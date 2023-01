Utiliser des geysers à gaz ? Ce fil Twitter sur un incident choquant est une vérification de la réalité

Dans ce qui se présente comme un développement effrayant, les incidents liés aux geysers de gaz ont soudainement augmenté de façon drastique. L’utilisateur de Twitter Divyanshu s’est rendu sur la plateforme de micro-blogging et a partagé un incident qui a choqué les internautes. Il a raconté comment sa femme est allée prendre une douche régulière et après quelques minutes quand il l’a vérifiée, elle était toute évanouie, allongée sur le sol. Elle perdait connaissance à chaque seconde qui passait. Il l’a immédiatement transportée d’urgence dans un hôpital voisin lorsqu’il a découvert que c’était un empoisonnement au monoxyde de carbone qui avait conduit à cela. Les médecins l’ont immédiatement mise sous oxygène pour éliminer le CO.

“Elle était dans un état critique pendant les 3 jours suivants et j’étais sur le point de la perdre. Avec les prières constantes de tous les êtres chers autour de nous et du spécialiste en traumatologie de l’hôpital Kokilaben, elle a miraculeusement riposté et a été retirée du ventilateur”, a-t-il écrit.

Avec cela, il a expliqué que cela s’était produit à cause du geyser de gaz installé à l’intérieur de la salle de bain. “Nous avons loué cet appartement il y a quelques mois et le geyser de gaz était déjà là dans l’une des salles de bain. Un geyser à gaz utilise l’oxygène de l’atmosphère pour brûler le gaz GPL et il ne doit pas être installé dans un espace clos.”

Il a expliqué comment le geyser de gaz épuise l’oxygène disponible dans l’espace clos et commence à émettre du CO qui pénètre à l’intérieur du corps et provoque un empoisonnement qui peut encore causer des lésions cérébrales, un arrêt cardiaque et une défaillance multiviscérale.

Il a en outre exhorté les gens à faire connaître la même chose. Voici ce fil :

Je veux partager des détails sur un terrible accident que ma femme a traversé afin que quiconque lit ce fil puisse prendre des mesures énergiques pour éviter que cela ne leur arrive. Le 5 janvier, elle est allée prendre une douche et quand je l’ai vérifiée en 20 min.. #GasGeyserSyndrome 1/n — Divyanshu 🇮🇳 (@DivyanshuAsopa) 15 janvier 2023

Pls Pls Passez le mot et demandez aux gens d’arrêter d’utiliser Gas Gesyer et de le désinstaller s’ils en ont un. Il y en a des lacs installés dans les villes du Maharashtra et du Gujarat qui ont des connexions de gazoducs disponibles dans les bâtiments depuis des décennies.6/n — Divyanshu 🇮🇳 (@DivyanshuAsopa) 15 janvier 2023

Terminant le fil avec gratitude à tous ceux qui ont prié. Je n’ai pas pu partager la mise à jour plus tôt car tout l’épisode m’a profondément secoué, moi et ma famille. C’est la photo d’un Shiv ling où j’ai pris un Sankalp pour elle et la fleur préférée de Tripty que j’ai gardée dans la salle d’attente des soins intensifs. 8/n pic.twitter.com/0K4RpdVAxA — Divyanshu 🇮🇳 (@DivyanshuAsopa) 15 janvier 2023

Le fil Twitter est maintenant devenu viral avec de multiples réponses. Alors que beaucoup ont raconté leurs histoires, il y avait des gens qui souhaitaient également un prompt rétablissement de sa femme.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici