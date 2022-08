Utica approuve une nouvelle taverne avec des terminaux de jeu – Shaw Local

Utica se dote d’une nouvelle taverne, ainsi que de quatre à six nouveaux terminaux de jeux vidéo.

Jeudi, Dale Senica a obtenu l’accord du conseil du village d’Utica pour exploiter un bar avec des jeux vidéo. Son bar, Alley Cat’s, serait à l’arrière du 142 Mill St. – entre Mill Street Market et Canal Port – accessible par la ruelle.

“Je veux juste ramener un bar de quartier où un gars peut passer par la ruelle et prendre une bière”, avait déclaré Senica à la Commission de planification en juillet. “Ça va être super quand j’aurai fini.”

Les votes de jeudi ont été décidés 4-2, les administrateurs Debbie Krizel et Mary Pawlak votant non, citant la prévalence de l’alcool et des machines à sous déjà dans le village.

Le conseil a déposé une pétition par Western Cattle Company Factory Outlet, qui quitte le Pérou pour s’installer dans l’ancien marché de Mill Street. Outre les vêtements et les bottes, le magasin vendrait des aliments spécialisés et des produits emballés, mais pas de consommation sur place.

Tout cela semblait bien avec les administrateurs. Le point de friction à Utica leur donnant une utilisation spéciale pour vendre de l’alcool était l’affichage de chiots pour la vente hors site. Le pétitionnaire Robert Martens a déclaré que l’entreprise demandait des éclaircissements au département de la santé du comté de La Salle ; mais les administrateurs ont signalé qu’ils voulaient des réponses avant d’accorder des pétitions.

“Je veux voir quelque chose par écrit (du ministère de la Santé) qu’il est acceptable d’avoir des animaux là où vous vendez de la nourriture”, a déclaré l’administrateur Jim Schrader.

Dans d’autres matières, le conseil: