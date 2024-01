Utiliser la règle des chances dans les compositions paysagères

Si plusieurs objets composent le sujet de votre photo, il peut être judicieux de considérer la règle des probabilités. Un nombre impair d’objets rend l’image plus intéressante qu’un nombre pair. Comme toujours, il existe des exceptions à cette règle.

Chaque image a besoin d’un sujet pour la rendre intéressante. Il attire l’attention et offre une compréhension claire de ce qu’est l’image. Une image ne permet qu’à un seul sujet d’éviter toute distraction, mais il est possible de combiner plusieurs objets en un seul sujet. J’en ai parlé dans l’article sur la théorie de la Gestalt. Je vous invite à y jeter un oeil si ce n’est pas déjà fait.

La théorie de la Gestalt nous renseigne sur la relation entre les objets et leur placement. Dans tous les cas, ces objets constituent ensemble le sujet de l’image. Le nombre d’objets est également un élément à prendre en compte. Un nombre impair d’objets est souvent plus attrayant qu’un nombre pair. S’il est possible de choisir la quantité d’objets, utilisez trois, cinq ou sept objets. Après sept heures, le montant n’est plus si important.

Pourquoi un nombre impair est-il plus intéressant ?

Il existe une raison bien connue pour laquelle un nombre impair rend une image beaucoup plus intéressante. Cela a à voir avec la façon dont nous regardons le contenu d’une image. Il s’avère que nous essayons de combiner plusieurs objets par paires à un niveau subconscient. Nous voyons deux objets comme une paire. Quatre objets formeront deux paires, six deviendront trois paires, et ainsi de suite.

Cette façon de regarder plusieurs objets dans un cadre nous met à l’aise. Mais tout change lorsqu’il y a un nombre impair d’objets. Dans ce cas, il n’est pas possible de regrouper chaque objet par paires. Il en reste toujours un qui ne semble pas à sa place. Il en résulte un sentiment de tension. Au niveau subconscient, nous essayons de trouver quelque chose dans l’image pour associer l’objet qui reste.

La tension qui se produit avec un nombre impair d’objets rend l’image plus excitante à regarder. Nous prenons davantage conscience de l’image et nous la regardons avec plus d’attention. Il améliore le flux visuel à travers le cadre, rendant ainsi l’image plus intéressante.

Trois et cinq objets

En ignorant le chiffre un, les deux nombres impairs suivants sont les plus évidents à utiliser. Trois est le plus simple à utiliser et peut-être le plus courant dans la règle des cotes. On voit ce numéro revenir dans plein de compositions différentes. La signification du chiffre trois se retrouve également dans la façon dont nous aimons présenter notre travail dans un triptyque. Pour nos maisons, nous préférons souvent utiliser trois objets, comme trois vases ou figurines sur une commode ou une cheminée.

Pour les images, trois et cinq objets fonctionnent très bien dans une composition triangulaire ou diagonale. La division des éléments dans le cadre le rend également plus ludique. Il est facile d’utiliser des lignes et des courbes qui s’étendent entre les objets.

Sept, neuf objets ou plus

Lorsque le nombre d’objets augmente, il devient plus difficile de combiner les objets existants par paires. Nous pouvons associer des éléments en un seul coup d’œil jusqu’à cinq sans aucun problème, après quoi il devient difficile, voire impossible, de le faire sans commencer à compter. Je considère sept objets comme le maximum et neuf objets comme la limite absolue de ce qui est utilisable dans le cadre de la règle des probabilités.

Quelque chose se produit lorsque plus de neuf objets se trouvent dans le cadre. Dans ce cas, nous ne voyons plus d’objets séparés ; cela devient un groupe. Peu importe qu’il s’agisse d’un nombre pair ou impair d’objets. Dans la situation idéale, il respectera la règle de similarité de la théorie de la Gestalt.

Utiliser la règle des cotes avec un nombre pair

La règle de similarité de la théorie de la Gestalt offre une solution quant au nombre d’objets pouvant être utilisés pour la règle des probabilités. Comme indiqué, un grand nombre d’objets seront considérés comme un groupe et non plus comme des objets individuels.

Si le grand nombre d’objets est divisé en parties plus petites, la règle des probabilités peut être appliquée à nouveau, même avec neuf objets ou plus. Considérons trois groupes de trois éléments ou trois groupes de quatre éléments. Dans ce cas, chaque groupe contenant des éléments peut être considéré comme un seul objet. Ceci peut également être réalisé par un ou deux objets combinés et un seul objet, ou dans toute autre variante.

Cette façon de diviser les objets offre beaucoup de flexibilité, surtout lorsque la répartition des objets n’est pas idéale ou que le décor est en quelque sorte encombré d’éléments différents.

Il est également possible de diviser un nombre pair d’objets de manière à ce que la règle des probabilités s’applique toujours. Ceci peut être réalisé en rompant la connexion d’un objet. Dans ce cas, les objets de l’image peuvent être considérés comme un objet comportant un nombre impair d’éléments et un objet autonome.

Cela montre à quel point il y a un terrain de jeu dans la répartition des différents objets et éléments dans le cadre. Utilisez pour cela la théorie de la Gestalt et appliquez la règle des probabilités à l’ensemble de l’image ou seulement à une partie de l’image.

Un nombre impair n’est pas obligatoire

Bien qu’il soit conseillé d’utiliser un nombre impair d’objets dans le cadre, cela n’est pas toujours possible. Il existe des cas où un nombre pair d’objets est préférable. C’est pourquoi vous n’avez pas à lutter et à vous forcer à respecter la règle des probabilités. Utilisez-le uniquement lorsqu’il ajoute de la valeur.

La règle des cotes est un outil à votre disposition, mais elle n’est jamais obligatoire. S’il est possible de répartir les éléments de manière à obtenir un nombre impair d’objets, c’est quelque chose que vous pouvez essayer. N’oubliez pas que si cela ne semble pas fonctionner ou si la composition devient peu attrayante, ignorez simplement la règle des probabilités et essayez quelque chose de différent.