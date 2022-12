Utica attend une subvention pour un centre commercial extérieur – Shaw Local

Le centre commercial en plein air prévu à l’extrémité nord de Mill Street à Utica devrait être retardé de plusieurs mois.

Bien que Springfield ait accordé à Utica une subvention de contrepartie plus tôt cette année, le maire David Stewart a indiqué que le village attendait un accord de subvention. Cela devrait arriver au premier trimestre de 2023. Les travaux d’ingénierie et les offres suivraient.

“Le calendrier sera légèrement repoussé”, a déclaré Stewart, exprimant un objectif croisé d’ouvrir la place d’ici le Festival de Burgoo en octobre prochain.

Les fonds de la subvention seront utilisés pour construire une place (titre provisoire : The Shoppes at Mill Street Market) de stands de vente au détail portables à l’extrémité nord-ouest du centre-ville. La parcelle a été nivelée par la tornade de 2004 et les promoteurs potentiels ont été effrayés par Clark’s Run, sujet aux inondations, au nord. Quelques propositions de briques et de mortier ne se sont jamais concrétisées.

La réponse du village a été de proposer des étals de vente saisonniers et portables qui pourraient être emportés en cas d’inondation. Le village propose de devenir propriétaire des structures portatives et de les louer à des vendeurs de mai à décembre. Le projet s’inspire des centres commerciaux extérieurs de Batavia et de Muskegon, dans le Michigan.