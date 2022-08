Usyk et Joshua partagent un regard final intense avant le match revanche saoudien (VIDEO)

Le champion du monde ukrainien affrontera son rival britannique à Djeddah samedi

Après avoir suggéré dans l’introduction du combat qu’il serait à un poids élevé en carrière pour son match revanche pour le titre mondial avec Anthony Joshua samedi soir, le champion du monde invaincu Aleksandr Usyk a tenu parole – à peu près – alors que les deux rivaux partageaient un regard fixe de près de deux minutes avant leur affrontement à Djeddah, en Arabie saoudite.

L’Ukrainien Usyk a fait pencher la balance à 221 livres lors de la pesée d’avant-combat, environ une demi-livre de plus qu’il ne l’était lors du premier combat d’octobre dernier qu’il a remporté par décision unanime.

Joshua, en comparaison, a enregistré un poids de 244 livres – environ 4 livres de plus qu’il ne l’était lors de leur première sortie à Londres l’année dernière.

Le poids d’Usyk était intéressant. Toute la semaine, les médias ont dit qu’il choisirait de venir beaucoup plus lourd dans le but de neutraliser l’avantage de poids que le Joshua de 6 pieds 6 pouces apportera avec lui sur le ring au milieu des spéculations selon lesquelles le Britannique adoptera une stratégie plus agressive dans leur deuxième combat.

Oleksandr Usyk est arrivé au plus lourd de sa carrière, tandis qu’Anthony Joshua a également ajouté du poids avant le match revanche à succès de samedi. 🚨#UsykJoshua2pic.twitter.com/44mXymhSwT – Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 août 2022

Une série de photographies désormais considérées comme trompeuses, ainsi qu’une déclaration erronée du boxeur à la retraite Amir Khan dans laquelle il estimait qu’Usyk avait pris près de 30 livres, avaient suggéré que l’Ukrainien serait beaucoup plus lourd.

“Il a l’air beaucoup plus gros, je veux dire qu’il me disait qu’il avait pris 15 kilos en plus depuis son dernier combat contre AJ», a déclaré Khan à Seconds Out.

“Donc, nous allons voir combien de force il va avoir. Il ressemble à un poids lourd naturel. Il est grand et a l’air très fort.”

Lire la suite Usyk ukrainien soutenu par une star russe avant le match revanche pour le titre mondial

Joshua, qui, comme Usyk, est un ancien médaillé d’or olympique, a été critiqué dans certains milieux pour avoir tenté d’abandonner son style de puissance habituel dans le but d’envoyer Usyk techniquement supérieur pour la première fois.

Cela avait conduit à d’intenses spéculations sur le fait qu’Usyk accumulerait les kilos à l’avance lors du combat de samedi – et la star ukrainienne n’a pas tardé à faire remarquer aux médias assemblés qu’ils ne devraient pas croire tout ce qu’ils entendent.

“Vous voyez que vos attentes ne sont pas toujours satisfaites“, a-t-il déclaré après avoir pesé.

Joshua, quant à lui, a refusé de se laisser entraîner dans la discussion selon laquelle la mise au jeu prolongée montrait que ce combat s’accompagnait désormais d’une couche supplémentaire d’intrigue.

“Je dis toujours pour moi personnellement que les confrontations ne signifient rien. Juste à propos de la cloche qui sonne et de nous qui lançons du cuir, les confrontations ne gagnent pas les combats,” il a dit.

“Je vais être honnête, tout ça n’a pas d’importance, c’est juste le combat. Le poids, les confrontations, rien de tout cela n’a d’importance pour moi, j’ai juste hâte de me battre.

“Je suis juste prêt pour 12 tours, 100 %, tout ce qui n’est pas un bonus.”

LIRE LA SUITE: Tyson Fury explique comment vaincre le champion du monde ukrainien (VIDEO)