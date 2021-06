New Delhi: L’acteur de Bollywood Darshan Kumaar, vu pour la dernière fois dans « The Family Man 2 » aux côtés de Manoj Bajpayee, s’est récemment confié sur ses difficultés financières passées en tant qu’acteur de Bollywood dans une interview avec un grand quotidien.

Il a révélé que même après ses débuts fracassants dans « Mary Kom » de Priyanka Chopra, il a dû passer de nombreuses auditions et n’a encore obtenu que des concerts de doublage à peine payés.

Darshan a déclaré à Times Now : « J’avais l’habitude de marcher 5 à 7 km parce que je ne pouvais pas me permettre des bus tous les jours, pour aller aux auditions. Donc, au lieu de prendre des billets de bus, j’utilisais cet argent et achetais Parle G (biscuit ) pour que je puisse survivre toute la journée dehors, en mangeant ce paquet Parle G. Après cela, je faisais du doublage pour 400 à 500 roupies, toute la journée. C’était une période très difficile. Parce que toute la journée, vous travaillez très dur, en criant et, faire des trucs mais vous êtes à peine payé. »

Kumaar a également déclaré que les réalisateurs de premier plan l’abattraient pour des rôles car il n’était pas un acteur « bankable ».

« Tous les réalisateurs de premier plan me rencontraient et disaient ‘Darshan, nous voulons faire un film avec vous. Vous êtes un superbe acteur et avez une belle apparence. Mais nous avons besoin d’acteurs fiables, qui peuvent récupérer de l’argent dans les trois jours. Vous devenir quelque chose de grand, alors nous vous emmènerons », a-t-il ajouté.

Dans la série « The Family Man », Darshan a joué le rôle du méchant, le major Sameer. Il a fait ses débuts dans le film « Mary Kom » en 2014. Il a également figuré dans la série télévisée « Devon Ke Dev…Mahadev » et dans la star d’Anushka Sharma « NH10 ».