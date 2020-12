Les joueurs de l’équipe nationale féminine des États-Unis ont accepté des conditions de règlement pour la partie d’un procès contre la Fédération américaine de football concernant des allégations de conditions de travail inégales.

L’accord de règlement annoncé mardi évite un procès imminent sur ces réclamations relatives au titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils, mais ne met pas fin au procès initialement déposé en mars 2019. Les plaignants ont réitéré mardi qu’ils avaient l’intention de faire appel des plaintes pour discrimination salariale au titre de l’Equal. Loi sur la rémunération.

Un juge du tribunal de district fédéral de Californie a rendu un jugement sommaire à US Soccer sur ces réclamations en mai, statuant contre Carli Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe et Becky Sauerbrunn, agissant en tant que représentants de classe de tous les joueurs qui ont intenté la poursuite. Les allégations relatives aux conditions de travail impliquées dans le règlement de mardi alléguaient une discrimination dans les domaines de la dotation en personnel et des voyages, en particulier des différences entre les équipes nationales masculines et féminines dans l’utilisation des vols charters et des chambres d’hôtel.

Les termes complets du règlement n’ont pas été publiés, mais plusieurs sources ont décrit à ESPN des assurances d’égalité maintenant et une nouvelle convention collective.

Selon le règlement proposé, qui doit encore être approuvé par le juge R. Gary Klausner, US Soccer accepte de fournir un nombre égal de vols charters, ainsi que des chambres d’hôtel comparables.

US Soccer promulguera également une nouvelle «politique de soutien professionnel pour les équipes nationales seniors» qui vise à assurer l’égalité de dotation tout en permettant à chaque équipe nationale une certaine flexibilité pour ses besoins spécifiques. Chaque équipe aura entre 18 et 21 «postes professionnels» pour le personnel.

De plus, en vertu d’une politique de sélection des sites incluse dans le règlement, la fédération «cherchera à fournir des sites et des surfaces de jeu équitables» pour les équipes nationales.

Alors que les allégations de discrimination salariale largement considérées comme la pièce maîtresse du procès restent en litige, le règlement sur les conditions de travail représente en quelque sorte une percée dans le ton. Il y a rarement eu beaucoup d’indices de rapprochement entre les deux parties. Les dépôts de ce printemps par US Soccer qui ont dénigré les joueuses féminines comme moins que leurs homologues masculins sont révélateurs de la rancune. Le langage de ces dépôts a suscité des objections de la part des supporters et des sponsors et a conduit à la démission de l’ancien président américain du football Carlos Cordeiro.

« C’est un moment important et bienvenu pour les joueuses de l’US Soccer et de l’équipe nationale féminine », a déclaré la nouvelle présidente de l’US Soccer, Cindy Parlow Cone, à propos du règlement dans un communiqué. «Plus tôt cette année, j’ai assumé le rôle de président, et peu de temps après, nous avons embauché Will Wilson en tant que nouveau PDG. Nous, et le reste de l’équipe de direction d’US Soccer, nous concentrons sur l’adoption d’une nouvelle approche à la Fédération en matière de gestion. tout compte.

« Je crois que notre approche nous a aidés à conclure cet accord et démontre l’engagement de la nouvelle direction d’US Soccer à trouver une nouvelle voie à suivre avec l’USWNT. Ce règlement est une bonne nouvelle pour tout le monde et je pense qu’il servira de tremplin pour un progrès continu. »

Mais les joueurs ont clairement indiqué mardi que si un règlement est une étape positive, il est surtout positif à leurs yeux car il leur permet de se concentrer sur les allégations de discrimination salariale. Les plaignants n’ont pas pu avancer avec un appel relatif à ces réclamations jusqu’à la résolution des réclamations relatives aux conditions de travail, que ce soit par règlement ou par un procès.

« Nous sommes heureux que les joueurs de l’USWNT se soient battus – et aient atteint – des conditions de travail égales attendues depuis longtemps », a déclaré Molly Levinson, porte-parole des joueurs. «Nous avons maintenant l’intention de faire appel de la décision de la Cour qui ne tient pas compte du fait central dans cette affaire que les joueuses ont été rémunérées à des taux inférieurs à ceux des hommes qui font le même travail.

<< Nous restons aussi engagés que jamais dans notre travail pour atteindre l'égalité de rémunération que nous méritons légalement. Nous nous concentrons sur l'avenir et veillons à ce que nous laissions le jeu un meilleur endroit pour la prochaine génération de femmes qui joueront pour cette équipe et ce pays. . "

Le règlement sur les conditions de travail n’indique pas que les deux parties sont plus près de résoudre leurs différends de longue date sur les questions de rémunération.

Dans sa déclaration de mardi, Parlow Cone a réitéré «l’offre à commandes de la fédération pour discuter des options de contrat». Dans une lettre de mars, Cordeiro a présenté une proposition qui, selon US Soccer, paierait les équipes nationales masculines et féminines en utilisant la même structure de rémunération.

Le problème est le prix en argent de la FIFA, les joueuses faisant valoir qu’elles méritent le même prix en argent pour avoir remporté la Coupe du monde, par exemple, que les joueurs masculins recevraient pour gagner ce tournoi. US Soccer fait valoir qu’étant donné les différences dans les prix en argent répartis par la FIFA pour les épreuves masculines et féminines, cela causerait un préjudice financier à la fédération.

Un appel pourrait être un long processus, allant presque certainement au-delà des Jeux olympiques reportés l’été prochain et de l’expiration de la convention collective actuelle entre US Soccer et la US Women’s National Team Players Association. Le syndicat représentant les joueurs de l’équipe nationale n’est pas partie à la poursuite.