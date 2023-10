Après son voyage en Israël, le président Joe Biden a saisi l’occasion avec un rare discours dans le Bureau Ovale. Mais plutôt que de se concentrer sur la manière dont les États-Unis peuvent aider leur plus proche allié du Moyen-Orient, Biden a demandé au Congrès de soutenir un autre partenaire : l’Ukraine.

La Maison Blanche a demandé au Congrès d’adopter une demande budgétaire totalisant 105 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël. Utiliser Israël pour obtenir davantage de financement pour l’Ukraine, ont déclaré les sénateurs républicains au Daily Caller, est non seulement « déraisonnable » et « irresponsable », mais aussi un exploit « insultant » d’Israël.

« Si les arguments de l’administration Biden en faveur d’une aide supplémentaire à l’Ukraine ne sont pas suffisamment solides pour être suffisants, alors les présenter au Congrès constitue une demande insultante », a déclaré le sénateur de l’Utah, Mike Lee, au Daily Caller. « Il est déraisonnable pour l’administration d’exploiter un programme d’aide à Israël pour siphonner des milliards de dollars des contribuables et donner un énième chèque en blanc à l’Ukraine. »

Depuis que l’organisation terroriste Hamas est entrée en Israël, assassinant brutalement des civils tout en en retenant d’autres en otages, Biden a promis son soutien indéfectible au pays. Le Pentagone, sur ordre de Biden, a déplacé son plus grand porte-avions vers la Méditerranée orientale un jour après l’attaque contre Israël pour montrer le soutien des États-Unis. (EN RELATION : Biden dit que ce serait une « grosse erreur » pour Israël d’occuper Gaza, le Hamas ne représente pas les Palestiniens)

Dans un discours prononcé aux heures de grande écoute depuis le Bureau Ovale, le Pres. Biden a plaidé en faveur de l’aide américaine à Israël et à l’Ukraine, en tentant de lier Poutine et le Hamas. https://t.co/L78AdCHaWL pic.twitter.com/SZaDam1YDH – ABC Nouvelles (@ABC) 20 octobre 2023

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé lundi, alors qu’il était en Israël, que Biden se rendrait dans le pays mercredi. Le voyage sans précédent du président a été marqué par une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au cours de laquelle Biden a assuré au dirigeant que les États-Unis continueraient à financer le pays et à maintenir son système de défense antimissile approvisionné tout au long de sa guerre contre le Hamas.

« Le Congrès a la responsabilité immédiate de s’assurer qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour se défendre, et garder cette aide en otage en la liant à une myriade d’autres questions – y compris le sauvetage des villes sanctuaires et plus d’argent pour l’Ukraine – est irresponsable. « , a déclaré la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn au Daily Caller.

Avant le discours de Biden dans le bureau ovale qui vantait sa demande au Congrès, une coalition de sénateurs républicains, dirigée par le sénateur du Kansas Roger Marshall, exigé que le président dissocie l’aide à Israël de l’aide à l’Ukraine. Depuis près de deux ans, la guerre entre l’Ukraine et la Russie continue de se dérouler sans fin en vue.

Le Congrès a approuvé un programme de financement de plus de 112 milliards de dollars pour l’Ukraine en 2022, même si la Maison Blanche a déclaré que le financement diminuait désormais et devait être reconstitué. selon à NPR. La demande la plus récente de Biden au Congrès en août portait sur 24 milliards de dollars supplémentaires qui financeraient l’Ukraine jusqu’en décembre.

Aujourd’hui, Biden demande une aide supplémentaire de 61,4 milliards de dollars pour l’Ukraine, qui s’accompagne d’une aide de 14,3 milliards de dollars pour Israël, ainsi que de 9,15 milliards de dollars supplémentaires pour l’aide humanitaire à l’Ukraine, à Israël, à Gaza « et à d’autres besoins ».

« Le financement d’Israël ne devrait pas être utilisé comme monnaie d’échange pour envoyer des milliards de dollars supplémentaires à l’Ukraine », a déclaré Marshall au Daily Caller. « La simple idée de cela, puisque des Américains sont toujours portés disparus en Israël, est fausse. Il s’agit de deux conflits distincts, et en essayant de regrouper ces fonds supplémentaires pour l’Ukraine dans un programme de dépenses massif, vous ne ferez que prolonger l’aide apportée à ceux qui en ont le plus besoin en ce moment : Israël.

Le soutien américain au financement de l’Ukraine diminue. Quarante et un pour cent des Américains pensent que les États-Unis devraient fournir des armes à l’Ukraine, tandis que 35 pour cent sont en désaccord avec cette décision et 24 pour cent ne sont pas sûrs de ce qui devrait être fait. selon selon un sondage Reuters/Ipsos du 5 octobre. Le soutien à l’Ukraine parmi les Américains a chuté depuis mai, lorsque 46 pour cent étaient favorables à l’envoi d’armes et 29 pour cent s’y opposaient.

Le soutien à Israël parmi les Américains semble plus pressant. Une majorité d’Américains, 85 pour cent, sont très ou plutôt préoccupés par la guerre au Moyen-Orient et par son potentiel d’escalade, selon un récent rapport. Sondage de l’Université Quinnipiac. Cinquante-deux pour cent des électeurs américains estiment que les États-Unis ont le droit de soutenir Israël. Lorsqu’il s’agit d’envoyer des armes en Israël, 64 % des Américains approuvent l’envoi d’armes en Israël.

Utiliser la guerre en Israël comme levier pour obtenir davantage de dollars ukrainiens n’est pas une solution. – Dr Roger Marshall (@RogerMarshallMD) 19 octobre 2023

« Le président Biden ne devrait pas mettre en danger ou retarder l’aide à Israël en l’associant à des dépenses controversées comme l’aide à l’Ukraine contre laquelle de nombreux sénateurs ont déjà déclaré qu’ils voteraient sans une stratégie cohérente de la Maison Blanche, ce que nous n’avons pas obtenu », a déclaré le sénateur de l’Indiana. Mike Braun a déclaré au Daily Caller. « Tout programme d’aide à Israël doit être adopté dans un projet de loi propre. »

Le programme d’aide de Biden demande des armes et des équipements supplémentaires pour l’Ukraine, ainsi que des fonds pour aider « l’assistance économique et civile essentielle à la sécurité » du pays. selon à la fiche d’information de la Maison Blanche. Les fonds demandés pour Israël aideraient à soutenir les forces de défense israéliennes et à maintenir le Dôme de Fer, le système de défense antimissile israélien, à jour.

Après que Biden ait vanté le programme d’aide, le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, a déclaré au Daily Caller qu’il espérait que la conférence républicaine « tiendrait le coup pour refuser la clôture » jusqu’à ce qu’ils aient leur mot à dire dans la construction du budget.

« L’administration Biden ne devrait pas utiliser la crise en Israël – et notre désir d’aider notre allié le plus puissant – pour obtenir des fonds supplémentaires pour l’Ukraine jusqu’à la ligne d’arrivée, d’autant plus que les habitants du Wyoming ont du mal à se permettre des taux d’inflation record », a déclaré le sénateur du Wyoming. Cynthia Lummis a déclaré au Daily Caller. « Les guerres auxquelles nous assistons en Israël et en Ukraine sont déchirantes, mais il s’agit de deux conflits distincts, et l’aide que nous apportons à un pays ne devrait pas dépendre de celle d’un autre. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Daily Caller.