Utilisation précoce d’antiviraux liée à un risque réduit de long COVID

Une méta-analyse de neuf études observationnelles publiées à la fin de la semaine dernière dans le Journal des infections montre que l’utilisation précoce de médicaments antiviraux oraux a réduit de 23 % le risque de COVID longue, ou de maladie post-COVID (PCC), et que le Paxlovid pourrait être plus efficace que le molnupiravir.

Au total, les neuf études ont inclus 866 066 patients, dans lesquelles le Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir ou MMV-r) et le molnupiravir ont été évalués respectivement dans huit et deux études.

Bien que l’utilisation des antiviraux ait été approuvée dans la phase aiguë de la maladie afin de prévenir la progression vers une maladie grave dans les populations à risque, l’utilisation potentielle de ces médicaments comme moyen de prévenir une longue COVID a récemment attiré l’attention.

Dans l’étude, les patients n’ont pas été hospitalisés et l’utilisation précoce a été définie comme dans les 5 jours suivant le diagnostic de COVID-19 pour la plupart des études et dans les 30 jours suivant l’apparition des symptômes dans une étude, et n’a pas été mentionnée dans deux études.

Le paxlovid surpasse le molnupiravir

Les études ont défini la COVID longue différemment, cinq mesurant les résultats du PCC en tant que symptômes 30 jours après le diagnostic, et quatre définissant la maladie comme des symptômes persistant 90 jours après le diagnostic.

Dans l’ensemble, les médicaments antiviraux oraux précoces ont réduit le risque de COVID longue de 23 % (risque relatif [RR] 0,77 ; Intervalle de confiance à 95 % [CI]0,68 à 0,88), quel que soit l’âge ou le sexe.

Les sous-groupes paxlovid et molnupiravir présentaient des RR de 0,76 (IC à 95 %, 0,65 à 0,88) et 0,88 (IC à 95 %, 0,82 à 0,94), respectivement, soit des réductions de 24 % et 12 %, par rapport à l’absence de traitement médicamenteux antiviral.

« Nos preuves mitigées comparant deux médicaments antiviraux oraux à l’aide d’une méta-analyse en réseau suggèrent un bénéfice possible du NMV-r par rapport au molnupiravir dans la réduction du risque de CCP,« ont écrit les auteurs.

Le long COVID est apparu comme une caractéristique majeure du paysage du COVID-19, avec des taux d’incidence estimés entre 10 % et 30 % et 50 % à 70 % parmi les patients non hospitalisés et hospitalisés atteints du COVID-19 dans le monde, ont indiqué les auteurs.

Une utilisation plus large est-elle indiquée ?

Les résultats suggèrent qu’une utilisation plus large des antiviraux pourrait être envisagée pour prévenir une longue COVID. Organisation mondiale de la santé actuelle des lignes directrices recommandons fortement Paxlovid chez les patients présentant un risque d’hospitalisation modéré à élevé, ou molnupiravir ou remdesivir si Paxlovid n’est pas disponible.

Bien que les mécanismes de protection ne soient pas entièrement compris, les auteurs ont déclaré que la réduction du taux de réplication virale chez les patients joue probablement un rôle dans la capacité des antiviraux à réduire le risque de COVID long. Cette maladie est fortement associée à une maladie grave et à une hospitalisation, et les antiviraux limitent la progression virale, ont-ils déclaré.

Notre étude souligne l’importance d’une intervention antivirale rapide pour atténuer les répercussions à long terme du COVID-19.

