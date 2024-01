Utah House approuve la version finale du projet de loi sur la diversité, l’équité et l’inclusion ; maintenant ça va au gouverneur

Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

SALT LAKE CITY — Les législateurs de l’Utah sont parvenus à un accord sur la refonte proposée des programmes de diversité, d’équité et d’inclusion dans les universités publiques de l’État, après environ une semaine et demie de débat.

Après le vote de la Chambre vendredi pour approuver les modifications HB261 mise en œuvre par le Sénat de l’Utah, la mesure est soumise à l’examen du gouverneur Spencer Cox, qui a indiqué son soutien au changement.

La représentante de l’Utah, Katy Hall, sponsor principal du HB261, a reconnu les sentiments forts que la mesure a inspirés – pour et contre – et a lancé un appel, en quelque sorte, à la réconciliation. Les partisans affirment que la mesure « uniformiserait les règles du jeu » pour tous les étudiants universitaires en termes d’accès à l’aide et au soutien, tandis que les ennemis craignent que les étudiants de couleur et d’autres qui ont traditionnellement bénéficié des initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion n’en pâtissent.

“Il y a encore du travail à faire. Et c’est à nous tous, et à tous les membres de nos communautés, à mesure que nous avançons, de nous traiter les uns les autres avec gentillesse, de tendre la main aux gens de nos communautés et de les élever.” a déclaré Hall, R-South Ogden. « Soutenez ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur situation. »

HB261, intervenant au milieu d’un débat national sur les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion, élargirait ces initiatives à tous les étudiants, et pas seulement aux étudiants noirs et aux autres groupes marginalisés, les objectifs traditionnels. Il interdirait également aux universités et autres entités publiques d’exiger des « déclarations sur la diversité » des candidats à un emploi et viserait à favoriser la « liberté académique » sur les campus universitaires.

La proposition découle en partie des préoccupations, principalement de la part des conservateurs, selon lesquelles les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion, en se concentrant sur les étudiants marginalisés, laissent de côté d’autres personnes qui pourraient bénéficier de telles initiatives. Les partisans de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, quant à eux, considèrent le démantèlement et la refonte de la programmation comme un pas en arrière dans le mouvement des droits civiques.

La représentante Angela Romero, républicaine de Salt Lake City, a été l’une des critiques les plus virulentes du HB261 et elle a réitéré ses inquiétudes avant le vote de vendredi. Le changement, a-t-elle soutenu, « n’envoie pas le bon message » à certains.

“Encore une fois, je sais que beaucoup d’entre vous font cela parce que vous voulez créer des règles du jeu équitables. Mais je vous le dis, le message n’est pas le même pour beaucoup d’entre nous dans la communauté”, a déclaré Romero, qui est hispanique. .

Elle a noté qu’elle avait bénéficié d’un centre culturel à l’Université de l’Utah lorsqu’elle y était étudiante – et qu’il lui servait d’espace sûr après des interactions désagréables. “Je savais que je pouvais y aller et parler à quelqu’un de ce qui venait de se passer et qu’il comprendrait. Et je savais que j’aurais un système de soutien composé d’étudiants qui auraient vécu les mêmes expériences que moi”, a-t-elle déclaré.

HB261 a fait l’objet d’une première audition devant le comité de l’éducation de la Chambre le 17 janvier, la semaine dernière, et a rapidement rassemblé le soutien de la majorité républicaine à la Chambre et au Sénat. La minorité démocrate dans chaque instance s’est fermement opposée à la mesure, tandis qu’elle a recueilli un soutien intense de la part de certains membres du public et une opposition tout aussi forte de la part d’autres.

Représentant Neil Walter, R-St. George, a déclaré que la mesure – en préparation depuis l’année dernière, selon Hall – ne génère aucun financement. Il s’agit plutôt d’étendre l’aide à tous les étudiants dans le besoin.

“Nous nous efforçons de pouvoir fournir un soutien à tous nos étudiants dans notre grand État de l’Utah”, a-t-il déclaré. “Nous sommes très soucieux de garantir que nous aidons les gens à vivre une expérience réussie dans leur parcours d’enseignement supérieur. … Nous n’essayons pas de faire quoi que ce soit pour retirer des ressources aux minorités ou à d’autres communautés mal desservies.”

La représentante Karianne Lisonbee, R-Clearfield, soupçonne que des changements seront nécessaires, en supposant que Cox le signe dans la loi, affirmant que ce sujet serait probablement abordé lors d’une prochaine session.

Parmi les changements apportés à la mesure du Sénat de l’Utah, approuvés vendredi par la Chambre, figurait l’ajout d’un libellé garantissant la poursuite des accords sur les bourses et d’autres questions entre l’Université de l’Utah et la tribu indienne Ute, a déclaré Hall. De plus, un libellé a été ajouté pour préserver la capacité des responsables des soins de santé à recueillir des informations sur les maladies et autres affections susceptibles d’avoir un impact disproportionné sur certains groupes raciaux ou ethniques, selon le sénateur Keith Grover, R-Provo, parrain du Sénat du HB261.

En réponse à une question, Hall a déclaré que les groupes dans les écoles élémentaires comme Latinos in Action, destinés à responsabiliser les étudiants latinos, pourraient continuer, même s’ils devraient être ouverts à tous les étudiants. Romero dit que de nombreuses questions subsistent sur le HB261. La mesure s’appliquerait aux écoles K-12 et à d’autres entités financées par des fonds publics.

“Nous n’avons même pas parlé de l’impact que cela a sur les personnes qui travaillent dans les écoles publiques lorsqu’il y a un problème”, a-t-elle déclaré. “Nous ne savons même pas quel impact cela a sur le gouvernement local. Et je vis et travaille pour une ville (où) les personnes de couleur sont majoritaires.”

×

Histoires connexes

Histoires les plus récentes de l’Assemblée législative de l’Utah

Tim Vandenack couvre l’immigration, les questions multiculturelles et le nord de l’Utah pour KSL.com. Il a travaillé plusieurs années pour le Standard-Examiner à Ogden et a vécu et fait des reportages au Mexique, au Chili et le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.