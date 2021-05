Utah Jaz, leader de la NBA, bat les Houston Rockets 124-116 pour sa 50e victoire

Georges Niang a égalé un sommet en carrière avec 24 points et l’Utah Jazz, leader de la NBA, a battu les Houston Rockets 124-116 samedi soir pour atteindre 50 victoires.

Jordan Clarkson a marqué 21 points et Bojan Bogdanovic a ajouté 20 points pour sa septième performance consécutive de 20 points pour le Jazz.

L’Utah a terminé 5-0 sur son territoire malgré l’absence de nouveau des All-Stars Donovan Mitchell et Mike Conley.

Nous devions simplement nous battre mentalement. Et continuez à pousser… c’est ainsi que nous avons réussi cette victoire, mais je ne vais pas vous mentir: cette saison a été épuisant et fatigante, mais c’est ce que c’est et nous sommes venus ici pour travailler, a déclaré Clarkson.

Niang a profité de quelques post-ups dans la peinture et était un tireur d’élite au-delà de l’arc. Commençant seulement son huitième match, Niang a marqué 10 points au troisième quart et son 3 points avec 2:50 à jouer dans la période a donné à l’Utah sa plus grande avance, 96-75.

Je sais qu’il sera au bon endroit au bon moment, a déclaré Joe Ingles de l’Utah à propos de Niang. Si je rentre dans la voie et que je touche le coin, il va être quelque part dans cette zone et il va certainement le tirer, donc c’est une bonne idée pour nous, quand il joue comme ça avec confiance.

Niang, généralement aux manières douces, était tellement excité qu’il a dessiné une technique pour se moquer après avoir drainé un 3 qui a égalé sa carrière de 24 au début de la dernière période. Il était 6 sur 8 sur 3 points.

J’ai l’habitude de retenir mes émotions et il m’est arrivé de perdre mon sang-froid. Ce n’est pas qui je suis ou aspire à être, a déclaré Niang. Je pensais qu’il m’avait effleuré le visage exprès. Alors je lui ai dit qu’il était trop tard, comme, il n’allait pas arriver à mon coup de toute façon.

Rudy Gobert avait 13 points et 14 rebonds pour le Jazz.

Les Rockets ont perdu cinq matchs consécutifs et 20 de leurs 23 derniers matchs.

Ils se sont battus dur et ils se sont battus. Un autre jeu dur comme hier soir. Encore une fois, j’étais super fier de ce groupe, a déclaré l’entraîneur Stephen Silas.

Khyri Thomas et KJ Martin avaient chacun des sommets en carrière de 27 pour Houston. Thomas a marqué 47 buts en deux matchs avec les Rockets, et Martin a marqué son troisième match consécutif de 20 points et le quatrième de sa carrière.

Je vois cela comme une opportunité de sortir et de jouer au basket. J’adore le faire, alors je sors tous les soirs et je concourt aussi fort que possible, a déclaré Martin.

Les deux équipes jouaient la deuxième nuit consécutive, ce qui a conduit à un jeu bâclé. Le Jazz s’est amélioré à 12-2 sur zéro jour de repos.

Les Rockets sous-équipés ont utilisé une formation de départ avec Martin à 6 pieds 7 pouces en tant que joueur le plus grand pour affronter le Gobert de 7 pieds 1 pouce. Danuel House Jr. et DJ Augustin ont quitté le rapport de blessure pour se rendre sur le terrain pour la première fois depuis des semaines pour donner à Houston huit joueurs disponibles.

TIP-INS

Rockets: La liste des blessures était volumineuse: Avery Bradley (personnel), Sterling Brown (genou), Dant Exum (mollet), Eric Gordon (aine); David Nwaba (poignet), Kelly Olynyk (cheville), Kevin Porter Jr (cheville), John Wall (ischio-jambiers); DJ Wilson (protocoles de santé) et Christian Wood (cheville). … Houston a utilisé sa 40e formation de départ différente en 68 matchs. … JaeSean Tate a été évalué un flagrant-1 pour avoir frappé Gobert au visage au troisième quart.

Jazz: Clarkson a fait un 3 en 90 matchs consécutifs. … Utah a battu Houston dans la peinture, 56-46. Le Jazz a balayé la série de la saison avec les Rockets, 3-0. … Ingles a obtenu une faute technique avec 2:10 à jouer, puis a quitté le match.

SUIVANT

Rockets: à Portland, lundi soir.

Jazz: au Golden State le lundi soir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici