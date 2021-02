Cela se produit depuis un certain temps maintenant, mais au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué, Samsung a discrètement et efficacement fait un étui très solide en tant qu’options d’écouteurs sans fil sérieuses. Cela a commencé avec les Galaxy Buds il y a quelque temps, et depuis lors, nous avons vu des améliorations étape par étape avec les Galaxy Buds +, les Galaxy Buds Live partagés de manière unique avec le point culminant actuel et temporaire de ce voyage au Galaxy Buds Pro. Au prix de 15 990 Rs à l’heure actuelle, les Samsung Galaxy Buds Pro se situent au sommet de la gamme actuelle d’écouteurs sans fil de Samsung. Pour le contexte, les Galaxy Buds Live sont au prix de 11 990 Rs tandis que les Galaxy Buds + coûtent 8 990 Rs.

La pièce maîtresse du Samsung Galaxy Buds Pro, pour de nombreux utilisateurs, serait l’option intelligente de suppression du bruit. Pour certains, il pourrait s’agir de l’option audio immersive à 360 degrés, ce que beaucoup de gens ont peut-être regardé avec envie, car les Apple AirPods Pro ont bien fonctionné dans un passé pas trop lointain. Entre autres. Désormais, les utilisateurs de téléphones Android peuvent profiter de quelque chose de similaire, pour une dépense plus abordable. Je dois dire que vous pouvez me tenir responsable d’une alerte de spoiler, mais les Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung à ce jour. Je ne doute pas que le prochain franchira un autre pas en avant, ce n’est que la voie pionnière sur laquelle se trouve Samsung, avec l’audio ces jours-ci. Bon timing aussi, car presque tout le monde semble vouloir l’une de ces options d’écouteurs sans fil.

Le design du Samsung Galaxy Buds Pro est un mélange des Galaxy Buds Live et des Galaxy Buds +. L’ajustement intra-auriculaire et la conception des écouteurs sont inspirés des Galaxy Buds + tandis que la charge rappelle ce que nous avons vu avec les Galaxy Buds Live. La convention et l’attrait plus large expliquent peut-être pourquoi Samsung est revenu à une conception d’écouteurs plus conventionnelle, et cela fonctionne absolument. Cependant, j’aimerais personnellement voir les bourgeons inspirés des haricots, les Galaxy Buds Live, être à nouveau une source d’inspiration. Pour ce qu’ils sont, les Samsung Galaxy Buds Pro tiennent très bien dans l’oreille. Ils sont légers, bien ajustés une fois que vous avez sélectionné les embouts auriculaires appropriés pour vous-même et les modifications de conception signifient que moins d’une partie des boutons eux-mêmes touche les entrailles de votre oreille.

L’autre suivi important du Galaxy Buds Live, mis à part l’étui de chargement, est l’évent de chaque écouteur. Cela facilite non seulement la pression sur l’oreille si vous les portez pendant une longue période, mais aide également le son audio plus large et plus espacé au lieu d’être confiné dans des limites étroites. Tout compte fait, je dois apprécier la légèreté de ces écouteurs dans les oreilles et ne dépassent pas vraiment comme beaucoup d’autres écouteurs avec des conceptions similaires. Il est vraiment utile que Samsung nous ait donné la possibilité de désactiver les touches accidentelles – celles-ci peuvent être un peu irritantes si quelque chose est enregistré pendant que vous ajustez les écouteurs.

Plusieurs options de couleurs sont disponibles pour le Samsung Galaxy Buds Pro. Et ceux-ci ont été préparés pour correspondre à votre téléphone de la série Samsung Galaxy S21, d’une certaine manière. Vous pouvez choisir entre Phantom Black, Phantom Violet et Phantom Silver, peut-être aussi pour correspondre à votre nouveau téléphone. Il pourrait juste y avoir un argument selon lequel à moins d’acheter les bourgeons violets, les Galaxy Buds Pro ne se distingueront pas exactement des prédécesseurs. Et cet argument a du mérite. Pourtant, cela ne devrait pas vraiment peser sur votre décision.

Je dois parler un peu de la configuration de chaque oreillette. À l’extérieur, vous verrez une grille en maille, et c’est la chambre où se trouve le microphone. Cela a été conçu pour minimiser le bruit du vent, au cas où vous essayez d’avoir une conversation téléphonique ou essayez de dire quelque chose à Bixby, lors de vos déplacements. C’est la direction dans laquelle se trouve l’unité de prise de voix. Je l’ai déjà mentionné, sur le côté intérieur des bourgeons se trouve un évent, dont vous remarquerez les avantages lorsque vous portez le Samsung Galaxy Buds Pro pendant de plus longues durées d’affilée. À l’intérieur de chaque bourgeon se trouve un tweeter de 6,5 mm pour les voix et les aigus et un woofer de 11 mm pour les basses fréquences. Ceux-ci ont été réglés par AKG. Il existe également une autre gamme de micros qui fonctionnent en tandem avec le micro orienté vers l’extérieur, pour vous entendre crier.

L’annulation du bruit est l’endroit où Samsung a vraiment élargi l’ensemble des fonctionnalités. Il le fallait, compte tenu de l’exemple donné par le Sony WF-1000XM3 et les Apple AirPods Pro, en termes de blocage du bruit ambiant. C’est juste la demande du temps. Ce que Samsung a donc donné aux Galaxy Buds Pro, c’est une annulation du bruit multicouche (c’est-à-dire des niveaux hauts et bas), un mode de transparence et une fonction de «détection vocale» très cool. Dans le cadre d’annulation à faible bruit, les bourgeons font un assez bon travail pour vous isoler des bruits qui peuvent émaner de loin (signe du pays bruyant dans lequel nous vivons). Pourtant, vous devrez le régler au réglage élevé dans des environnements vraiment bruyants. Peut-être que mes oreilles sont trop sensibles à cause des problèmes nerveux et osseux persistants, mais j’ai senti une pression supplémentaire certaine s’accumuler presque immédiatement. Bien que vous ne remarquiez pas autant de temps en temps, vos oreilles s’y habituent également. C’est là que les Samsung Galaxy Buds Pro bloquent à peu près tous les bruits ambiants irritants.

De nombreux écouteurs sans fil suppriment le bruit et la plupart le font assez bien. Pourtant, il y a l’élément hors concours appelé détection de la voix, qui réduit automatiquement le volume de tout ce que vous écoutez à ce moment-là et a également basculé le mode d’annulation du bruit en mode ambiant, quel que soit le réglage ANC à ce moment-là. C’est extrêmement élégant, pratique et d’après mon expérience, cela fonctionne de manière transparente à chaque fois. La façon dont cela fonctionne est qu’il utilise l’unité de prise de voix ainsi que les accéléromètres dans les bourgeons pour détecter les mouvements du visage lorsque vous parlez. Je n’ai jamais trouvé le Samsung Galaxy Buds Pro trébucher et penser que quelqu’un d’autre parlait dans l’ambiance pour être moi à la place. Pourtant, à chaque fois que je disais quelque chose, cela entrait en jeu. Pour être honnête, il est super pratique de ne pas avoir à faire de pause manuelle ou pire encore, de retirer les bourgeons de l’oreille. Vous pouvez même choisir la durée pendant laquelle la fonction de détection vocale reste en vigueur chaque fois que votre voix est détectée, par exemple 5 secondes ou 10 secondes.

L’audio 360 est un autre élément intéressant du Samsung Galaxy Buds Pro. Cela utilise la technologie de suivi de la tête, quelque chose de très similaire à la façon dont les Apple AirPods Pro gèrent cette expérience audio plus large. Lors du test avec le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Samsung Galaxy S21 + exécutant la dernière interface utilisateur One, dont vous avez besoin pour que l’audio à 360 degrés fonctionne, il y avait une différence nette avec cette option activée. Pourtant, je dois dire que beaucoup dépendra de la capacité de l’application que vous utilisez pour la musique ou pour regarder des films et des émissions de télévision à offrir l’expérience. Toute poussée vers une expérience à 360 degrés ne sonnera pas comme quelque chose qui est optimisé pour cela.

Malgré toutes les promesses de la fiche technique, le Samsung Galaxy Buds Pro sonne également très bien hors de la boîte. Il essaie de construire à partir d’une signature sonore neutre, mais en même temps, j’ai remarqué et assez apprécié le son doux que ces bourgeons délivrent. La dureté que beaucoup de têtes offrent aux côtés des voix et des fréquences plus élevées, est bien coupée. L’application Samsung Wearable propose également les préréglages d’égalisation parmi lesquels vous pouvez choisir – Bass Boost est ce que certains amateurs de musique peuvent souhaiter. En parlant de l’application, elle est disponible pour les appareils Android sur le Google Play Store, mais il n’y a pas encore d’application pour le Samsung Galaxy Buds Pro pour l’iPhone d’Apple (vrai au moment de la rédaction de cet article). Il existe un support d’application pour les options Galaxy Buds de la génération précédente, et il est probable qu’au moment où vous lirez ceci, l’application et le support seront disponibles pour l’iPhone.

En termes de durée de vie de la batterie, les Samsung Galaxy Buds Pro tiennent les promesses. Étant donné que la majeure partie de mon écoute était avec la suppression du bruit désactivée, ces têtes ont duré près de 8 heures avant que l’étui ne soit nécessaire pour les recharger. Si vous utilisez beaucoup la suppression du bruit, vous obtiendrez toujours environ 5 heures d’autonomie de la batterie des écouteurs. L’étui offre 13 heures de plus avec la suppression du bruit activée et jusqu’à 18 heures de plus avec elle.

Le dernier mot: assez d’inspiration des aînés, mais sa propre identité

Quelles que soient les options d’écouteurs sans fil très performantes déjà disponibles pour les utilisateurs d’Android, il a toujours été question de regarder vers les Apple AirPods Pro avec un peu d’envie, pour l’ensemble de fonctionnalités qu’il apporte à la table et les performances qu’il offre. Le fait est que les Samsung Galaxy Buds Pro font de leur mieux pour mettre fin à ce voyage d’envie. Un ensemble de fonctionnalités très similaires ainsi que la livraison réelle de performances de premier ordre. Je l’ai déjà dit, et je le répète: ce n’est qu’un autre chapitre du parcours de Samsung en matière d’écouteurs sans fil brillants. Les Samsung Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs sans fil de la maison Samsung à ce jour.