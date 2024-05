Utilisation de Wegovy et d’Ozempic associée au risque de « paralysie de l’estomac »

Partager sur Pinterest Trois nouvelles études suggèrent que les personnes qui utilisent des médicaments GLP-1 comme Ozempic et Wegovy pourraient être plus susceptibles de développer une « paralysie de l’estomac » (gastroparésie). Soixante-quatorze/Getty Images Une nouvelle recherche présentée cette semaine met en évidence un lien entre des médicaments comme Ozempic et une maladie connue sous le nom de gastroparésie, appelée paralysie de l’estomac.

Les études ont révélé que les patients qui prennent des médicaments GLP-1 étaient plus susceptibles de développer cette maladie.

Malgré le nom, les experts contactés par Healthline ont réitéré que la gastroparésie est un effet attendu et réversible des médicaments GLP-1. Êtes-vous plus susceptible de développer une gastroparésie, appelée paralysie de l’estomac, si vous prenez un médicament contre l’obésité ou le diabète comme Wegovy ou Ozempic ? Un trio d’études présentées à Semaine des maladies digestives 2024 a examiné des données réelles sur des patients pour mieux comprendre la prévalence de certains effets secondaires gastro-intestinaux, notamment la gastroparésie, chez les patients prenant des médicaments populaires pour la perte de poids et le diabète. Ceux-ci comprennent les agonistes des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), une classe de médicaments qui comprend le sémaglutide (Ozempic et Wegovy) et médicaments à base de twincrétine comme le tirzépatide (Mounjaro et Zepbound), qui utilisent à la fois le GLP-1 et le GIP, un agoniste distinct des récepteurs. Les effets secondaires gastro-intestinaux de ces médicaments sont bien connus ; ils comprennent les nausées, les vomissements et la diarrhée. Cependant, des événements moins courants leur sont également associés. Ceux-ci incluent la gastroparésie, iléuset pancréatite aiguë. Bon nombre de ces événements rares commencent tout juste à attirer davantage l’attention grâce aux données réelles fournies par les patients et les prescripteurs. Par exemple, la FDA n’a ajouté un avertissement concernant iIeus pour Ozempic et Wegovy qu’en octobre 2023. Avec autant d’Américains prenant des médicaments GLP-1 et twincrétine – une enquête récente a révélé que ce nombre atteint 13 % (environ un adulte sur huit) – les données sur leurs effets secondaires augmentent rapidement. Les chercheurs ont régulièrement constaté que la gastroparésie est plus répandue chez les personnes qui prennent du GLP-1 que chez celles qui n’en prennent pas. Cependant, l’importance de cette découverte fait encore débat parmi les experts contactés par Healthline.

Les chercheurs ont indépendamment entrepris d’étudier l’association entre les GLP-1 et les effets secondaires gastro-intestinaux, en particulier la gastroparésie, dans trois études distinctes présentées cette semaine. Les présentations n’ont pas été publiées dans des revues médicales. La première étude, dirigé par des chercheurs de l’Université du Kansas, a utilisé les dossiers de TriNetX, une base de données mondiale de dossiers médicaux électroniques. Il comprend les dossiers de millions de patients dans de grandes organisations de soins de santé. Les chercheurs ont utilisé une tranche de données provenant de patients à qui on avait prescrit un GLP-1 pour le diabète ou l’obésité entre 2021 et 2022. Ces patients ont ensuite été comparés à un groupe témoin d’individus similaires, également atteints de diabète ou d’obésité, mais n’ayant pas été traités par GLP-1. Au total, près de 300 000 patients ont été inclus. Les chercheurs ont découvert que les personnes prenant des médicaments GLP-1 étaient 66 % plus susceptibles de recevoir un diagnostic de gastroparésie que celles qui ne le prenaient pas. Parmi les patients prenant ces médicaments, 0,53 % ont reçu un diagnostic de gastroparésie, soit environ 750 sur près de 150 000 patients. « Les patients doivent être informés de ces effets secondaires avant de commencer le traitement. Il y a beaucoup d’enthousiasme et de demande pour ces médicaments, mais les effets secondaires sont des points critiques de discussion. » Prateek Sharma, MD, a déclaré à Healthline un professeur de médecine au département d’oncologie médicale de la faculté de médecine de l’Université du Kansas et chercheur principal de l’étude. La deuxième étude, cette fois, des enquêteurs des hôpitaux universitaires de Cleveland ont également utilisé la base de données TriNetX pour examiner la prévalence de la gastroparésie chez les patients atteints de diabète de type 2 à qui on avait prescrit soit un GLP-1, soit un médicament à base de twincrétine. Les chercheurs ont inclus 336 655 individus pour cette cohorte, puis les ont comparés individuellement à une cohorte distincte qui ne prenait pas de médicament GLP-1 ou twincrétine. Ils ont ensuite examiné différents intervalles de temps compris entre trois mois et deux ans depuis que les patients ont commencé leur traitement pour suivre la progression de la gastroparésie. À trois mois, l’incidence de la gastroparésie était similaire entre les deux groupes. À partir de six mois, le groupe GLP-1 était plus susceptible de souffrir de gastroparésie que le groupe témoin. Au bout de dix-huit mois, le groupe GLP-1 était 25 % plus susceptible de développer la maladie que ceux qui n’avaient pas pris de médicaments. Mais, comme dans la première étude, l’incidence globale de la gastroparésie est restée faible : entre 0,16 et 0,77 % des cas sur une période de deux ans. Une troisième étude a utilisé les dossiers du système de santé de la Mayo Clinic pour examiner les dossiers des patients d’environ 80 000 personnes à qui un GLP-1 avait été prescrit. Au sein de ce groupe, les chercheurs se sont intéressés à un petit sous-ensemble de patients, seulement 839 d’entre eux, qui avaient montré et reçu par la suite un test de scintigraphie de vidange gastrique (GES). Les tests GES sont considérés comme la « référence » pour tester la vidange gastrique. Environ un tiers de ce groupe, soit 241 personnes, avaient encore de la nourriture dans l’estomac quatre heures après avoir mangé, répondant ainsi aux critères de diagnostic de gastroparésie. Au sein de ce groupe, 127 personnes présentaient des symptômes gastro-intestinaux préexistants et 38 avaient des documents préalables concernant une vidange gastrique retardée.

Healthline s’est entretenu avec deux experts en obésité qui n’étaient pas affiliés à la recherche pour discuter des résultats et leur demander s’ils étaient préoccupés par le risque potentiel de gastroparésie chez les patients prenant des médicaments GLP-1. Tout en louant la recherche pour avoir contribué à créer un instantané réel de la façon dont les médicaments affectent les patients, ils ont déclaré qu’il existe de nombreux malentendus sur la gastroparésie et ses risques pour les patients. « Même s’il y avait un risque accru, les pourcentages restaient encore assez faibles. Beaucoup d’entre eux représentaient moins de 1 %. Même si le risque était augmenté par rapport à l’absence de médicament, le risque restait très faible. Je pense que c’est quelque chose que les gens doivent garder à l’esprit », a déclaré Dr Beverly Tchang, MD, endocrinologue, porte-parole de l’Obesity Society et professeur adjoint de médecine clinique à Weill Cornell Medicine. Dr Dan AzaguryMD, chef de section de chirurgie mini-invasive et bariatrique et directeur médical de la clinique interdisciplinaire bariatrique et métabolique de Stanford Medicine, a déclaré à Healthline que même si les données confirment les effets secondaires gastro-intestinaux, il est préoccupé par le récit autour de la gastroparésie. « Je pense que les gens ne savent pas ce que c’est, donc c’est effrayant. Pour nous, la gastroparésie n’est pas inquiétante. C’est un ralentissement de la vidange de l’estomac. Il s’agit d’une condition réversible. Vous prenez le médicament, votre estomac ralentit. Vous arrêtez le médicament et les choses reviennent à la normale », a-t-il déclaré à Healthline. La gastroparésie est en effet l’un des mécanismes par lequel agissent les GLP-1 et les médicaments similaires. « La gastroparésie est un terme scientifique sophistiqué pour indiquer que l’intestin ralentit en réponse à ces médicaments. C’est un effet attendu et, dans une certaine mesure, cela aide réellement les gens à se sentir rassasiés et à perdre davantage de poids », a déclaré Tchang. « Ce n’est pas une paralysie », a déclaré Azagury. « Nous devons mieux définir ce terme d’une manière qui fasse moins peur aux patients, car cela ne veut pas dire que votre estomac va être paralysé », a-t-il déclaré.