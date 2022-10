Utica veut jeter les frais d’assurance à la poubelle – Shaw Local

Habitez-vous à Utica et avez-vous vu des équipes travailler sur les bouches d’incendie du village ? Ils essaient de vous protéger et de réduire également vos primes d’assurance.

Les services d’incendie et d’eau d’Utica procèdent au rinçage et à l’entretien de routine – qui se déroulent tout le temps – mais ils réalisent également une étude sur la performance de chaque bouche d’incendie du village (plus de 130). L’accès à l’eau d’urgence est pris en compte dans un système de tarification que les assureurs utilisent pour fixer les primes.

Une fois les données entrées et quelques corrections apportées, Utica pourrait augmenter ses performances de bouche d’incendie là où les assureurs en prennent note et, peut-être, ajuster favorablement les primes sur les propriétés résidentielles et commerciales.

Le chef des pompiers d’Utica, Ben Brown, a déclaré qu’il s’agissait d’une collaboration entre le district de protection contre les incendies et le village, en particulier le service des eaux, qui sont gérés séparément mais qui ont néanmoins bien fonctionné ensemble.

“Nous avons construit un bon travail de base et nous continuons à construire dessus”, a déclaré Brown.

L’accès à l’eau d’urgence intéresse les deux parce qu’il est soumis à un examen périodique par le Bureau des services d’assurance, qui évalue les services d’urgence d’une municipalité sur une échelle de 10 points, 1 étant le meilleur.

Utica se situe actuellement à la classe ISO 5, mais il n’y est pas bloqué. La cote ISO tient compte de nombreuses variables qui peuvent être analysées et corrigées pour aider Utica à se rapprocher d’un faible score convoité.

“Il n’y a qu’un petit nombre de départements dans le pays qui ont des scores de 1”, a déclaré Brown. “Nous n’y arriverons jamais, mais si nous jouons nos numéros de la bonne manière et arrivons à un 3, ce sera énorme.”

Le pompier d’Utica Nolan Hamilton vide une bouche d’incendie au sommet de Clark’s Hill le lundi 17 octobre 2022 à Utica. Utica compte plus de 130 bouches d’incendie dans tout le village. Chaque bouche d’incendie est cartographiée à l’aide d’une carte avec un logiciel de système d’information géographique (SIG) qui permet aux pompiers de voir combien de bouches d’incendie seraient nécessaires pour combattre un incendie important. Les équipes mènent une analyse pour améliorer la sécurité incendie et réduire les primes d’assurance. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Les bouches d’incendie, en particulier, ne fonctionnent pas toutes au même niveau, donc réparer les lignes et les bouches d’incendie les moins efficaces peut stimuler le système dans son ensemble.

Le village et le district d’incendie ont fait appel à Flow MSP, une société Streator qui aide les services d’incendie à planifier en cas de catastrophe, pour effectuer une analyse. Ils veulent voir si Utica peut augmenter sa cote et, à son tour, réduire ses primes. Jason Marvel, PDG de Flow MSP, pense qu’ils peuvent faire les deux.

“Utica est une classe ISO 5, mais ils sont un 5 élevé et ils ont une chance d’aller à un 4”, a déclaré Marvel. “Ils pourraient même tomber sur un 3, ce qui est du jamais vu pour un petit département comme Utica.”

Le rinçage et l’entretien de routine aideront à améliorer les performances, mais Marvel aide les services d’incendie et d’eau du village à effectuer des tests de débit à deux bouches d’incendie pour calculer les gallons par minute disponibles à partir de chaque bouche d’incendie du village.

À une époque où les appels d’incendie se multiplient et où les bénévoles se font rares, il s’agit d’informations essentielles.

“L’important est que les pompiers ne devineront pas la disponibilité de l’eau”, a déclaré Marvel. “Ils connaîtront leur approvisionnement en eau avant même d’arriver sur les lieux.”

Les inspections manuelles, la maintenance et les mesures se poursuivront jusqu’au 3 novembre. Pendant ce temps, Marvel et son équipe disposeront d’environ une semaine pour effectuer les calculs – il s’agit principalement d’algèbre – et soit soumettre les nouvelles données à l’ISO, soit rechercher des opportunités de financement. fixe.

Bien que tout cela se produise à la suite d’un incendie massif au Grand Bear Resort à Starved Rock, Marvel a déclaré que l’incendie historique n’avait pas mis les roues proverbiales en mouvement.

“Je ne pense pas que l’incident de Grand Bear ait eu un effet direct”, a-t-il déclaré. “Ce processus se produit tous les cinq ans, qu’il y ait un incident comme Grand Bear ou non.”

Néanmoins, Grand Bear a souligné la nécessité d’une planification préalable et de s’assurer que les lignes et les bouches d’incendie fonctionnent à leur efficacité maximale. La station n’est pas desservie par des bouches d’incendie et les pompiers de 57 entreprises ont dû utiliser 40 camions-citernes pour transporter l’eau. Les chiffres concrets sont insaisissables, mais le service d’incendie d’Utica a estimé de manière prudente que 5 millions de gallons d’eau ont été transportés par camion.