Usyk ukrainien soutenu par une star russe avant le match revanche pour le titre mondial

Aleksandr Usyk affronte Anthony Joshua à Jeddah le 20 août

Aleksandr Usyk aura à nouveau la main levée contre Anthony Joshua lorsque les deux boxeurs poids lourds se rencontreront à Djeddah le 20 août, selon l’ancien champion russe Alexander Povetkin.

Après avoir remporté une victoire par décision unanime dans l’arrière-cour de Joshua au Tottenham Hotspur Stadium de Londres en septembre dernier, Usyk a relevé le Britannique des titres des poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO et les défendra pour la première fois dans un match revanche. tenue dans la ville saoudienne en un peu plus de quinze jours.

Comme il est courant à l’approche d’un grand combat, plusieurs personnalités notables de la science douce sont invitées à faire leurs prédictions sur l’issue du succès potentiel au box-office, l’ancien roi de la WBA Povetkin faisant part de ses réflexions pour Match TV.

“Je soutiendrai Usyk”, Povetkin a révélé, malgré les tensions entre leurs deux pays en raison de leur conflit en cours.

“Dans le premier combat, il a tout fait correctement, [he] n’a pas manqué.

“La seule chose ici est que si Joshua change quelque chose dans sa préparation et son plan, alors quelque chose pourrait être différent, [but] Je pense qu’Usyk devrait gagner”, a ajouté Povetkin, qui a été arrêté par Joshua lors d’un combat en 2018.

Alors qu’Usyk-Joshua II doit être acheté à la carte dans la plupart des pays ou visionné sur la plateforme d’abonnement DAZN, Usyk a garanti que ceux de son pays natal pourront profiter du combat gratuitement.

Comme l’a révélé son promoteur Alex Krassyuk, Usyk a tenté d’acheter lui-même les droits de télévision aux organisateurs saoudiens du combat qui les lui auraient ensuite offerts gratuitement.

Usyk a joué un rôle dans la défense de sa patrie en prenant les armes au début de l’opération militaire russe, mais cela l’a conduit à être déchu de ses honneurs en Crimée, d’où il est originaire.

“Tous les jours où j’étais là-bas, je priais et demandais : ‘S’il te plaît, mon Dieu, ne laisse personne essayer de me tuer. S’il te plaît, ne laisse personne me tirer dessus. Et s’il te plaît, ne me force pas à tirer sur une autre personne”. il a rappelé au Guardian récemment, de son temps à patrouiller dans les rues.

Bien qu’il ne veuille pas quitter l’Ukraine, Usyk a affirmé que c’était un voyage à l’hôpital pour rendre visite aux soldats blessés qui l’avait incité à accepter une deuxième bataille avec Joshua.

“Ils m’ont demandé d’aller me battre [Joshua]se battre pour le pays », Usyk a affirmé. “Ils ont dit que si vous y alliez, vous aideriez encore plus notre pays au lieu de vous battre à l’intérieur de l’Ukraine.”

Quittant la confrontation fin mars, Usyk a commencé à s’entraîner en Pologne et n’est plus qu’à deux semaines du plus grand combat de sa carrière.

Ailleurs dans la boxe, le prochain adversaire du vainqueur de l’affrontement a été annoncé après que la WBO a ordonné un éliminateur de titre entre Joe Joyce et Joseph Parker le 24 septembre de cette semaine.

Usyk – un cruiserweight naturel qui ne terminera que son quatrième combat chez les poids lourds contre Joshua – n’a affronté aucun des deux hommes. Mais Joshua possède déjà une victoire par décision unanime en mars 2018 contre le Néo-Zélandais Parker au stade de la Principauté de Cardiff.

Bien qu’aucun pugiliste ne regarde au-delà de ses prochains ennemis, cependant, l’argent réel doit être obtenu en cajolant The Ring et le dirigeant de la WBC, Tyson Fury, hors d’une retraite supposée pour voir le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures. couronné.

Fury et Joshua semblaient s’être mis d’accord sur une paire de confrontations l’année dernière, mais Usyk a ensuite jeté une clé dans les travaux en embarrassant Joshua dans ce qui a été surnommé l’une des plus grandes victoires sur route de tous les temps.