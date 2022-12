Utica révise l’ordonnance sur les locations de vacances – Shaw Local

Le moratoire d’Utica sur les locations de vacances touche à sa fin. Le village a amélioré son ordonnance et va bientôt répondre aux demandes de nouvelles chambres d’hôtes, par exemple.

Jeudi, le conseil du village d’Utica a adopté une refonte de l’ordonnance, qui était suffisamment obsolète pour que le conseil ait dû purger les règles régissant les pensions et les maisons d’hébergement.

“C’est vraiment une proposition de nettoyage”, a déclaré Herb Klein, l’avocat du village, qui a néanmoins remercié le personnel du village pour un examen minutieux, ligne par ligne, de plusieurs ordonnances.

Les principaux changements incluent :

Les propriétaires doivent désormais souscrire au moins 1 million de dollars d’assurance

Le village a désormais le pouvoir d’augmenter la taxe hôtel-motel (la taxe sur l’oreiller) fixée à 5%

Une chose qui n’a pas changé est une limitation sur l’endroit où une unité de location de vacances peut être située. L’ordonnance les limite aux quartiers commerciaux – le quartier historique, généralement au sud de l’US 6 jusqu’au pont de la rivière Illinois et au nord de l’US 6 – et aux zones rurales sur des propriétés de 5 acres ou plus.

Là, le commissaire à l’urbanisme Mike Brown a encouragé le village à rester vigilant, affirmant qu’il devait préserver «l’intégrité» des zones résidentielles.

Il n’y a pas eu d’objections ou de commentaires du public. La Commission de planification a recommandé l’adoption avec seulement des modifications mineures et le Conseil du village a voté à l’unanimité pour l’adopter. Le moratoire devrait être levé lors de la réunion de janvier.

Dans un autre article, le maire David Stewart a annoncé la démission de Dennis Hamilton de la Commission de planification. Hamilton a informé le maire qu’il prévoyait de consacrer plus de temps au district de protection contre les incendies d’Utica et de voyager.

Par ailleurs, le comité de village :