Utilisation de la clause nonobstant par Ford : le NPD veut un débat d’urgence

Les néo-démocrates fédéraux ont écrit au président de la Chambre des communes pour demander un débat d’urgence sur l’utilisation par le premier ministre de l’Ontario Doug Ford de la clause dérogatoire pour « garder les enfants à l’école » et légiférer sur un contrat avec plus de 55 000 travailleurs de l’éducation.

Mercredi, le député du NPD de l’Ontario, Matthew Green, a écrit au président Anthony Rota, l’informant qu’il prévoyait de se lever à la Chambre plus tard dans la journée, pour demander officiellement la tenue d’une séance spéciale de fin de soirée pour discuter de « l’utilisation par le gouvernement de l’Ontario de la clause dérogatoire pour outrepasser la Charte protégée droit de négociation collective. »

“Cette utilisation la plus récente de la clause nonobstant par un gouvernement provincial est une autre étape dans une tendance inquiétante qui a vu le gouvernement provincial de plus en plus disposé à passer outre les droits constitutionnels de ses citoyens”, a écrit Green dans sa lettre. “Il y a un intérêt évident pour ce Parlement à débattre du piétinement des droits constitutionnels et des implications que cela aura pour tout le monde en Ontario et dans tout le pays.”

Les députés provinciaux votent aujourd’hui sur un certain nombre de motions visant à accélérer la mise en œuvre de la « Loi sur le maintien des élèves à l’école », qui utilise la clause dérogatoire pour outrepasser les droits de grève de la charte du syndicat. Alors que le gouvernement provincial vise à faire adopter le projet de loi cette semaine, les négociations avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se poursuivent.

Il n’est pas certain que Rota acceptera que la question atteigne le seuil pour que la Chambre tienne un débat d’urgence, mais si la demande est acceptée, il est prévu que le débat ait lieu mercredi soir.

Mardi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement de l’Ontario avait eu tort d’utiliser la clause dérogatoire.

Alors qu’il se rendait à une réunion du caucus libéral mercredi, le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré que “l’utilisation préventive de la clause dérogatoire par l’Ontario est très grave et – et même antidémocratique”.



Avec des fichiers de Katherine DeClerq de CTV Toronto