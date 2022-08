Usyk bat à nouveau Joshua et conserve les ceintures mondiales des poids lourds

KING ABDULLAH SPORTS CITY, Arabie saoudite (AP) – Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a conservé ses titres mondiaux des poids lourds avec une victoire par décision partagée contre Anthony Joshua samedi lors d’un match revanche en Arabie saoudite qui était plus proche que le premier combat de l’année dernière.

Les deux combattants ont brandi le drapeau ukrainien bleu et jaune alors que les scores des juges étaient lus à l’arène King Abdullah Sport City près de Djeddah. Lorsqu’il a été déclaré vainqueur, Usyk a caché son visage derrière le drapeau.

Usyk, 35 ans, a conservé ses ceintures WBA, WBO et IBF six mois après avoir servi dans l’armée ukrainienne dans le cadre de la défense du pays contre l’invasion russe.

Encouragé par un message d’avant-combat du président ukrainien, Usyk a porté le poids d’une nation déchirée par la guerre dans un combat diffusé à la télévision gratuite dans son pays natal et il a dû résister à une attaque au corps soutenue d’un Joshua amélioré. pour assurer la victoire.

Les deux boxeurs semblaient épuisés à la cloche finale. Usyk est tombé sur la toile et a regardé vers le ciel et y a été bientôt rejoint par Joshua, qui a embrassé son adversaire et a semblé offrir son aide au sort de l’Ukraine.

Dans un discours plein de jurons à l’intérieur du ring, Joshua a félicité Usyk pour s’être si bien battu dans les circonstances.

Usyk a également remporté la ceinture Ring Magazine avec la victoire. Il n’y a qu’un seul titre de poids lourd qu’Usyk ne possède pas – celui du WBC qui a été libéré cette année par Tyson Fury, qui dit qu’il est à la retraite.

Interrogé sur Fury, Usyk a déclaré: «Je suis sûr que Tyson Fury n’est pas encore à la retraite. Je suis sûr que Tyson Fury veut me combattre. Si je ne combats pas Tyson Fury, je ne me bats pas du tout.

Deux juges l’ont donné à Usyk, l’un 115-113 et l’autre 116-112. L’autre a donné le combat à Joshua, 115-113.

Joshua, double champion poids lourd, a subi sa troisième défaite en 27 combats et sa carrière est à la croisée des chemins.

La destination d’Usyk semble maintenant dépendre de Fury.

