Utiliser de la mélatonine ou du Benadryl pour dormir ? Lis ça.

La première chose à savoir est que tous les somnifères ne sont pas identiques. “Le mythe est, ‘Peu importe celui que vous choisissez, ils fonctionnent tous de la même manière, ils font tous la même chose.’ Ils ne le font pas », a déclaré le Dr Andrew D. Krystal, psychiatre à l’Université de Californie à San Francisco, spécialisé dans les troubles du sommeil. Certains médicaments, comme le zaleplon (Sonate), diminuent le temps nécessaire pour s’endormir, a-t-il déclaré. tandis que d’autres, comme le suvorexant (Belsomra), bloquent les signaux dans le cerveau qui vous réveillent. L’hormone mélatonine, ainsi que les médicaments sur ordonnance comme le ramelteon (Rozerem) qui agissent sur les récepteurs de la mélatonine, aident à réguler l’horloge interne du corps mais ne vous aident pas nécessairement à rester endormi.

Le meilleur médicament pour vous dépendra en grande partie de ce qui cause votre insomnie. “Il s’agit vraiment de choisir le bon médicament pour le patient”, a déclaré le Dr Aruna S. Rao, neurologue à Johns Hopkins Medicine. Si votre problème est que vous ne pouvez pas vous endormir à l’heure du coucher, un médicament qui vous empêche de vous réveiller au milieu de la nuit peut ne pas vous aider. Si vous vous endormez facilement mais que vous ne pouvez pas dormir vers la fin de la nuit, alors les médicaments qui s’estompent en quelques heures, comme le zaleplon (Sonate), ne vous feront pas grand bien non plus.

De nombreuses personnes ont également des problèmes de sommeil qui ne peuvent être résolus par aucun somnifère. L’une de ces conditions est l’apnée du sommeil, qui touche 22 millions de personnes aux États-Unis et provoque des réveils fréquents, a déclaré le Dr Grace Pien, médecin en soins pulmonaires, soins intensifs et médecine du sommeil à Johns Hopkins Medicine. L’apnée du sommeil est mieux gérée avec une machine qui fournit une pression positive continue (CPAP), et non avec des médicaments.

Un autre problème est que de nombreux somnifères ne sont pas accompagnés de données convaincantes. Les antihistaminiques en vente libre que j’avais l’habitude de prendre, qui contiennent de la diphénhydramine, “n’ont jamais vraiment été systématiquement étudiés pour leurs effets sur le sommeil”, a déclaré le Dr Krystal. Ils sont reconnus pour leurs bienfaits contre les allergies, mais sont souvent utilisés comme somnifères car ils provoquent de la somnolence, a-t-il ajouté. Les quelques études qui ont été faites sur la diphénhydramine suggèrent qu’elle n’aide pas du tout : les directives de pratique clinique de l’American Academy of Sleep Medicine indiquent que les avantages de l’antihistaminique, en termes de sommeil supplémentaire, sont “en dessous du niveau d’amélioration cliniquement significative”. .”