Utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse liée au TDAH chez les enfants

Résumé: Les chercheurs ont découvert un lien entre l’utilisation accrue d’acétaminophène pendant la grossesse, en particulier au cours du deuxième trimestre, et les problèmes d’attention et de comportement chez les jeunes enfants. La recherche, qui fait partie de l’Illinois Kids Development Study, impliquait le suivi des expositions prénatales à des produits chimiques et l’évaluation des comportements et des caractéristiques des enfants âgés de 2, 3 et 4 ans.

Bien que l’acétaminophène soit considéré comme l’analgésique le plus sûr pendant la grossesse, l’étude révèle une tendance selon laquelle une utilisation plus élevée, en particulier au cours du deuxième trimestre, correspond à davantage de problèmes d’attention et de comportements de type TDAH chez les enfants. Cependant, les auteurs de l’étude soulignent la nécessité de mener davantage de recherches et de se garder d’interpréter les résultats comme une indication de TDAH ou d’autres troubles.

Faits marquants:

L’étude relie l’utilisation fréquente d’acétaminophène pendant la grossesse, en particulier au cours du deuxième trimestre, aux problèmes d’attention chez les enfants. Plus de 300 enfants ont été évalués, montrant une tendance à des comportements davantage liés à l’attention et à l’extériorisation avec une exposition accrue à l’acétaminophène. Cette recherche s’ajoute aux préoccupations existantes concernant l’impact de l’acétaminophène sur le développement de l’enfant, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour obtenir des preuves concluantes.

Source: Université de l’Illinois

Une nouvelle étude relie l’utilisation accrue d’acétaminophène pendant la grossesse – en particulier au cours du deuxième trimestre – à une augmentation modeste mais notable des problèmes d’attention et de comportement chez les enfants de 2, 3 et 4 ans.

L’étude s’ajoute à un nombre croissant de preuves liant l’utilisation fréquente d’acétaminophène pendant la grossesse aux problèmes de développement de la progéniture.

Les résultats sont détaillés dans la revue Neurotoxicologie et tératologie.

Les chercheurs ont également demandé aux soignants de répondre à des dizaines de questions standardisées sur le comportement et la capacité d’attention de leur enfant à l’âge de 2, 3 et 4 ans. Crédit : Neuroscience News

La recherche fait partie de l’étude sur le développement des enfants de l’Illinois à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, qui explore la manière dont les expositions environnementales influencent le développement de l’enfant. L’étude a suivi des centaines d’enfants, collectant des données sur leurs expositions prénatales à des produits chimiques et demandant aux soignants d’évaluer leurs comportements et leurs caractéristiques à l’âge de 2, 3 et 4 ans.

Bien que l’acétaminophène soit considéré comme l’analgésique et le réducteur de fièvre le plus sûr disponible pendant la grossesse, des études antérieures ont mis en évidence une série de résultats négatifs possibles pour les enfants exposés au médicament pendant la gestation, a déclaré Megan Woodbury, qui a dirigé la recherche en tant qu’étudiante diplômée à l’Université. de I. avec Susan Schantz, professeure émérite de biosciences comparées et chercheuse principale du programme IKIDS de l’Illinois. Woodbury est maintenant chercheur postdoctoral à la Northeastern University de Boston. Schantz est membre du corps professoral du Beckman Institute for Advanced Science and Technology de l’Université d’I.

Une étude récente menée par Woodbury et Schantz a établi un lien entre une exposition plus élevée à l’acétaminophène pendant la grossesse et des retards de langage chez les enfants.

Certaines études antérieures n’ont trouvé aucune relation entre l’utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse et l’attention et le comportement pendant l’enfance, tandis que d’autres études, généralement plus vastes, ont révélé des relations entre une utilisation plus fréquente du médicament pendant la grossesse et des problèmes d’attention et de comportement chez la progéniture.

La plupart de ces dernières études ont été menées auprès d’enfants plus âgés et ont interrogé des participantes enceintes sur leur utilisation d’acétaminophène au maximum une fois par trimestre.

La nouvelle étude a interrogé les parents enceintes sur leur consommation d’acétaminophène six fois au cours de la grossesse – environ une fois toutes les quatre à six semaines – offrant une image plus précise de l’ampleur et du moment de l’exposition au médicament.

Les chercheurs ont également demandé aux soignants de répondre à des dizaines de questions standardisées sur le comportement et la capacité d’attention de leur enfant à 2, 3 et 4 ans. Plus de 300 enfants ont été évalués à 2 ans, 262 à nouveau à 3 ans et 196 à 4 ans. .

“Notre découverte la plus importante était qu’avec l’utilisation croissante d’acétaminophène par les participantes enceintes, en particulier au cours du deuxième trimestre, leurs enfants présentaient davantage de problèmes liés à l’attention et de comportements de type TDAH, que nous appelons des “comportements d’extériorisation”, à chaque âge mesuré.” » a déclaré Woodbury.

“Les types de comportements signalés par les soignants comprenaient des choses comme l’enfant qui parlait à contretemps, ne prêtait pas attention, ne se taisait pas alors qu’il était censé se taire, ne s’asseyait pas alors qu’il était censé s’asseoir et était un peu agressif. avec d’autres enfants », a déclaré Schantz.

Les résultats ne constituent pas une indication que les enfants souffrent d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité ou qu’ils recevront un diagnostic de TDAH à une date ultérieure, a déclaré Schantz. Mais les enfants semblent avoir plus de problèmes d’attention que leurs pairs du même âge qui ont été moins exposés ou non à l’acétaminophène dans l’utérus.

Woodbury, qui est elle-même enceinte, dit qu’elle ne veut pas dissuader les autres d’utiliser de l’acétaminophène pendant la grossesse en cas de besoin. Des maux de tête extrêmes ou d’autres épisodes douloureux et fièvres peuvent être débilitants et même dangereux, nécessitant l’utilisation du médicament. Elle a dit qu’elle s’était jusqu’à présent tournée vers l’acétaminophène une fois par trimestre. Mais elle choisit également de ne pas l’utiliser pour des courbatures mineures, des douleurs ou de légères fièvres.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier si une utilisation plus fréquente d’acétaminophène au cours du deuxième trimestre de la grossesse peut être particulièrement problématique pour le cerveau en développement, ont indiqué les chercheurs.

L’étude est également limitée dans la mesure où les participants étaient pour la plupart blancs, non hispaniques et d’un statut économique plus élevé. Schantz et son équipe travaillent à élargir la cohorte des participants à l’IKIDS pour inclure des personnes enceintes issues d’une plus grande diversité de milieux sociaux, économiques et raciaux.

Financement: Cette recherche a été soutenue par le Centre de recherche sur la santé environnementale et la prévention des maladies chez les enfants, financé par l’Institut national des sciences de la santé environnementale, l’Agence américaine de protection de l’environnement et le programme des National Institutes of Health Environmental Influences on Child Health Outcomes.

À propos de cette actualité de la recherche en neuropharmacologie et neurodéveloppement

Auteur: Diana Yates

Source: Université de l’Illinois

Contact: Diana Yates – Université de l’Illinois

Image” L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“La relation entre l’exposition prénatale à l’acétaminophène et le comportement lié à l’attention dans la petite enfance» par Susan Schantz et coll. Neurotoxicologie et Tératologie

Abstrait

La relation entre l’exposition prénatale à l’acétaminophène et le comportement lié à l’attention dans la petite enfance

L’acétaminophène est actuellement le seul analgésique considéré comme sûr à utiliser tout au long de la grossesse, mais des études récentes indiquent que l’exposition prénatale à l’acétaminophène peut être liée à de moins bons résultats neurodéveloppementaux. Plusieurs études ont suggéré que cela pourrait être associé à des problèmes d’attention, mais peu ont examiné cette association par trimestre d’exposition.

L’Illinois Kids Development Study est une cohorte de naissance prospective située dans le centre-est de l’Illinois. Les données d’exposition ont été collectées entre décembre 2013 et mars 2020, et 535 nouveau-nés ont été inscrits au cours de cette période. Les mères ont indiqué le nombre de fois qu’elles ont pris de l’acétaminophène à six moments de leur grossesse.

Lorsque les enfants avaient 2, 3 et 4 ans, les soignants ont rempli la liste de contrôle du comportement des enfants pour les âges de 1,5 à 5 ans (CBCL). Les associations entre l’utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse et les scores des échelles de syndrome des problèmes d’attention et des problèmes de TDAH, des échelles composites de comportement d’intériorisation et d’extériorisation et du score de problèmes totaux ont été évaluées.

Une exposition plus élevée à l’acétaminophène au cours du deuxième trimestre du développement fœtal était associée à des scores plus élevés de problèmes d’attention, de problèmes de TDAH, de comportement d’extériorisation et de problèmes totaux à 2 et 3 ans. Une exposition plus élevée au deuxième trimestre n’était associée qu’à des scores plus élevés de comportement d’extériorisation et de problèmes totaux à 4 ans. années.

Une exposition cumulative plus élevée tout au long de la grossesse était associée à des scores plus élevés de problèmes d’attention et de problèmes de TDAH à l’âge de 2 et 3 ans. Les résultats suggèrent que l’exposition prénatale à l’acétaminophène, en particulier au cours du deuxième trimestre, peut être liée à des problèmes d’attention dans la petite enfance.