Usyk renforce sa revendication livre pour livre et déclenche l’étrange effondrement de Joshua (VIDEO)

L’Ukrainien a défendu avec succès ses ceintures WBA, IBF, WBO et IBO samedi

Oleksandr Usyk se rapproche d’être considéré comme le meilleur combattant livre pour livre de la boxe après avoir conservé ses ceintures de championnat du monde des poids lourds avec une victoire par décision partagée à Jeddah qui a déclenché une étrange crise après le combat de son adversaire Anthony Joshua.

L’Ukrainien a détrôné Joshua à Londres en septembre dernier et a conservé à cette occasion les bretelles WBA, IBF, WBO et IBO tout en devenant également champion de The Ring en short aux couleurs du drapeau de son pays.

Comme promis précédemment, Joshua a été beaucoup plus agressif cette fois lors de la deuxième rencontre des deux hommes et n’a pas commis la même erreur en essayant de sortir son double médaillé d’or olympique Usyk.

Prenant le combat au milieu du ring, Joshua a ramassé des rounds et a semblé réclamer le neuvième en déchaînant un déluge de coups qui ont mis Usyk en difficulté.

Dans le dixième, cependant, Usyk a monté la classe avec un gros crochet gauche, puis a navigué dans les deux derniers versements de trois minutes pour gagner 115-113 et 116-112 sur deux des cartes des juges.

L’autre lisait 115-113 en faveur de Joshua, ce qui a soulevé des sourcils dans la King Abdullah Sports City de la capitale saoudienne.

Pourtant, n’étant pas prêt à accepter une deuxième défaite consécutive, le Britannique Joshua s’est lancé dans un effondrement pour les âges qui a commencé en jetant deux des ceintures d’Usyk hors du ring et en s’enfuyant.

Anthony Joshua a perdu son sang-froid après avoir perdu son match revanche contre Oleksandr Usyk et a réagi avec colère en jetant deux ceintures hors du ring. 🚨pic.twitter.com/VjS8z3UrGl – Sky Sports News (@SkySportsNews) 20 août 2022

Joshua est ensuite retourné dans le cercle carré et, après avoir affronté Usyk, a saisi le microphone pour dire aux personnes présentes et aux millions de personnes qui regardent dans le monde que : “Si vous connaissiez mon histoire, vous comprendriez la passion.”

“Je ne suis pas un putain de boxeur amateur de cinq ans qui était un espoir d’élite de la jeunesse”, il a continué.

“J’allais en prison, j’ai été libéré sous caution et j’ai commencé à m’entraîner, parce que si j’étais condamné, je voulais pouvoir me battre.

“Je vole cet Usyk, désolé, mais c’est à cause de la putain de passion que nous mettons dans cette merde”, Joshua a également dit, tout en mentionnant ailleurs “guerre civile”.

Anthony Joshua fait un discours passionné pour expliquer ses frustrations d’après-combat et féliciter son adversaire. 🗞️ pic.twitter.com/D66PoLaudZ – Sky Sports News (@SkySportsNews) 21 août 2022

Drapé du drapeau ukrainien d’Usyk, Joshua a adopté un ton plus respectueux envers son partenaire de danse en disant : “Ce gars, pour me battre ce soir – peut-être que j’aurais pu faire mieux – mais cela montre le niveau de travail acharné qu’il a dû fournir, alors s’il vous plaît, applaudissez-le pour notre champion du monde des poids lourds.

“Je ne suis pas un combattant de 12 rounds. Regardez-moi, je suis la nouvelle race de poids lourds”, il a insisté.

“Tous ces poids lourds, Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey…” Oh, tu ne lances pas de combinaisons comme Rocky Marciano “- parce que je ne suis pas f ***** g 14 stone, c’est pourquoi.

“J’ai 18 pierres, je suis lourd. C’est un travail difficile. Ce gars-là a un talent phénoménal”, le héros de Londres 2012 a accepté.

La dépression mentale de Joshua s’est poursuivie lors de la conférence de presse d’après-combat où il a éclaté en sanglots après qu’on lui ait demandé s’il était fier de lui.

“C’est vraiment, vraiment difficile pour moi de dire que je suis fier de moi. Je ne ressens rien, je suis juste… je suis bouleversé. Au plus profond de mon cœur,” il a dit.

Consolé par le promoteur Eddie Hearn, Joshua a souligné qu’il “essayé un style différent” cela ne servait toujours à rien.

“Auparavant, dans ma carrière, ce qui m’a permis de traverser quand je battais des gens que j’avais battus … Je les battais par pure faim et passion.

“Lors du dernier combat, je voulais concourir en tant que boxeur mais ce n’était pas assez bon et ce soir n’était pas assez bon”, il a concédé.

🗣️ “Je suis bouleversé au fond de mon coeur” 💔💔 Quelle performance d’Anthony Joshua face à Oleksandr Usyk 👏#UsykJoshua2 pic.twitter.com/pYTg3935c2 – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 21 août 2022

Entre ces deux incidents, Joshua a également perdu la tête lorsqu’on lui a dit de “restez professionnel” par un homme soupçonné d’être l’arbitre du combat Filip Hrgovic contre Zhilei Zhang dans les coulisses de la sous-carte.

Alors qu’il était retenu par la sécurité, Joshua a crié : “A qui tu parles ? À qui tu parles putain ? Tu es en colère ?” dans des scènes filmées.

Anthony Joshua a explosé sur le chemin du retour vers le vestiaire après qu’on lui ait dit de « rester professionnel ».#UsykJoshua2 pic.twitter.com/1uk6QFtePA — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 21 août 2022

Pourtant, bien qu’il ait été suggéré que sa troisième perte de carrière pourrait envoyer Joshua à la retraite, son rival domestique Tyson Fury semble sortir de lui pour affronter Usyk, comme l’indique une vidéo Instagram.

“Après avoir regardé ça, ils étaient tous les deux s ****,” dit le Mancunien.

“Ce fut l’un des pires combats pour le titre des poids lourds que j’aie jamais vus.

“C’était du bull ****, allez! Je les anéantirais tous les deux la même nuit. F *** ing s ****,” il s’est vanté.

“Sortez votre putain de chéquier, car le ‘Gypsy King’ est là pour toujours !”

Sondé sur un super-combat potentiel, Usyk a déclaré qu’il était “sûr que Fury n’est pas encore à la retraite”.

“Je suis convaincu qu’il veut me combattre” Usyk a continué.

“Je veux le combattre, si je ne combats pas Fury, je ne me bats pas du tout. Dieu seul sait si je serai incontesté ou non”, a conclu le joueur de 35 ans.

Avec Fury n’abandonnant pas encore sa sangle WBC après avoir soi-disant raccroché ses gants la semaine dernière, un affrontement entre les deux verrait enfin le vainqueur devenir le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures.