Utilisation de véhicules électriques liée à moins de pollution de l’air, selon une étude

Afin d’atténuer les effets du changement climatique, des pays du monde entier intègrent les véhicules électriques dans leurs plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Un mandat fédéral au Canada, par exemple, vise à faire en sorte qu’un cinquième de toutes les voitures de tourisme, VUS et camions vendus au Canada soient à propulsion électrique d’ici 2026. D’ici 2035, si ce mandat est exécuté, chaque véhicule de tourisme vendu au Canada devra être électrique.

Mais qu’est-ce que ce passage aux véhicules électriques fera réellement pour l’environnement ?

Une équipe de chercheurs de la Keck School of Medicine de l’USC a tenté de le découvrir, en menant ce qu’elle décrit comme l’une des premières études pour analyser les impacts environnementaux et sanitaires des véhicules électriques à l’échelle régionale. Leurs recherches ont lié l’intégration plus large des véhicules à zéro émission à des niveaux inférieurs de pollution atmosphérique locale et à certains problèmes respiratoires.

“Lorsque nous pensons aux actions liées au changement climatique, c’est souvent au niveau mondial”, a déclaré Erika Garcia, professeure adjointe de santé publique et des populations à la Keck School of Medicine, dans un communiqué de presse.

“Mais l’idée que les changements apportés au niveau local peuvent améliorer la santé de votre propre communauté pourrait être un message puissant au public et aux décideurs.”

À l’aide de données couvrant la période de 2013 à 2019, Garcia et l’équipe de chercheurs ont comparé l’immatriculation des véhicules à zéro émission avec les niveaux de pollution de l’air et les visites aux urgences liées à l’asthme en Californie. Ils ont constaté que dans les régions où davantage de véhicules électriques ont été adoptés, les visites aux urgences ont chuté, ainsi que les niveaux de pollution.

Sandrah Eckel, professeure agrégée de sciences de la population et de la santé publique et auteur principal de l’étude, a déclaré que leurs découvertes offraient de l’espoir face à une réalité d’anxiété climatique.

« Nous sommes ravis d’orienter la conversation vers l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, et ces résultats suggèrent que la transition vers [electric vehicles] est un élément clé de cela.

Garcia a ajouté que l’étude évaluait également les désavantages auxquels sont confrontés les personnes vivant dans des communautés à faible revenu, qui connaissent souvent des niveaux de pollution plus élevés et des problèmes respiratoires connexes.

Les chercheurs ont découvert que l’adoption de véhicules à zéro émission dans les quartiers à faibles ressources était plus lente que dans les zones plus riches.

L’étude attribue cette disparité à ce que les chercheurs appellent un « écart d’adoption » – se référant à des groupes de personnes qui ne peuvent pas s’offrir des véhicules plus récents à propulsion électrique.

Selon l’étude, publiée dans la revue Science of the Total Environment, l’écart d’adoption “menace la répartition équitable des co-bénéfices possibles”.

“Si la poursuite des recherches confirme nos conclusions, nous voulons nous assurer que les communautés surchargées de pollution atmosphérique liée au trafic bénéficient réellement de cet effort d’atténuation du climat”, a déclaré Garcia dans le communiqué.