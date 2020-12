Alex Morgan a joué un rôle central dans la victoire de Tottenham en WSL contre Aston Villa. Photo par Alex Davidson / Getty Images

Manchester City a attrapé un vainqueur tardif à domicile contre Arsenal pour rester dans la course au titre tandis que l’attaquant de l’USWNT Alex Morgan a marqué un but et en a marqué un autre alors que Tottenham Hotspur battait Aston Villa 3-1 en Super League féminine dimanche.

Vivianne Miedema a inscrit son 11e but en neuf matches de championnat à la troisième minute pour donner l’avantage à Arsenal. Cependant, Sam Mewis a égalisé pour City avec une tête avant que Caroline Weir ne rentre à la maison dans les temps d’arrêt pour remporter la victoire.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

La tête à bout portant de Hayley Ladd à sept minutes de la fin a donné aux leaders de la ligue Manchester United une victoire durement disputée 2-1 à Reading, ce qui les maintient en tête avec 23 points après neuf matchs. Chelsea est deuxième avec 20 points, Arsenal troisième avec 19 points et City un point plus loin.

Morgan, double vainqueur de la Coupe du monde, a permis aux Spurs de prendre un départ parfait avec une pénalité de 13e minute. Un centre de l’Américain a été transformé en filet de Villa par Caroline Siems alors que Tottenham a remporté sa deuxième victoire 3-1 consécutive.

Sam Mewis célèbre après avoir marqué pour Manchester City. Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via Getty Images

L’international australien Sam Kerr a inscrit le seul but du match pour Chelsea en devançant Brighton et Hove Albion 1-0 tandis que West Ham United a battu Bristol City 4-0.

Le match de Birmingham City contre Everton a été reporté en raison d’un terrain gorgé d’eau.