Le long de la rivière LA et dans d’autres parties du monde, les archives fossiles de la Terre contribuent à informer la préservation et l’amélioration des paysages naturels. Cela fait partie d’un domaine en pleine croissance appelé paléobiologie de la conservation, qui vise à utiliser la vie morte et enterrée pour aider des scientifiques comme Mme Superfisky à atteindre leurs objectifs.

Les fosses de goudron de La Brea – des fosses naturelles de goudron noir qui, au cours des millénaires, ont piégé et enseveli des choses qui vivaient dans le sud de la Californie – se trouvent à environ huit miles à l’ouest de la rivière LA.

Les fossiles trouvés dans le goudron comprennent tout, des chats à dents de sabre, des paresseux terrestres géants, des loups géants et des grizzlis aux plantes comme les chênes et les genévriers.

Les fosses sont loin de l’image d’une rivière vierge. Néanmoins, ce sont des fenêtres sur la vie qui prospérait autrefois dans la région et qui pourrait y fleurir à nouveau.