Utilisateurs d’Android, il est temps de voter…

Nous sommes maintenant en novembre, ce qui aux États-Unis est une période très importante de l’année. C’est vrai, il est temps de voter… pour les Users’ Choice Awards 2022 de Google Play ! En tant que citoyens Android, c’est un travail très important, car ce sont les applications et les jeux qui nous représenteront dans le monde entier. Nous devons nous assurer de ne pas tout gâcher.

Quant à savoir qui cherche à prendre les premières places, voici un aperçu.

Pour l’application Users’ Choice, il y en a quelques bonnes, mais honnêtement, je n’en ai utilisé qu’une seule. Nous avons des applications comme Sleep Tracker, BeReal et Breathwrk, mais mon vote sera pour Dream. C’est une très bonne application, parfaite pour mes collègues maniaques du papier peint.

Côté gaming, les choses sont plutôt minces à mon sens. Il y a de gros frappeurs comme Apex Legends Mobile et Diablo Immortal, mais il y a aussi des titres tels que Guns & Dungeons, Tower of Fantasy et Dislyte. Beaucoup de bonnes options, cependant, je n’ai essayé que Rocket League, Diablo et Apex Legends. Peut-être que j’ai besoin d’essayer ces autres jeux.

Maintenant, faites votre devoir civique et allez voter !