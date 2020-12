Un autre mois, une autre extension de l’histoire des mises à jour cassées de Windows 10. Microsoft a admis, au fond d’un document de support pour la mise à jour Windows 10 KB4592438, que cette mise à jour pourrait endommager le système de fichiers de votre PC et l’empêcher de démarrer. En termes plus simples, empêchez votre PC, ordinateur de bureau ou ordinateur portable de démarrer. c’est-à-dire si vous exécutez la commande chkdsk / f – il s’agit de l’utilitaire Check Disk intégré de Windows 10 qui peut être utilisé pour rechercher tout problème de corruption de lecteur et réparer ainsi que récupérer des données en cas de problème avec le stockage. Microsoft dit que si votre PC a été touché, cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour qu’une mise à jour s’installe automatiquement sur l’appareil et corrige le bogue.

Si vous avez déjà été touché par ce bogue avec la dernière mise à jour Windows 10 KB4592438, vous pouvez essayer quelques étapes de dépannage comme suggéré par Microsoft. Si votre PC a du mal à redémarrer, il finira par démarrer dans ce que l’on appelle la console de récupération. Ici, vous devez sélectionner Options avancées -> sélectionnez Invite de commandes dans la liste des options disponibles et tapez chkdsk / f dans la fenêtre d’invite de commandes. Cela lancera une analyse complète du stockage sur le PC Windows 10, et une fois l’analyse terminée, tapez exit dans l’invite de commande. Le PC Windows 10 devrait redémarrer, et si vous disposez d’un ensemble d’options, sélectionnez «Quitter et continuer vers Windows 10».

La solution temporaire pour vous en ce moment, si vous avez eu la chance de ne pas souffrir de ces problèmes sur votre PC Windows 10, est de suspendre les mises à jour automatiques du système d’exploitation pour le moment. Vous pouvez suspendre le téléchargement et l’installation des mises à jour sur votre PC Windows 10 jusqu’à 7 jours à la fois ou sélectionner une période allant jusqu’à 35 jours pour rester sans mise à jour. Cliquez sur l’icône Windows 10 en bas à gauche de l’écran pour ouvrir le menu Démarrer. Ici, sélectionnez le menu Paramètres, qui ouvre une nouvelle fenêtre d’application. Ici, faites défiler vers le bas pour trouver Windows Update ou recherchez-le. Cela ouvre la page de mise à jour, qui affiche la liste des mises à jour en attente, le cas échéant, et le téléchargement ainsi que l’état de l’installation pour chacune d’elles. Regardez un peu plus bas sur cette page, et vous verrez l’option «Suspendre les mises à jour pendant 7 jours». C’est le ticket. Vous pouvez sélectionner cette option pour suspendre le téléchargement et l’installation automatiques des mises à jour de Windows 10 jusqu’à une semaine à la fois, et vous devez continuer à le répéter pour que la situation en pause continue.

Si vous voulez un peu plus de liberté en termes de sélection de la fenêtre dans laquelle vous ne voulez pas que Windows 10 se mette à jour, vous devez faire défiler un peu plus bas sur la page Windows Update et sélectionner l’option Avancé. Cela vous amène à un autre ensemble d’options, et ici vous pouvez sélectionner une date jusqu’à 35 jours à partir de cette heure, pour empêcher Windows Update d’effectuer des installations automatiques. Cette chronologie des mises à jour cassées de Windows 10 est manifestement irritante et peu pratique, à un moment où beaucoup continuent de travailler à domicile ou à distance et comptent plus que jamais sur leurs appareils informatiques.