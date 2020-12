La version Apple iOS 14.3 arrivera-t-elle pour votre Apple iPhone dans les prochaines heures? Tous les indices le suggèrent. Apple avait, il y a quelques jours, publié la version iOS 14.3 Release Candidate pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, et il est prévu qu’une version finale d’iOS 14.3 débarque sur vos iPhones au plus tard le 14 décembre. Le plus gros indice de la date vient de l’annonce d’Apple que l’Apple Fitness +, un service de fitness basé sur un abonnement alimenté par l’Apple Watch, sera déployé le 14 décembre. Et les utilisateurs auront besoin d’iOS 14.3 pour pouvoir s’inscrire. La mise à jour iOS 14.3 introduira également le très attendu mode photographie ProRAW, l’option d’enregistrement de vidéos à 25 ips, les mises à jour pour Apple TV + et la prise en charge des nouveaux écouteurs sans fil AirPods Max. La mise à jour iOS 14.3 apportera la prise en charge des écouteurs Apple AirPods Max. Les AirPods Max d’Apple offrent un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit, un mode de transparence et un son spatial. Dans chaque oreille se trouvent des pilotes audio de 40 mm conçus par Apple. La société insiste sur le fait que «le moteur unique à double aimant annulaire en néodyme permet aux AirPods Max de maintenir une distorsion harmonique totale inférieure à 1% sur toute la plage audible, même au volume maximum.» Ces écouteurs utilisent également les prouesses de la puce H1 qui possède 10 cœurs audio et peut effectuer jusqu’à 9 milliards de calculs de calcul par seconde tout en gérant l’égalisation adaptative, la suppression du bruit, le mode de transparence et les options audio spatiales.

Il est intéressant de noter qu’Apple est passé de l’utilisation de Gold Master à Release Candidate pour ce qui est essentiellement la version bêta finale, à l’exception de tout ajustement pour la stabilité ou les fonctionnalités. Jusqu’à présent, Apple a utilisé le Gold Master pour indiquer quelle était la version de test finale d’une version iOS avant le déploiement de la version finale pour tous les utilisateurs. Pour les amateurs de photographie, la mise à jour iOS 14.3 apporte le mode ProRAW aux appareils photo Apple iPhone 12 Pro – cela vous donne essentiellement une image RAW dans une taille de fichier beaucoup plus grande que les images standard que vous prenez, pour l’édition avec certains ajustements sur la réduction du bruit et exposition que les algorithmes auraient déjà fait pour vous. Les photos ProRAW peuvent être modifiées dans l’application Photos sur l’iPhone. Il y aura également une option maintenant pour enregistrer des vidéos à 25 ips. La mise à jour iOS 14.3 apporte également l’option miroir pour les selfies pris sur les anciens iPhones – la liste prise en charge comprend l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone SE, l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X.

L’application Apple TV reçoit également une mise à jour avec le nouvel onglet Apple TV + qui facilitera la découverte et la visualisation du contenu de votre abonnement pour la plate-forme de streaming.

La confirmation de la date de sortie du service d’abonnements Apple Fitness + confirme non seulement l’arrivée d’iOS 14.3 mais également la nouvelle mise à jour watchOS 7.2 pour l’Apple Watch. Le service Apple Fitness + fonctionne avec Apple Watch Series 3 ou version ultérieure et l’abonnement sera initialement disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y aura des séances d’entraînement et des séances d’entraînement ainsi que des recommandations personnalisées. L’application comprendra des entraînements vidéo avec de nouveaux ajouts chaque semaine pour dix types d’entraînement les plus populaires – il s’agit de l’entraînement par intervalles à haute intensité, du cyclisme en salle, du yoga, du tronc, de la force, de la danse, de l’aviron, de la marche sur tapis roulant, de la course sur tapis roulant et du temps de recharge en pleine conscience. Il y aura d’autres mises à jour pour l’application Santé, l’application Météo, Clips et Safari, qui ajoutent désormais la possibilité de définir Ecosia comme moteur de recherche par défaut. Apple présentera également la nouvelle section d’informations sur la confidentialité pour toutes les applications répertoriées sur l’App Store. La mise à jour iOS 14.3 résoudra également le problème du chargeur MagSafe Duo où il peut charger un iPhone à une puissance inférieure à la puissance maximale, recherche Spotlight, stabilité des messages MMS et corrigé pour l’affichage du groupe de contacts et la lecture vidéo dans l’application Photos.