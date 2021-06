Utiliser des applications pour trouver des amis après la quarantaine

Mais une fois que Covid-19 a frappé, cette option s’est tarie. Les quelques amis qu’elle avait d’avoir grandi à Atlanta ont tous déménagé pour un emploi, des études supérieures ou à cause de la pandémie. « Je suis un créatif. Je travaille à domicile, comment me faire des amis ? elle a dit.

Mais Mme Williamson, qui est une chef végétalienne et vend des livres de cuisine, a déménagé à Atlanta depuis New York juste avant la pandémie. Quand les choses étaient encore ouvertes, elle dînait seule et se présentait à toute autre personne assise seule au bar.

La recherche l’a menée à un groupe Facebook nommé Amis à Atlanta avec plus de 13 000 membres. Il fonctionne de la même manière qu’une application de rencontres : les participants, toutes des femmes, publient des photos d’eux-mêmes ainsi qu’une description de ce qu’ils aiment faire, et les autres membres peuvent leur envoyer un message privé s’ils sont intéressés par une réunion.

Maintenant, ils se tournent en ligne vers des groupes Facebook, des Meetups et des applications comme Bumble BFF, où ils peuvent se connecter avec des amis potentiels tout comme ils pourraient sortir avec des partenaires. Certains clubs et groupes plus établis, comme Soho House, aident leurs membres, désespérés à la recherche de liens humains, à se rencontrer plus facilement.

« Qui savait que se faire des amis en tant qu’adulte pendant la pandémie serait si difficile à naviguer ? » a dit Mme Williamson.

La recherche d’amis peut ressembler à un travail à temps plein.

« J’avais un système pour ça », a déclaré Stephanie Stein, 35 ans, une avocate célibataire qui a déménagé à Manhattan en mars 2020 après avoir vécu en Floride pendant 10 ans. « J’avais besoin d’un ami pour le brunch, d’un ami pour sortir, d’un ami chic avec qui faire du shopping, d’un ami abeille ouvrière. J’avais des seaux que je voulais remplir.