Media).

Troisième partie : Traumatisme et épigénétique

Dans un commentaire précédent de cette série, j’ai évoqué les idées sur les soins de santé mentale développées à Bagdad au VIIIe siècle, qui traitaient les patients avec respect et dignité. Dans cet article, je vais élaborer un peu sur la santé mentale et les traumatismes et sur la manière dont ils sont étudiés aujourd’hui, en particulier parmi les réfugiés et les populations ethniques.

J’ai travaillé dans génétique des populations ethniqueset je suis également entrée dans le domaine du traumatisme parce que je suis la fille d’un réfugié palestinien et à cause de la crise syrienne qui a provoqué un afflux de réfugiés vers la Jordanie, où je vis.

Pour moi, le mantra est de voir ce que tout le monde voit mais de penser à ce que personne n’a pensé. Je commence donc par demander : Qu’est-ce qu’un traumatisme ? Lorsque vous examinez les définitions standards, elles concernent généralement un événement aigu. Mais nous savons que le traumatisme n’est pas un événement aigu, c’est quelque chose avec lequel on vit continuellement, du moins chez la majorité des gens dans le monde. Nous devons donc nous demander comment gérer un continuum plutôt qu’un événement aigu ? Et comment mesure-t-on le traumatisme ?

Traditionnellement, la mesure des traumatismes se faisait au moyen d’enquêtes, mais je m’interroge sur leur précision, lorsque nous savons que le traumatisme a un impact compliqué et complexe sur le corps et que la façon dont nous y réagissons est très compliquée.

Lorsque les enquêtes traditionnelles parlent de traumatisme, c’est de manière négative et cela aboutit à victimiser la personne qui a été exposée au traumatisme. Pouvons-nous changer cela ? Pouvons-nous adopter un cadre positif pour cela ? Pouvons-nous penser à la personne qui a été exposée à un traumatisme, ou qui subit continuellement un traumatisme ou qui en subit les conséquences, d’une manière qui lui donne dignité et respect ?

L’impact positif du traumatisme

En d’autres termes, peut-on considérer l’impact positif du traumatisme ?

Je tire cette idée de ma compréhension du monde de ma religion de musulman. Quand je le suggère, je suis confronté à la question suivante : Comment peut-on célébrer un traumatisme en disant qu’il a un impact positif ? Ma réponse est : Non, je ne célèbre pas un traumatisme, je suis une fille de réfugiés, je sais ce qui se passe. Mais un être humain est un organisme complexe et, tout au long de l’histoire de l’humanité, nous avons évolué et avons été exposés à différents types de traumatismes. Ainsi, afin de vraiment le comprendre et d’aider à améliorer la façon dont nous en gérons l’impact, nous devons non seulement considérer les aspects négatifs du traumatisme, mais aussi l’examiner sous un angle positif.

Ce cadre de référence m’a amené à travailler sur l’étude du traumatisme par l’épigénétique. Cela signifie : quel est l’impact d’un traumatisme sur l’environnement en général, et en particulier sur notre corps ?

Nous savons que la façon dont nous manifestons notre comportement, qui est notre phénotype à l’extérieur, est une combinaison de notre génétique et de l’environnement, et de l’impact réel de cet environnement sur notre ADN. Au niveau moléculaire, l’ADN est en fait enroulé autour des protéines, et si vous enveloppez cet ADN très étroitement en raison d’un processus appelé méthylation, un gène particulier est désactivé, mais si vous le desserrez, le gène est activé. De nombreux processus influencent l’étroitesse de l’enveloppement de l’ADN, mais l’un d’eux est la méthylation, qui est influencée par l’environnement. Ainsi, par exposition à un traumatisme, un gène peut être plus ou moins étroitement enroulé, et donc activé ou désactivé.

Tout au long de votre vie, en raison de l’exposition à différents stimulants de l’environnement, votre ADN ne change pas en tant que séquence, mais les gènes activés et désactivés peuvent changer. Vous pouvez le constater tout au long de la vie d’une personne, comme un zygote dans l’utérus de la mère, ou plus tard, lorsque l’enfant naît, puis à mesure qu’il grandit. C’est ce que nous appelons l’épigénome, et ce que les scientifiques tentent aujourd’hui de faire, c’est de comprendre l’impact de l’environnement sur l’épigénome.

Épigénétique et horloge biologique

Dans mon cas, ce que j’étudie, c’est quel est l’impact du traumatisme sur l’épigénome. Nous savons qu’il existe de nombreux déterminants pour cela, y compris votre race et votre origine ethnique et vos déterminants sociaux de la santé, qui comprennent vos parents, votre revenu, votre niveau d’éducation, l’endroit où vous vivez, etc., vos pratiques et votre style de vie. Tous ces facteurs ont un impact sur les gènes activés ou désactivés, et cela vous affecte non seulement au début de la vie, mais aussi jusqu’à la quarantaine et même tard dans la vie. Et encore une fois, tout cela a généralement été perçu de manière négative.

Récemment, un article a été publié expliquant comment nous pouvons examiner le rôle de l’épigénétique dans la résilience psychologiquecomment nous pouvons l’envisager dans un cadre positif et comment, lorsque nous faisons cela, nous pouvons envisager une accélération de l’horloge biologique.

Nous possédons donc tous une horloge biologique qui régule notre vieillissement. Si nous adoptons des pratiques négatives, comme fumer, ou si nous sommes exposés à des choses négatives comme un traumatisme, notre horloge biologique est accélérée et si nous adoptons de bonnes pratiques, comme une bonne alimentation et de l’exercice physique, et que nous sommes entourés de famille et de personnes, nous pouvons désaccélérer cela. vieillissement.

Il y a donc un nouveau horloge biologique pour les enfants qui a été développé par Michael Kobor, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Kobor a pu montrer qu’en effectuant simplement un prélèvement sur la joue, nous pouvons mesurer l’âge biologique de l’ADN d’un enfant et déterminer la vitesse à laquelle son horloge biologique évolue. Nous pouvons examiner les facteurs intrinsèques ainsi que les facteurs extrinsèques auxquels l’enfant est exposé, ainsi que la manière dont ils affectent son horloge biologique. Ce qui est intéressant de voir, c’est comment cela évolue avec le temps et si nous pouvons développer des interventions pour inverser l’impact.

Étudier les réfugiés, préserver la dignité

Cela m’amène à me demander : comment pouvons-nous appliquer ces connaissances aux populations de réfugiés, comme je l’ai mentionné plus tôt, de manière positive pour leur donner de la dignité ?

Nous savons malheureusement que le nombre de réfugiés augmente partout dans le monde et nous devons toujours commencer par réfléchir à la manière d’arrêter les guerres, car on arrête la source là où elle se trouve au lieu de simplement réparer les choses au bout du fleuve.

Cependant, en même temps, il y a aujourd’hui des enfants qui vivent avec les conséquences de la guerre et d’autres traumatismes qu’ils ont vécus. Comment pouvons-nous aider ces enfants à faire mieux ? Comment pouvons-nous développer des interventions qui les célèbrent et renforcent leur résilience ?

En fait, c’est l’une des études que nous avons réalisées. La revue Science a publié une édition spéciale sur la résilience et sur la façon dont nous pouvons célébrer la résilience et y travailler, comme moyen de faire face aux traumatismes. Nous avons développé une enquête spéciale sur la résilience et nous étudions même d’autres méthodes.

Comme je l’ai dit, je suis sceptique quant aux enquêtes traditionnelles destinées à mesurer les traumatismes. Pouvons-nous plutôt regarder sous la peau ? Pouvons-nous examiner les biomarqueurs ? Pouvons-nous examiner l’épigénétique d’une personne pour voir ce qui se passe à l’intérieur de son corps ? Mais ce faisant, nous devons également maintenir l’éthique et la morale.

Comment puis-je dessiner l’éthique et la morale de la compréhension ? Que dois-je faire des découvertes que je fais en science, parce que nous avions tous peur du train effréné des découvertes scientifiques. Sur les réseaux sociaux, les gens parlent non seulement de biotechnologie, mais aussi de jouer à Dieu avec les bébés, d’intelligence artificielle, etc.

Rana Dajani est professeur de biologie moléculaire à l’Université hachémite, en Jordanie.

