Utilisation de systèmes d’IA associés à la solitude, l’insomnie

La révolution de l’intelligence artificielle est en cours et s’accompagne d’une série de questions sur ce que l’avenir du travail impliquera, comme l’impact que le travail avec les systèmes d’IA peut avoir sur les employés.

Une nouvelle étude publiée dans le Journal of Applied Psychology vise à répondre à cette question.

Les chercheurs ont mené quatre expériences aux États-Unis, à Taïwan, en Indonésie et en Malaisie et ont trouvé des résultats cohérents dans tous les domaines – les employés qui utilisent régulièrement des systèmes d’IA ont plus de chances de ressentir la solitude, ce qui peut entraîner de l’insomnie.

Les chercheurs notent que leurs découvertes ne prouvent pas que travailler avec des systèmes d’IA provoque la solitude ou l’insomnie, mais il existe une association entre eux.

Les expériences ont impliqué 166 ingénieurs d’une société biomédicale taïwanaise, 126 consultants immobiliers d’une société de gestion immobilière indonésienne, 214 adultes travaillant à temps plein aux États-Unis et 294 employés d’une société technologique malaisienne.

Dans la société biomédicale taïwanaise, les ingénieurs ont été suivis pendant trois semaines sur leurs sentiments de solitude, leur anxiété d’attachement et leur sentiment d’appartenance. Les collègues ont été invités à évaluer chaque participant sur ses comportements utiles au travail, tandis que les membres de la famille ont été invités à signaler l’insomnie des participants et la quantité d’alcool qu’ils consommaient après les heures de travail.

Dans cette expérience, les employés qui interagissaient plus souvent avec les systèmes d’IA avaient plus de chances de ressentir de la solitude, de l’insomnie et une consommation accrue d’alcool après le travail.

Dans le cas de la société de gestion immobilière indonésienne, la moitié des 126 consultants immobiliers impliqués se sont vu dire de ne pas utiliser les systèmes d’IA pendant trois jours consécutifs, tandis que l’autre moitié a reçu l’ordre d’utiliser les systèmes d’IA aussi souvent que possible.

Parmi ce dernier groupe, les résultats des chercheurs étaient similaires à l’expérience précédente, sauf qu’il n’y avait aucune association entre l’utilisation fréquente de l’IA et des niveaux plus élevés de consommation d’alcool après le travail.

Les deux autres expériences, menées aux États-Unis et en Malaisie, ont obtenu des résultats similaires. En plus de ces résultats, l’étude suggère également que travailler avec des systèmes d’IA peut avoir certains avantages.

Selon les expériences, les employés qui utilisaient souvent des systèmes d’IA étaient plus susceptibles de proposer d’aider leurs collègues. Cependant, les chercheurs notent que cette tendance peut avoir été provoquée par des sentiments de solitude et un désir de contact social.

Les participants ayant une plus grande anxiété d’attachement ont répondu plus intensément au travail avec les systèmes d’IA, présentant à la fois des réactions positives, comme aider les autres, et des réactions négatives, comme la solitude et l’insomnie, selon l’étude.

L’IA OFFRANT DES AVANTAGES ET DES « DANGERS INCONNUS » SUR LE LIEU DE TRAVAIL : EXPERT

Pok Man Tang, professeur adjoint de gestion à l’Université de Géorgie aux États-Unis, a dirigé l’étude, qui a également été publiée par l’American Psychological Association. Il a dit qu’il avait été inspiré pour poursuivre la recherche en raison d’un emploi précédent qu’il avait dans une banque d’investissement, où il travaillait avec des systèmes d’IA.

« Les progrès rapides des systèmes d’IA déclenchent une nouvelle révolution industrielle qui remodèle le lieu de travail avec de nombreux avantages mais aussi des dangers inexplorés, y compris des impacts mentaux et physiques potentiellement dommageables pour les employés », a déclaré Tang dans un communiqué de presse.

« Les humains sont des animaux sociaux, et isoler le travail avec des systèmes d’IA peut avoir des répercussions néfastes sur la vie personnelle des employés. »

Tang a déclaré que les développeurs d’IA devraient penser à équiper leurs systèmes de fonctionnalités sociales, telles qu’une voix humaine, pour imiter les interactions humaines. Il suggère également que les employeurs limitent le temps que les travailleurs passent à utiliser les systèmes d’IA tout en offrant plus d’opportunités aux employés de socialiser avec leurs pairs.

Il a ajouté que la prise de décision en équipe et d’autres tâches qui impliquent généralement une interaction sociale pourraient être effectuées par des personnes, tandis que les systèmes d’IA peuvent aider avec des tâches fastidieuses ou répétitives.

« Les programmes de pleine conscience et d’autres interventions positives pourraient également aider à soulager la solitude », a déclaré Tang.

« L’IA continuera de se développer, nous devons donc agir maintenant pour atténuer les effets potentiellement néfastes pour les personnes qui travaillent avec ces systèmes. »