Utah Jazz: Comment le package surprise de la NBA trouve son rythme avec un plan d’attaque à trois volets | Nouvelles de la NBA

Le plus gros package surprise des premières semaines de la nouvelle saison NBA a sans aucun doute été le Utah Jazz.

Tout le monde pensait qu’ils étaient en mode reconstruction et vous auriez eu du mal à trouver un fan de basket-ball ou un analyste qui les aurait choisis pour terminer au-dessus de 0,500 sur l’année.

Malgré cela, ils ont disputé les 11 premiers matchs avec une fiche de 8-3, sont invaincus à domicile et viennent de remporter une rare série de victoires lors d’un road trip à Los Angeles.

Le Jazz s’est rallié après avoir pris une avance de 10 points en première mi-temps et traîné dans les troisième et quatrième quarts pour battre les Clippers de Los Angeles 110-102 dimanche soir, après une victoire de 130-116 contre les Lakers vendredi.

Leur record global n’est pas le résultat d’une série de rencontres faciles – ils ont eu le 11e calendrier le plus difficile jusqu’à présent, mais ont trouvé une formule qui fonctionne pour eux nuit et nuit sous la direction de l’entraîneur-chef recrue Will Hardy – même quand sous-effectif. Jarred Vanderbilt s’est absenté avec une douleur à l’adducteur droit contre les Clippers mais, bien qu’ils aient raté sa présence sur la vitre offensive, le reste de l’équipe a augmenté son niveau d’intensité pour compenser son absence. Un très bon signe pour un jeune club de boule.

Image:

L’entraîneur-chef de l’Utah Jazz Will Hardy fait des gestes pendant la seconde moitié de l’affrontement contre les Clippers de Los Angeles





“Je pensais que notre équipe avait répondu à la cloche”, a déclaré Hardy. “Vous savez, en tant qu’entraîneur, vous n’avez jamais aimé avoir l’un de vos joueurs clés. C’est quelque chose que tout le monde dans la NBA traverse, mais tout le monde s’est intensifié et tout le monde a amélioré son physique et nous avons quand même pu créer des revirements.

“J’aime le fait que notre équipe continue et ils se fichent de savoir qui est là tant que nous obtenons la victoire. [I’m] juste fier du groupe et de la façon dont ils se serrent les coudes.

“Trouver des moyens de gagner est amusant. Je suis très fier de l’équipe, surmonter 20 revirements et trouver un moyen de gagner grâce à la défense et de gagner sur la route en NBA est difficile. C’était donc un super, super voyage.”

Jordan Clarkson a marqué 23 points et Collin Sexton en a ajouté 22 depuis le banc, tandis que Lauri Markkanen a terminé avec 18 points et neuf rebonds pour poursuivre son excellente forme récente. Le Finlandais n’a pas raté un tir en première mi-temps. Il a réussi ses quatre tentatives de placement sur le terrain et a fait son seul essai à trois points en plus de ses cinq tentatives de lancers francs pour 14 points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’Utah Jazz contre les Clippers de Los Angeles lors de la troisième semaine de la saison NBA



Les Clippers, en revanche, ont raté leurs 11 tentatives de trois points en quatrième. George a raté plusieurs tirs dans la séquence lorsque le Jazz s’est retiré après avoir effacé un déficit de quatre points et une grande partie de cela était due à la défense acharnée de Markkanen.

“Lauri a fait un très bon travail en faisant travailler Paul George dur et pas seulement pour faire des tirs mais pour récupérer le ballon”, a déclaré Hardy. “Pas tous les 11 [three-pointers] étaient parfaitement gardés. Il y en avait juste quelques-uns qui ont été manqués.

“Dans l’ensemble, ils ont fait du bon travail en faisant pression sur le ballon et en gardant pour obliger les Clippers à travailler pour retirer leurs trois balles. J’étais juste très fier de la façon dont ils ont concouru sur la défensive et je pensais que cela avait commencé avec Lauri sur Paul-Georges.”

Le Jazz a marqué neuf fois de suite, couronné par le trois points de Malik Beasley, pour prendre définitivement la tête avec cinq minutes et demie à jouer. Cela faisait partie d’une série de 14-2 qui a prolongé l’avance de l’Utah à 106-98. Sexton a récolté sept points dans la poussée.

“Je commence à être plus à l’aise avec moi-même”, a déclaré Sexton. “Il suffit de rester prêt et d’être présent tout au long du match.”

Coupe

La coupe de l’ancien garde des Cleveland Cavaliers au panier du ballon était particulièrement impressionnante et il admet que c’est quelque chose qu’il est encouragé à faire de plus en plus.

“J’ai coupé les balles en jouant avec Kevin Love et aussi Ricky Rubio chaque fois que je le pouvais, et ils m’ont toujours à peu près trouvé”, a déclaré Sexton. “Donc, juste au fond de moi, chaque fois que quelqu’un attire autant l’attention, [is] pour m’assurer que je coupe et pas seulement pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers.

“Il y a eu quelques fois ce soir où je l’ai coupé et quelqu’un a obtenu un trois ouvert, alors [it’s] juste l’entraîneur continuant à me dire si vous choisissez, coupez, faites quelque chose pour que vous ne puissiez pas [only] offrez-vous une chance, mais quelqu’un d’autre, et c’est à peu près moi qui suis altruiste.”

Hardy a félicité Sexton, le choix n ° 8 du repêchage de la NBA 2018, pour la façon dont il a suivi ses instructions au début de sa carrière dans l’Utah Jazz.

“Nous y travaillons beaucoup. Entraînement, shootarounds, film – nous pensons que c’est une partie très importante de notre attaque qui coupe”, a déclaré Hardy. “Collin reconnaît beaucoup mieux le moment où couper entre les défenseurs, en particulier lorsqu’ils tournent du côté faible. J’ai pensé qu’au bout du compte, il avait fait du très bon travail.

Image:

Hardy s’entretient avec le garde du Jazz Collin Sexton lors d’un affrontement contre les Denver Nuggets





“Il est si puissant, si athlétique en direction du panier. Il est capable de se ressaisir très rapidement, comme s’il était capable de passer très rapidement de la balle au ballon, ce qui l’aide énormément. Collin va de continuer à travailler dessus parce que, comme beaucoup de gars de notre équipe, nous allons continuer à mettre Collin dans une variété d’endroits sur et hors du ballon.”

Espacement

Un autre aspect du schéma offensif de l’Utah Jazz est l’espacement offensif qui permet à l’équipe de passer le ballon sur le sol pour rechercher le meilleur look.

S’exprimant après la victoire de l’équipe contre les Lakers vendredi, le vétéran des vestiaires Mike Conley a cité cela comme l’un des facteurs clés de leur succès en début de saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’Utah Jazz contre les Lakers de Los Angeles lors de la troisième semaine de la saison NBA



“Je pense que l’espacement est la plus grande différence pour nous”, a déclaré Conley, qui en est maintenant à sa 16e année dans la ligue. “Nous sommes maintenant en mesure de conduire jusqu’au bord et de voir leur lay-up contesté par derrière avec votre homme et aucune aide du côté faible, ou il y a de l’aide du côté faible et vous le jetez dans le coin et vous avez un grand ouvert trois.

“Maintenant, nous sommes si altruistes, le ballon se déplace et sonne et chacun des cinq gars peut vous battre au dribble et faire des jeux, donc à tout moment cela nous permet juste de commencer, d’avoir un bon rythme pour le jeu et vous obtenez beaucoup de gars capables de marquer des seaux quand vous faites ça.”

Ils ont utilisé la même tactique à bon escient quelques nuits plus tard dans la même arène contre les Clippers.

Image:

Markkanen passe alors que le gardien des Los Angeles Clippers Terance Mann défend





“Nous en avons parlé”, a déclaré Markkanen. “Nous avons eu le bonus, puis Collin a coupé et tout le monde a coupé et essayait toujours d’avoir ce bon espacement, pour en retirer quelques trois. S’ils gâchent les couvertures et tout, mais nous essayions juste d’atteindre la jante et se rendre à la ligne des lancers francs.”

“En fin de compte, en exécutant sur le demi-terrain, il s’agissait simplement de bien espacer”, a déclaré Hardy. “Nous aimions Mike de ce côté vide et Collin était dans le slash spot du côté faible. [He] nous montre qu’il a de très bons instincts en tant que coupeur, c’est un joueur tellement puissant qui va jusqu’au bord, alors j’ai pensé qu’il avait fait un très, très bon travail en exécutant du côté faible.”

Les Clippers ont tiré à moins de quatre sur un dunk et un panier intérieur par Ivica Zubac avant que Sexton ne plonge avec 54 secondes à jouer.

Sexton a ensuite nourri Markkanen pour un panier intérieur dans les dernières secondes pour aider à voir la victoire.

Polyvalence

Image:

Sexton célèbre après avoir marqué contre les Clippers de Los Angeles





Le dernier élément du plan de début de saison du Jazz est la polyvalence avec laquelle l’équipe joue des deux côtés.

L’idée que Markkanen joue la défense de verrouillage semblera insondable aux fans des Chicago Bulls où il a été repêché et spécialisé en tant que tireur à distance.

Ils ont également une équipe remplie de joueurs qui ont la liberté d’utiliser leurs dons offensifs et qui travaillent dur, comme Sexton l’a mentionné, en faisant des efforts hors ballon pour s’assurer que leurs coéquipiers obtiennent de bons coups.

“Cela a beaucoup à voir avec notre polyvalence”, a déclaré Conley. “Avec Lauri et dans Kelly (Olynyk) et Jarred (Vanderbilt), ces gars-là, ce ne sont pas seulement nos gardes qui conduisent et donnent des coups de pied. C’est Lauri qui fait des jeux supplémentaires; c’est Vando, légitimement partout, posant des écrans, roulant.

“C’est un certain nombre de façons dont nous cassons la peinture – et nous ne le faisons pas simplement en dribblant ISO ou quelque chose comme ça. Donc, cela maintient vraiment les défenses à se demander si elles doivent changer ou non ou aider et cela nous permet être qui nous sommes.”

Qui ils sont, c’est une équipe qui joue sans crainte et, bien que beaucoup pensent que leur forme va diminuer, les Jazz ont une assurance quant au talent et au caractère qu’ils ont dans leur équipe.

“Je me fiche qu’ils doutent de nous”, a déclaré Markkanen. “Cela nous alimente et nous savons ce que nous avons dans ce vestiaire. Nous avons de grands joueurs et je pense, surtout, que c’est juste [that fact] on joue ensemble, on joue en équipe.

“Bien sûr, il y aura des nuits où vous ne serez pas à votre meilleur et je pense que lorsque nous jouons notre style de basket-ball et jouons des coups rapides et renversés, je pense que nous pouvons battre n’importe qui. Nous devons juste garder travailler pour devenir encore meilleur. Pas seulement avoir ces 10 premiers matchs ou quoi que ce soit. “

Ils ont maintenant une chance de remporter neuf victoires sur les douze premiers matchs lorsqu’ils accueilleront les Lakers lundi pour conclure un match consécutif. L’Utah a une fiche de 4-0 à domicile et s’attendra probablement à battre une équipe des Lakers qui peine à établir une identité, ce qu’elle semble déjà avoir fait de manière indélébile, même à ce stade précoce d’une nouvelle saison.

Regardez plus de NBA en direct plus tard cette semaine alors que les Atlanta Hawks accueillent les Philadelphia 76ers jeudi à partir de 00h30; Les 76ers accueillent ensuite les Hawks le samedi soir à partir de 00h30 ; Les Timberwolves du Minnesota se rendront aux Cleveland Cavaliers lors de notre match du dimanche à partir de 23 heures, tous les trois en direct sur Sky Sports Arena.