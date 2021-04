Alors que les Utah Jazz étaient sans trois joueurs clés mercredi soir, les gars qu’ils ont réussi ont très bien géré la charge.

Sans Royce O’Neale (repos), Joe Ingles (mal au genou) et Jordan Clarkson (entorse à la cheville), des joueurs comme Bojan Bogdanovic et le remplaçant Georges Niang devaient intensifier – et l’ont fait – afin de dépasser un Oklahoma décousu. L’équipe de City Thunder qui a pris une avance de 17 points.

On ne sait pas combien de joueurs seront disponibles pour le match de début d’après-midi de vendredi contre les Indiana Pacers à Salt Lake City, mais l’expérience de mercredi a montré que le Jazz pouvait survivre avec des ressources limitées à la rigueur. Seuls sept joueurs ont marqué, mais six d’entre eux ont atteint deux chiffres et trois ont contribué en double-double dans la victoire 106-96.

Bogdanovic a ouvert la voie pour le Jazz leader de la NBA avec 23 points après avoir enregistré 33 points, un sommet de la saison lors de la sortie précédente.

















1:57



Faits saillants de l’Oklahoma Thunder contre les Utah Jazz lors de la 17e semaine de la NBA



Matchs NBA de vendredi soir Indiana Pacers @ Utah Jazz Oklahoma City Thunder @ Detroit Pistons Los Angeles Clippers @ Philadelphia 76ers Pélicans de la Nouvelle-Orléans @ Washington Wizards Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets Orlando Magic aux Raptors de Toronto Memphis Grizzlies @ Chicago Bulls Denver Nuggets @ Houston Rockets Miami Heat @ Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers @ San Antonio Spurs New York Knicks à Dallas Mavericks

« Nous avons eu des gars sur ce dos-à-dos, donc nous avons couru beaucoup plus de clôtures pour moi donc j’ai pu atteindre le panier et tirer les fautes », a déclaré Bogdanovic après avoir été 10-en-10 du libre. -throw ligne. « Je savais que je devais être plus agressif ces deux derniers matchs. »

Niang a également excellé dans son rôle élargi, marquant 18 points avec 10 rebonds et trois passes décisives.

« Il n’est pas sorti de lui-même. C’est ce qu’il fait », a déclaré l’entraîneur de jazz Quin Snyder à propos de Niang. «Il a juste eu plus d’opportunités, plus de minutes, et parfois quand cela arrive, les gars essaient d’en faire plus, mais dans le cas de George, ce qu’il a fait était beaucoup.

Rudy Gobert a ajouté 13 points, 14 rebonds et sept blocs, Mike Conley marquant l’autre double-double de 15 points et 14 passes.

Ils avaient besoin de toute l’aide qu’ils pouvaient obtenir à la lumière de Lu Dort, la vedette du Thunder de deuxième année, explosant pour un sommet en carrière de 42 points et permettant à OKC de prendre un si bon départ.

« Ils nous ont blitzés, donc nos dos étaient contre le mur », a déclaré Niang. « Nous avons dû réagir, et nous avons un groupe formidable de gars qui sont résilients, alors nous avons recommencé à jouer au basketball jazz. »

Les Pacers entrent dans ce match après avoir remporté quatre des cinq victoires, dont une victoire de 132-124 à Houston mercredi. Ils sont tombés en Utah plus tôt dans la saison 103-95 à domicile.

Comme le dernier match du Jazz, les Pacers ont eu de grandes performances de plusieurs gars. Caris LeVert a marqué 27 points, Domantas Sabonis a contribué 22 points, 10 rebonds et sept passes, tandis que Malcolm Brogdon était en état d’alerte triple-double avec 23 points, 14 rebonds et neuf passes.

















2:36



Découvrez les dix meilleurs jeux de mercredi soir en NBA



« Ce n’est que de la chimie. Ce sont des gars qui apprennent à jouer les uns avec les autres et qui apprennent nos forces et nos faiblesses », a déclaré Brogdon, dont l’équipe fait un effort vers la fin de la saison régulière. « Lorsque vous ajoutez un meneur de jeu et un buteur énorme et un grand joueur comme Caris LeVert, il faudra du temps pour s’habituer à son style de jeu et pour lui de s’habituer à notre façon de jouer. »

Les Pacers ont mené tout le chemin.

« Je pensais juste que nous jouions très bien et ensemble », a déclaré l’entraîneur des Pacers Nate Bjorkgren. « Je pensais que nous avions cette force initiale dès la sortie de la porte. Et il y avait aussi des gars qui ont vraiment quitté le banc. »