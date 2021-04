Donovan Mitchell a marqué 22 points avant de partir avec une entorse à la cheville droite au début du troisième quart, et l’Utah Jazz s’est rallié en son absence pour battre les Indiana Pacers 119-111 à Salt Lake City en présence du nouveau copropriétaire Dwyane Wade.

Résultats NBA de vendredi soir Indiana Pacers 111 – 119 Utah Jazz Oklahoma City Thunder 104-110 Pistons de Détroit Los Angeles Clippers 103-106 Philadelphia 76ers Pélicans de la Nouvelle-Orléans 115-117 Wizards de Washington (OT) Charlotte Hornets 115-130 Filets de Brooklyn Orlando Magic 102-113 Raptors de Toronto Memphis Grizzlies 126-115 Chicago Bulls Denver Nuggets 128 à 99 Houston Rockets Miami Heat 111 – 119 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 107-106 Éperons de San Antonio New York Knicks 117 – 109 Mavericks de Dallas

Bojan Bogdanovic a mené le Jazz avec 24 points, et Jordan Clarkson est revenu de son absence de quatre matchs pour blessure pour aider les efforts de retour avec 18 points.

Rudy Gobert a également contribué 13 points, 23 rebonds et quatre tirs bloqués alors que l’Utah a gagné pour la 13e fois en 16 matchs.

Caris LeVert a mené l’Indiana avec 24 points et Domantas Sabonis a ajouté 22 points, 15 rebonds et sept passes, mais les Pacers n’ont marqué que 42 points en seconde période en route vers leur deuxième défaite en trois matchs.

Utah a remporté celui-ci malgré que Mitchell ait quitté le match moins de quatre minutes après le début du troisième quart-temps après avoir atterri maladroitement sur son pied droit après avoir sauté dans le but de voler une passe. Le double All-Star a marché lentement vers la salle d’entraînement avec l’aide de ses coéquipiers de chaque côté.

Le Jazz a annoncé que Mitchell subirait un examen IRM pour déterminer la gravité de la blessure.

Denver Nuggets 128 à 99 Houston Rockets

















Nikola Jokic a enregistré son 50e double-double de la saison tandis que Michael Porter Jr. a marqué 21 points alors que les Denver Nuggets remportaient une victoire sur la route de 128 à 99 contre les Rockets de Houston.

Jokic a terminé avec 29 points et 16 rebonds tout en ajoutant sept passes et deux interceptions pour battre les Nuggets, victorieux dans leurs deux matchs depuis que le garde Jamal Murray a été perdu à la suite d’une blessure de l’ACL gauche qui a mis fin à la saison. Jokic a terminé 10-en-12 du sol pour battre une attaque de Denver qui a tiré 48,9 pour cent au total.

















Porter a réussi un tir à 3 points de 4 en 7 plus cinq rebonds et a joué un rôle essentiel dans le démarrage rapide des Nuggets. Il a drainé deux triples lors d’une course de 14-2 qui a donné à Denver sa première avance à deux chiffres à 18-7 au début du premier quart. La marge finale représentait la plus grande avance des Nuggets.

Millsap a terminé avec 11 points et 10 tableaux alors que trois réserves de Nuggets ont marqué à deux chiffres, dont JaMychal Green avec 13 et PJ Dozier avec 11. Will Barton en a ajouté 12 pour les Nuggets.

Olynyk a mené les Rockets avec 23 points tandis que Tate en a ajouté 21 sur 9 tirs sur 13.

Portland Trail Blazers 107-106 Éperons de San Antonio

















Norman Powell a frappé le tir gagnant avec 22,8 secondes à jouer alors que les Portland Trail Blazers en désavantage numérique venaient de l’arrière pour battre l’hôte San Antonio Spurs 107-106 vendredi.

CJ McCollum a marqué 29 points tandis que Powell en a ajouté 22 pour Portland, qui avait perdu quatre de ses cinq matchs précédents. La star de Portland, Damian Lillard, s’est absentée vendredi en raison d’une blessure à la cuisse droite.

Anfernee Simons a ajouté 16 points pour les Blazers, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives. Carmelo Anthony a marqué 13 et Enes Kanter a contribué 10 points et 13 rebonds.

DeRozan a mené les Spurs avec 26 points et a ajouté 10 passes. Poeltl a récolté 17 points, Drew Eubanks a marqué 15 points, Dejounte Murray a récolté 13 points, 11 rebonds et 10 passes (son troisième triple-double de la saison) et Derrick White a récolté 13 points pour San Antonio, qui a perdu deux matchs consécutifs.

Miami Heat 111 – 119 Minnesota Timberwolves

















Après avoir perdu ses deux derniers matchs à domicile par 55 points combinés, l’hôte Minnesota Timberwolves a utilisé un gros quatrième quart-temps pour renverser le Miami Heat 119-111 au Target Center de Minneapolis.

Le Heat, qui est entré dans la nuit en se battant pour une place en séries éliminatoires à la septième place du classement de la Conférence Est, a terminé son voyage de quatre matchs sur la route avec une troisième défaite consécutive.

Le Minnesota a battu Miami lors de ses cinq dernières rencontres et de six des sept précédentes.

Towns avait raté les deux précédentes défaites à domicile contre Brooklyn et Milwaukee pour des raisons personnelles. Il a récolté 24 points et cinq rebonds – et a frappé les quatre tentatives de longue distance contre le Heat.

Mis à part Towns, les Timberwolves ont été rythmés par les 17 points de Ricky Rubio et 16 de Naz Reid. Quatre autres Timberwolves ont marqué à deux chiffres, dont Juancho Hernangomez (14), Anthony Edwards (12), D’Angelo Russell (11) et Josh Okogie (10).

Miami était dirigé par Butler, qui a failli enregistrer un triple-double avec 30 points, 10 rebonds et huit passes. Trevor Ariza (21 points) et Bam Adebayo (17) ont également mené le Heat. Dragic en a ajouté 15 sur le banc et Duncan Robinson en a marqué 11.

Memphis Grizzlies 126-115 Chicago Bulls

















Dillon Brooks a marqué 32 points, un sommet de la saison, et les Memphis Grizzlies en visite ont remis aux Chicago Bulls leur cinquième défaite consécutive, 126-115.

Memphis a réalisé un troisième quart-temps de 37 points dans la dernière période, lorsque des séries de 9-0 et 7-0 ont aidé les Grizzlies à prendre un avantage de 20 points.

Six Grizzlies ont marqué à deux chiffres, la 24e fois cette saison, au moins six buteurs de Memphis ont atteint cet objectif. Ja Morant a marqué 15 points pour aller avec sept rebonds et cinq passes, tandis que Grayson Allen a tiré 3 des 7 de la gamme de 3 points en route à 11 points.

La double-double séquence de Jonas Valanciunas, record de franchise, s’est terminée à 16 matchs avec sept rebonds, mais il a tiré 7 sur 9 depuis le sol pour 16 points.

Coby White a mené les Bulls avec 27 points dans la défaite. Il a tiré 4-en-8 à partir de 3 points. Nikola Vucevic est allé 3-en-7 au-delà de l’arc et a enregistré 24 points avec un sommet de 14 rebonds.

Thaddeus Young a marqué 17 points sur le banc et Troy Brown Jr. a ajouté 11 points. White a mené Chicago avec sept passes décisives. Vucevic en a servi six.