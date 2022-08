Utilisant des réacteurs nucléaires pour se couvrir, les Russes lancent des roquettes sur les Ukrainiens

L’armée ukrainienne télégraphie depuis plus de deux mois son intention de contre-attaquer sur la rive ouest du Dnipro, l’objectif étant de libérer la ville de Kherson. En utilisant un système américain de lancement de fusées à longue portée connu sous le nom de HIMARS, l’Ukraine a assoupli les positions russes et coupé les lignes d’approvisionnement. Ce mois-ci, des tirs de roquettes ont détruit une route et des ponts ferroviaires essentiels au réapprovisionnement des forces russes sur la rive ouest, au sud de Nikopol, plus près de Kherson.

Alors que la contre-attaque reprend, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pose un dilemme. Les forces russes occupent le site nucléaire depuis le 4 mars mais ont commencé à l’utiliser pour des frappes d’artillerie il y a seulement trois semaines, ont déclaré des responsables ukrainiens, à propos du moment où HIMARS est apparu sur le champ de bataille. À l’abri des tirs de retour, les Russes menacent les troupes ukrainiennes qui avancent vers la Nova Kakhovka barrage sur le fleuve Dnipro, l’un des derniers points de passage restants pour le ravitaillement russe.

C’est un problème que l’Ukraine devra résoudre alors qu’elle déplace des troupes et du matériel dans la zone pour la contre-offensive.

Les options de représailles de l’armée ukrainienne à Nikopol sont limitées. Une tactique qu’il a essayée est d’exécuter des frappes de précision qui évitent, autant que possible, le risque d’endommager les réacteurs. Le 22 juillet, par exemple, l’agence de renseignement militaire ukrainienne a signalé une frappe avec un drone kamikaze qui a fait exploser une installation antiaérienne et un lance-roquettes Grad et qui a tué des soldats dans un camp de tentes à environ 150 mètres d’un réacteur.

Les combats près de la centrale ont ravivé les inquiétudes quant au fait que la guerre déclenchera une libération de radiations dans un pays bourré de sites nucléaires délicats et dangereux, dont Tchernobyl, que la Russie a occupée en mars mais a ensuite abandonnée. Dernier

Vendredi, un énorme panache de fumée noire s’est élevé à quelques kilomètres au sud des réacteurs, et l’armée ukrainienne a déclaré qu’il avait touché un dépôt de munitions russe.