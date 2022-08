Usyk remporte la victoire des poids lourds sur Anthony Joshua

Joshua a déclenché une revanche immédiate, déterminé à restaurer sa place de poids lourd de premier plan. À cette fin, il a fait appel à un nouvel entraîneur, Robert Garcia, pour rejoindre Angel Fernandez dans son coin et s’est consacré à rectifier les erreurs qu’il avait commises lors du premier combat.

“Je suis sûr que Tyson Fury n’est pas encore à la retraite”, a déclaré le champion. “Je suis sûr, je suis convaincu qu’il veut me combattre.

“Je vole cet Usyk, je suis désolé, mais c’est à cause de la passion que nous y mettons”, a déclaré Joshua à la foule lors de son discours de deux minutes.

Joshua est ensuite revenu pour saisir le micro et exprimer ses émotions dans une explosion passionnée.

Le résultat a exaspéré Joshua. Il a ramassé deux ceintures de championnat et les a jetées hors du ring avant de s’enfuir brièvement.

Usyk a triomphé sur une décision partagée au King Abdullah Sports City Arena de Djeddah, remportant respectivement 116-112 et 115-113 contre l’Ukrainien Viktor Fesechko et le Britannique Steve Gray. Glenn Feldman des États-Unis a marqué 115-113 pour Joshua.

Oleksandr Usyk a remporté une deuxième victoire consécutive sur Anthony Joshua pour défendre ses titres mondiaux unifiés des poids lourds WBO, WBA et IBF au cours d’une bataille épique de 12 rounds.

Cela a fait un début tendu. Usyk laissa son coup gauche scintiller, feignant parfois, atterrissant parfois. Il a laissé passer un centre rapide et a bien bloqué la droite de Joshua. Joshua est cependant monté sur le pied avant, envoyant son crochet droit au corps et s’appuyant lorsque l’Ukrainien s’est rapproché.

Joshua avait perdu avant de rencontrer Usyk, mais a vengé sa défaite contre Andy Ruiz lors de sa première visite en Arabie saoudite en 2019. Il se battait pour devenir triple champion des poids lourds et savait que son héritage dépendait de la victoire ce soir.

Mais Usyk est resté insaisissable, hochant la tête autour de coups supplémentaires et s’attaquant au plus grand challenger.

Il a continué ces attentions sur le corps, enfonçant sa droite dans le corps quand il le pouvait et voyant une ouverture pour le laisser tirer sur la tête.

Le combat a été très disputé au cours des six premiers rounds. La vitesse de la main d’Usyk l’a parfois dit, le sien a laissé un tir de précision qui a attrapé Joshua à travers les ouvertures.

Le challenger maintenant, Joshua a continué à faire pression sur Usyk, beaucoup plus disposé à s’engager que lors de leur premier combat. Sa droite a raté mais il a coupé Usyk avec un bon crochet du gauche. Joshua a creusé le corps alors qu’Usyk devait rester sur le pied arrière.

Le rythme s’est accéléré au cinquième tour, seulement pour une brève pause lorsque Joshua a lancé un uppercut sous la ceinture. Joshua a poursuivi cette attaque vers le tronc et a frappé le corps avec une droite dure. Usyk a cherché à le dissuader, décrochant une contre-gauche alors que Joshua entrait.

Au huitième round, Joshua a claqué un crochet gauche encourageant dans le corps. Usyk est revenu sur lui, sondant Joshua avec une combinaison de coups de poing. Alors qu’Usyk le poignardait à la tête, Joshua a frappé à droite pour écraser Usyk.

Joshua a commencé à percer au neuvième tour. Il a finalement poussé Usyk dans les cordes et Joshua a maintenu la pression, martelant l’Ukrainien avec de lourds crochets. Il a creusé un coup de corps méchant et un sourire s’est répandu sur le visage de Joshua. Il était sur le point de prendre de l’élan à sa manière.

Pourtant, Usyk a encore changé le combat. Il a augmenté le tempo de façon étonnante au tour suivant. Il a assommé Joshua avec un crochet droit précis. Il a déchargé avec des gauches sévères et a fait reculer Joshua pas après pas. Une lourde droite a percuté le menton d’Usyk, mais il l’a prise et a poursuivi son assaut, envoyant des coups de fouet à Joshua à la fin du 10e round.

Usyk gérait la pression et Joshua savait qu’il devait trouver quelque chose de spécial au dernier tour. Il essaya vaillamment, frappant une fois de plus de durs coups de poing dans la tête. Mais Usyk a gardé ses pieds sous lui et a continué à bouger, travaillant bien même hors des cordes. Il a clôturé le combat comme un champion, ne lâchant pas au 12e round.

C’est Usyk qui a terminé en force, coupant Joshua avec de lourds contre-coups pour clôturer les dernières secondes du combat.

La décision était plus proche que prévu mais Usyk était un gagnant méritant.