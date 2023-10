L’étude s’est penchée sur les moteurs du changement dans le secteur des technologies des médias, sous la pression de l’inflation mondiale, des grèves, des ressources limitées et des conditions de revenus difficiles.

L’IA était l’un des thèmes récurrents du panel, composé de personnalités clés d’entreprises de technologie médiatique du monde entier. Cependant, les différentes stratégies qu’ils emploient peuvent être utilisées pour élaborer un manuel sur la manière dont les entreprises du secteur et d’autres domaines des médias pourraient utiliser l’IA.

L’IA dans un monde en mutation

« On ne peut plus faire les choses de la même façon. C’est ce que nous apprenons », a déclaré Jade Kurian, présidente et co-fondatrice de latakoo, un spécialiste des flux de travail qui s’associe à des sociétés de production vidéo et à des diffuseurs pour optimiser leurs opérations.

«Ils sont confrontés à la même chose que nous. Le coût du matériel et des services : tout en hausse. et l’inflation, n’est-ce pas ?

Ces pressions conduisent naturellement de nombreuses personnes à chercher à gagner en efficacité grâce à l’utilisation de l’IA dans leur flux de travail.

“Chaque client nous a demandé comment nous allions utiliser l’IA et quelles fonctionnalités en sortiraient”, a déclaré Kurian.

Cependant, selon elle, la clé réside dans l’identification d’un problème concret que les outils d’IA peuvent réellement résoudre.

“La chose vraiment importante avec l’IA est que tout système qui souhaite utiliser l’IA doit avoir une conversation avec son équipe sur la façon dont il va l’utiliser”, a-t-elle déclaré.

« Nous avons rencontré l’un des plus grands groupes de médias aux États-Unis… ils nous ont demandé de venir. Ils ont organisé un panel où nous avons parlé, mon co-fondateur et moi. Ils ont fait venir tous leurs journalistes pour nous écouter, une entreprise apportant J’ai intégré une certaine IA à nos outils de flux de travail, et nous avons eu l’occasion de leur parler de ce qu’ils souhaitent voir.

« La première chose était de savoir comment commencer votre journée d’information ? Comment commence l’actualité ? Ce sont toutes les idées d’articles qui arrivent, par le biais d’e-mails et de communiqués de presse. Comment l’IA peut-elle résoudre ce problème ?

Kurian est réaliste quant aux objectifs actuels de l’IA, en tant que mesure d’efficacité et de réduction des coûts.

« C’est ce qu’ils veulent vraiment, des gains d’efficacité. Surtout à un moment comme celui-ci où nous envisageons des licenciements. Nous cherchons à faire plus avec moins, c’est là que l’IA devient vraiment importante.

Allen Broome, PDG de Mediakind, a donné un aperçu d’autres façons dont l’IA peut être intégrée dans une pratique de production vidéo.

“[AI] change tout ce que nous faisons, et c’est réel. Il existe de véritables cas d’utilisation pour chaque partie du flux de travail », a-t-il déclaré.

Mediakind opère dans la diffusion et l’encodage de contenu linéaire, à la demande et OTT, offrant de nombreuses pistes d’exploration.

« Spécifiquement pour nous, nous avons intégré l’IA pour être plus efficace en tant qu’entreprise. Notre équipe produit utilise l’IA générative pour faciliter les versions marketing et la documentation produit », a déclaré Broome. Il s’agit d’une utilisation de l’IA que le membre moyen du public qui a simplement joué avec ChatGPT pourrait deviner, mais il y a bien plus encore.

L’IA comme outil d’ingénierie

« Nous avons incorporé des modèles d’IA efficaces dans nos encodeurs linéaires en direct », a déclaré Broome. « Parce que, à mesure que les codecs deviennent de plus en plus compliqués, la recherche dans ces arbres de décision nécessite davantage de traitements et nous utilisons l’IA pour minimiser ce modèle de recherche et prendre la décision plus rapidement. Cela nous aide à réduire la latence pour les événements en direct et à garantir que la meilleure qualité vidéo reste efficace.

Mediakind utilise également l’IA pour exploiter un autre thème du moment, en réutilisant le contenu existant pour le re-monétiser ou lui redonner un aspect neuf.

« Nous exploitons l’IA pour aider à mettre à niveau le contenu existant afin qu’il puisse être re-monétisé, en prenant les anciens actifs SD et en les convertissant en HD. Je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités dans l’IA et que cela change quotidiennement », a déclaré Broome.

Considérations pratiques dans le cloud

Tous les acteurs du secteur s’accordent sur le fait que pour utiliser efficacement l’IA, ce contenu doit être hébergé dans le cloud.

« Si vous ne déplacez pas votre flux de travail vers le cloud, vous n’aurez pas accès à l’innovation qui se produit autour de l’IA », a déclaré Broome.

C’est exactement ce que ZEE5 en Inde est en train de faire, comme l’explique le directeur technique Kishore Krishnamurthy.

“Pour exécuter tous ces modèles d’IA et de ML, nous avons besoin que tout le contenu soit sur le cloud afin de l’exécuter efficacement”, a-t-il déclaré.

« Nous sommes en train de migrer tout notre contenu vers le cloud. Nous parlons ici de 25 à 30 pétaoctets de contenu.

Il a trouvé que son expérience du marché était assez différente de celle des autres membres du panel, mais la réaction de ZEE5 n’est pas si différente.

« Du point de vue indien, beaucoup de [reports are] contrairement à ce que nous constatons. Heureusement pour nous, nous sommes la grande économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde et nous espérons que cela restera ainsi pendant un certain temps », a déclaré Krishnamurthy.

Les principaux domaines d’expansion de ZEE5 incluent le contenu de jeux d’e-sport et l’utilisation de modèles financés par la publicité et de technologies back-end pour répondre aux besoins des zones rurales de l’Inde, qui se connectent rapidement à Internet. Cependant, l’IA a un rôle à jouer et, comme Kurian de Latakoo, il considère la spécificité comme la clé d’une utilisation réussie.

« Nous voyons de nombreux fournisseurs proposer des solutions très horizontales, qui peuvent tout faire, mais qu’il est difficile pour nous de mettre en œuvre », a déclaré Krishnamurthy.

« Ce qui fonctionne mieux pour nous, c’est que les gens proposent des solutions verticalisées avec des modèles pré-entraînés, que nous pouvons directement adapter et voir la différence de valeur dès le premier jour. C’est le conseil que nous donnons aux fournisseurs avec lesquels nous travaillons.

Les pièges potentiels de l’IA

Il a déclaré que ZEE5 avait également connu un succès mitigé en matière d’utilisation de l’IA en interne. Tout comme Mediakind, l’IA générative est utilisée avec succès par l’équipe de ZEE5 pour créer de la documentation, mais elle échoue dans le domaine de l’ingénierie.

« Nous avons fait des expériences avec [Microsoft] Co-pilote et nous avons constaté que, dans certains cas, comme la construction de cas de test et de documentation, cela était efficace. Chaque fois que nous disposions d’une base de code importante, sur laquelle il fallait obtenir le contexte et s’appuyer sur cela, nous ne la trouvions pas très efficace », a-t-il déclaré.

Broome de Mediakind a rappelé des expériences très similaires avec l’utilisation de l’IA générative par ses équipes d’ingénieurs.

« D’un point de vue technique, nous avons effectué de nombreux essais et nous avons constaté que Microsoft Co-Pilot fonctionne très bien pour les développeurs intermédiaires et avancés, et nous l’avons déployé auprès de nos équipes d’ingénierie. Pas tellement pour les développeurs juniors et nouveaux. Ils ont tendance à trop en dépendre, ce qui crée davantage de problèmes.

Il faut de l’expertise pour utiliser l’IA de manière responsable, et plus la portée d’un outil d’IA est large, plus il est susceptible de poser des problèmes avec l’état actuel de la technologie.

Utiliser l’IA de manière responsable

C’est ce qu’a soulevé Aditi Pandey, responsable de la gestion des fournisseurs et des partenariats chez NRK, le radiodiffuseur national norvégien.

“En tant que radiodiffuseur national, notre travail est de fournir des informations authentiques et sans fausses informations”, a-t-elle déclaré. « Nous avons adopté une approche très prudente à l’égard de l’IA. Nous voulons commencer à utiliser l’IA dans la production de contenu pour les journalistes, afin de permettre aux journalistes d’avoir plus d’idées et de créativité. Mais nous voulons mettre l’accent sur l’ingéniosité humaine pour valider que les histoires sont vraies et qu’elles véhiculent le bon message pour le consommateur, le public.

Ces préoccupations reflètent les problèmes que beaucoup ont rencontrés avec les chatbots IA, les « hallucinations » qui voient des formes bavardes d’intelligence artificielle fabriquer des détails afin de remplir des phrases.

Ce ne sont cependant pas des problèmes insurmontables, même pour un radiodiffuseur national. « C’est ainsi que nous utilisons l’IA, et nous la considérons comme étant très utile pour transcrire, traduire, … diffuser l’information. Mais nous sommes très déterminés à utiliser la puissance de l’IA là où elle est pertinente. »

La table ronde IBC2023 sur les « moteurs du changement dans la technologie des médias » mettait en vedette la co-fondatrice de latakoo Jade Kurian, Aditi Pandey de NRK, le PDG de Mediakind Allen Broome et le CTO de ZEE5 Kishore Krishnamurthy. Elle a été modérée par Lorenzo Zanni, responsable des connaissances chez IABM.

