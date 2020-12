Les utilisateurs d’iPhone d’Apple se sont tournés vers les médias sociaux pour signaler un bogue qui semble empêcher les notifications d’iMessages et d’autres applications de messagerie comme WhatsApp. Selon les rapports des utilisateurs sur Apple Forum et Twitter, le problème semble être important avec les modèles d’iPhone exécutant iOS 14 et supérieur. Bien que les problèmes liés aux notifications aient commencé à apparaître en septembre, de plus en plus d’utilisateurs ont commencé à se plaindre du bogue au début du mois. Pour le moment, Apple n’a pas encore officiellement résolu le bogue empêchant les notifications. La société devrait déployer iOS 14.3 cette semaine.

MacRumors a signalé pour la première fois l’erreur sur les nouveaux téléphones iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, le mois dernier. Cependant, la semaine dernière, un utilisateur du forum Apple a déclaré: « Cela semble également affecter les personnes possédant des iPhones plus anciens, donc cela ressemble de plus en plus à un problème iOS 14. » Certains utilisateurs d’iPhone 11 et d’iPhone 8 ont également signalé le bogue qui empêcherait les notifications d’iMessages et d’autres applications de messagerie. Notamment, le problème ne semble pas affecter la livraison des nouveaux messages. « Je ne reçois pas non plus de notifications de texte. Ce qui est pire, c’est que cela les marque comme ‘lu’ sans même savoir que j’ai un texte, ce qui est vraiment bizarre », a déclaré un autre utilisateur. Dans quelques cas, cela affecte même les alertes d’appels vocaux.

Je ne reçois pas de notifications sur mon iPhone et je ne sais pas pourquoi. Je suppose que c’est un bug logiciel. Quelqu’un d’autre a vécu la même chose? – Danny / Bripin (@BripinWebDesign) 9 décembre 2020

Être irrité par @Pomme #iphone bug où je ne reçois pas de notifications pour les messages texte. – Sarah Tanzillo (@ SarahT_1993) 6 décembre 2020

Récemment, les utilisateurs d’iPhone se sont plaints d’un problème d’épuisement de la batterie à la suite de la mise à jour iOS 14.2 publiée par la société il y a près d’un mois. Les utilisateurs du forum Apple Developer avaient également affirmé que les anciens modèles d’iPhone comme l’iPhone 11 et l’iPhone 7 mettent « beaucoup de temps à se recharger » après la mise à jour du logiciel. Parmi les autres modèles apparemment affectés, citons l’iPhone XS, l’iPhone 6S et l’iPhone SE de première génération. Comme mentionné, Apple devrait déployer le nouvel iOS 14.3 cette semaine et nous pouvons nous attendre à une solution de contournement avec la mise à jour logicielle. De plus amples informations sont attendues de la société prochainement.