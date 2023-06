Utiliser de l’argent comme un millionnaire peut ne pas fonctionner pour les investisseurs. Voici pourquoi

Les millionnaires ont transféré de l’argent des actions vers des investissements en espèces et en espèces au cours de l’année écoulée et pourraient ajouter à ces allocations au cours des 12 prochains mois, selon une nouvelle enquête CNBC Millionaire. Mais l’investisseur moyen n’est peut-être pas avisé de refléter les millionnaires.

D’une part, avoir plus d’argent en liquide aujourd’hui n’est pas nécessairement une mauvaise décision en raison des taux d’intérêt plus élevés, ont déclaré les conseillers.

Les investisseurs aisés peuvent également avoir plus d’argent en marge ces jours-ci en attendant l’ouverture d’autres opportunités d’investissement telles que le capital-investissement et l’immobilier, a ajouté Jenkin.

« Désormais, les investisseurs ont le choix », a déclaré Jenkin, fondateur d’oXYGen Financial et membre du conseil consultatif de CNBC. Cependant, avec une inflation actuellement à un rythme annuel d’environ 5%, cela finit par être à peu près un lavage net, a-t-il ajouté.

Cependant, pour l’investisseur moyen, « ce serait idiot d’attendre en liquide » au lieu d’investir dans un investissement à rendement plus élevé, comme des actions, si un ménage n’a pas besoin de cet argent pour au moins cinq ans, a déclaré Jenkin.

Pourtant, l’enquête auprès des millionnaires de CNBC suggère que les milléniaux riches se sont tournés vers l’argent plus facilement que les investisseurs plus âgés. Et ce, malgré leur horizon temporel d’investissement relativement long et leur capacité à prendre davantage de risques financiers.

Par exemple, 39% des millionnaires de la génération Y ont transféré de l’argent des actions vers des obligations ou des fonds du marché monétaire au cours des deux derniers mois, contre 26% et 18% des investisseurs de la génération X et de la génération du baby-boom, respectivement, selon l’enquête.

De plus, 30% des milléniaux prévoient de le faire au cours de la prochaine année, soit le triple de la part des générations plus âgées, selon le sondage.

Les jeunes investisseurs peuvent être nerveux à propos du climat économique actuel et faire une réaction instinctive en passant aux espèces, a déclaré Carolyn McClanahan, planificatrice financière certifiée basée à Jacksonville, en Floride.