Utilisation des logiciels espions au Canada : examen par un comité très secret

Le comité de sécurité nationale top secret du Parlement lance un examen de la capacité des agences fédérales à intercepter les communications privées, sur les talons de la GRC révélant qu’elle utilise des logiciels espions dans le cadre d’enquêtes majeures, depuis des décennies.

Jeudi, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) a annoncé qu’il ouvrait l’enquête, dans le but d’examiner “le cadre législatif, réglementaire, politique et financier de l’interception légale des communications pour les activités de sécurité et de renseignement”.

Décidant d’entreprendre ce travail, le comité – composé de députés et de sénateurs sélectionnés de divers caucus – a déclaré qu’il avait également l’intention d’examiner les défis de rester au fait des dernières technologies telles que le cryptage.

Le cryptage était l’une des raisons citées par la GRC pour justifier le déploiement d’un logiciel capable d’accéder à distance aux microphones, caméras et autres données des téléphones portables et des ordinateurs comme outil d’enquête dans des dizaines d’enquêtes.

« La police doit parfois utiliser des capacités technologiques avancées pour surmonter les obstacles aux enquêtes tels que ceux causés par le cryptage », lit-on dans les documents de la GRC déposés à la Chambre des communes en juin.

Les documents jettent un nouvel éclairage sur la capacité de l’équipe d’accès secret et d’interception des forces de police à accéder “secrètement et à distance” aux messages texte et autres communications privées qui ne peuvent pas être collectées à l’aide d’écoutes téléphoniques ou “d’autres techniques d’enquête moins intrusives”.

L’utilisation par la GRC, pendant des années et auparavant non divulguée, de logiciels capables d’accéder secrètement aux appareils électroniques des suspects a fait l’objet d’une série d’audiences marathon du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes plus tôt ce mois-ci.

Au cours d’une réunion, des officiers supérieurs de la GRC ont fait une série de révélations notables sur l’étendue de l’utilisation par la GRC des « outils d’enquête intégrés » ou ODIT.

Alors que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a défendu l’utilisation de ces outils, se disant convaincu que la “nécessité d’enquêter” a été limitée par la loi pour n’être autorisée que dans “les infractions les plus graves”, il a refusé de divulguer le nom du logiciel utilisé. ou si d’autres agences fédérales relevant de son portefeuille telles que l’ASFC ou le SCRS déploient des tactiques similaires.

Au cours des audiences, des experts en matière de protection de la vie privée et des libertés civiles ont qualifié les outils d ‘”extrêmement intrusifs” et ont déclaré que le fait que la police nationale cache ces informations au public ainsi que le chien de garde de la vie privée du Canada pendant des années est une raison claire pour mettre en place une surveillance et une réglementation plus strictes.

Maintenant, le NSICOP dit qu’il prévoit également “d’examiner les risques potentiels pour le droit à la vie privée des Canadiens”, en ce qui concerne l’utilisation de ces outils.

« Maintenir la capacité de nos organisations de sécurité, de police et de renseignement à obtenir et à utiliser légalement des données de communication tout en garantissant la protection de la vie privée et de la sécurité numérique est essentiel pour protéger les Canadiens contre des menaces de plus en plus complexes », a déclaré le président du NSICOP et député libéral David McGuinty dans un communiqué. .

Il a poursuivi en disant que le fait que le NSICOP – qui se réunit en privé et exige que tous les membres aient le plus haut niveau d’habilitation de sécurité – approfondisse la question permettra à des organisations comme la GRC de “présenter clairement la totalité du problème”. ils affrontent.”

Avant que le comité de la Chambre n’entreprenne son étude spéciale d’été, les membres libéraux ont suggéré qu’étant donné la nature sensible et les éléments classifiés du sujet, le travail pourrait être mieux placé avec le NSCIOP, tandis que les députés de l’opposition ont indiqué leur intention de poursuivre d’autres réunions à huis clos. avec la police fédérale compétente et les enquêteurs afin qu’ils puissent recueillir plus d’informations sur l’utilisation des logiciels espions par les agences.

L’organe de surveillance de haut niveau a été créé en 2017 et reflète des comités similaires mis en place dans les autres pays de l’alliance “Five Eyes”. Le NSICOP relève du premier ministre Justin Trudeau, puis dépose des versions déclassifiées de ses conclusions au Parlement.