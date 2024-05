Utilisant un cliché antisémite, Khamenei accueille les étudiants manifestants américains au sein du « Front de la Résistance »

Le guide suprême iranien a fait l’éloge des étudiants qui ont secoué les campus universitaires américains avec des manifestations anti-israéliennes, et a ajouté en annexe l’affirmation antisémite selon laquelle les Juifs manipulent les médias mondiaux.

Dans un lettre ouverte Aux étudiants universitaires américains, Ali Khamenei a déclaré que les étudiants « formaient désormais une branche du Front de Résistance », faisant référence à une alliance lâche de groupes terroristes et de milices soutenus par l’Iran au Moyen-Orient cherchant à détruire Israël et à tuer les troupes américaines, y compris celles du Liban. Le Hezbollah, les Houthis du Yémen, la Résistance islamique irakienne et le groupe terroriste Hamas qui dirige Gaza.

La lettre était datée du 25 mai, mais des extraits ont été partagés mercredi sur le compte officiel de Khamenei sur la plateforme sociale X.

Les manifestations sur les campus se sont répandues dans les universités américaines ces derniers mois avec des campements de protestation mis en place pour montrer leur soutien aux Palestiniens et condamner Israël dans le contexte de la guerre en cours contre le groupe terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Certains étudiants juifs ont déclaré que les manifestations les avaient mis en danger et les partisans pro-israéliens ont déclaré que la rhétorique virait parfois à l’antisémitisme.

Dans de nombreux endroits, les forces de l’ordre ont été appelées pour nettoyer les camps qui refusaient les ordres de dispersion des administrateurs de l’université, ce qui a conduit à de violents affrontements et à plus de 2 000 arrestations à travers les États-Unis.

Des manifestants pro-palestiniens continuent leur campement au Library Mall sur le campus de l’Université du Wisconsin à Madison, Wisconsin, le 1er mai 2024. (Samantha Madar/Wisconsin State Journal via AP)

« Le Grand Front de Résistance, qui partage les mêmes compréhensions et les mêmes sentiments que vous aujourd’hui, est engagé dans la même lutte depuis de nombreuses années, loin de chez vous », a déclaré Khamenei. « Le but de cette lutte est de mettre fin à l’oppression flagrante que le réseau terroriste sioniste brutal inflige à la nation palestinienne depuis de nombreuses années. »

Khamenei a également noté que « l’élite sioniste mondiale… possède la plupart des sociétés de médias américaines et européennes ou les influence par le biais de financements et de pots-de-vin », s’appuyant sur le cliché antisémite séculaire selon lequel les Juifs contrôlent les médias.

« Le soutien et la solidarité de vos professeurs constituent une évolution significative et conséquente. Cela peut offrir un certain réconfort face à la brutalité policière de votre gouvernement et aux pressions qu’il exerce sur vous », a-t-il écrit.

Dossier – Des agents de la police de la ville de New York arrêtent des manifestants anti-israéliens et pro-palestiniens devant un campement dirigé par des étudiants à l’Université de New York, le 22 avril 2024. (AP Photo/Noreen Nasir)

En conseillant aux étudiants de « se familiariser avec le Coran », Khamenei a déclaré : « La leçon du Coran pour les relations humaines est la suivante : « N’opprimez pas et ne soyez pas opprimés ».

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque le Hamas a mené une attaque transfrontalière au cours de laquelle quelque 1 200 personnes ont été tuées en Israël et 252 prises en otages. Israël a répondu par une offensive militaire pour détruire le Hamas et libérer les otages.

L’Iran a été secoué par de vastes manifestations déclenchées par la mort en septembre 2022 de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée pour avoir prétendument violé la règle vestimentaire stricte pour les femmes, basée sur la charia islamique.

La colère suscitée par sa mort s’est rapidement transformée en semaines de manifestations pour briser les tabous, défiant ouvertement le système de gouvernement de la République islamique sous Khamenei.

En avril, une mission d’établissement des faits de l’ONU a conclu que la répression violente des manifestations pacifiques et la discrimination à l’égard des femmes et des filles à Téhéran avaient déclenché de graves violations de leurs droits, dont beaucoup équivalaient à des crimes contre l’humanité.