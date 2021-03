USWNT stars en action, Lyon à nouveau l’équipe à battre

La Ligue des champions féminine 2020-21 est en train de devenir l’une des plus féroces de l’histoire récente de la compétition. Plusieurs équipes – Lyon, Chelsea et Barcelone – ont remporté des manches au pays et se tournent désormais vers la première compétition européenne.

Cette saison est la dernière avant que l’UEFA n’apporte plusieurs changements à la structure du tournoi – y compris l’introduction depuis longtemps demandée des phases de groupes – et avec les Jeux olympiques dans un avenir pas si lointain (COVID-19 le permet), les clubs et les joueurs espéreront faire bonne impression. Voici comment se déroulent les 16 derniers matchs avant les premiers matchs du 3 mars.

Les favoris

Impossible de répondre à cette question sans se tourner d’abord vers Lyon. Ils ont remporté leur cinquième titre consécutif en 2020 et n’ont pas manqué de finale depuis 2010. Cependant, le Paris Saint-Germain a cassé sa séquence de 80 victoires consécutives en novembre; les battre est possible.

Chelsea et Manchester City, quant à eux, espèrent pouvoir devenir la deuxième équipe anglaise à remporter l’UWCL. Emma Hayes est vénérée pour son talent de manager en Angleterre, mais le bilan de Chelsea à l’extérieur laisse un peu à désirer. Quant à City, l’équipe de Gareth Taylor compte deux gagnants de l’UWCL 2019-2020 dans ses rangs avec Lucy Bronze et Alex Greenwood, et ils espèrent que cette expérience leur donnera un coup de pouce supplémentaire.

Le VfL Wolfsburg fait régulièrement partie de la finale, mais après avoir lutté un peu au niveau national – ils se trouvent en territoire inconnu, sont deuxième derrière le Bayern et risquent de mettre fin à leur série de quatre titres de champion consécutifs – ils n’ont peut-être pas le pouvoir d’obtenir sur la ligne cette année.

Les stars de l’USWNT exposées en Europe

L’USWNT suscitera un vif intérêt pour Catarina Macario, qui a rejoint Lyon peu de temps après s’être déclaré pour l’équipe nationale. Elle a quitté tôt la SheBelieves Cup pour revenir en France et prend sa place parmi les meilleurs joueurs d’Europe. Manchester City Sam Mewis a marqué son retour de blessure ce week-end avec un doublé contre Birmingham City. C’est un revirement rapide pour Rose Lavelle et Abby Dahlkemper, qui ne sont rentrés en Angleterre que vendredi après la SheBelieves Cup, mais ils ont tous deux fait des remplacements ce week-end. Lavelle, qui a remporté la meilleure joueuse de la Coupe, espère montrer à Taylor pourquoi elle mérite une place de départ régulière.

Venant de rejoindre Lyon, Catarina Macario est prête à se faire un nom en Ligue des champions féminine. Photo par Brad Smith / ISI Photos / Getty Images

Joueurs à surveiller

Entre talent établi et nouveaux arrivants passionnants, les joueurs ne manquent pas à regarder dans le tournoi. Des joueurs comme ceux de Lyon Dzsenifer Marozsan, Wendie Renard et Amandine Henry sont des professionnels reconnus de l’UWCL. PSG Marie-Antoinette Katoto a illuminé la Division One Feminine avec ses objectifs, tout comme l’Atletico Madrid Ludmila dans la Primera Iberdrola. Léa Schuller continue également d’impressionner à la fois pour le Bayern Munich et l’Allemagne. Défensivement, gardez un œil sur le joueur de 19 ans Lena Oberdorf de Wolfsburg, qui peut parfois apparaître et marquer un but.

Mercredi 3 mars

Barcelone contre Fortuna Hjorring: Barcelone est sur une course remarquable dans la Primera Iberdrola, remportant les 17 matchs qu’elle a disputés jusqu’à présent cette saison et ne concédant que trois buts. L’équipe de Lluis Cortes a également un solide dossier dans l’UWCL, après avoir atteint les demi-finales en 2019-20 et progressé au-delà des huitièmes de finale chacune des cinq dernières saisons. Avec des joueurs comme Caroline Graham Hansen et Jennifer Hermoso, ils seront les favoris à passer par-dessus Fortuna Hjorring, qui est sorti à ce stade l’an dernier pour d’éventuels vainqueurs lyonnais. Ils sont troisièmes des Elitedivisionen du Danemark, même si un seul point les sépare des deux premiers.

Manchester City contre Fiorentina: Manchester City a été éliminé par l’Atletico Madrid à ce stade la saison dernière et Taylor sera optimiste quant à la progression de son équipe cette année.

– Greenwood: Man City ne devrait pas avoir peur de dire qu’il veut gagner

Après un début de saison difficile, City est sur une brillante forme qui ne les a laissés qu’à deux points de Chelsea en Super League féminine de la FA. Avec Lucy Bronze et Alex Greenwood, gagnants de l’UWCL 2019-2020, ainsi que Sam Mewis de l’USWNT annonçant son retour de blessure avec un doublé ce week-end, ils devraient voir au-delà du défi de la Fiorentina. Cependant, l’équipe italienne ne sera pas un jeu d’enfant et il y a d’anciens visages familiers de la WSL dans l’équipe, tels que l’ancien joueur de City Tessel Middag et l’ancienne défenseuse d’Arsenal Louise Quinn.

La Fiorentina n’a perdu qu’un seul match en 2021, mais elle n’a jamais dépassé ce stade de la compétition UWCL.

Rosengard contre St.Polten: L’UWCL n’a pas eu de quart de finale suédois depuis 2017-18 et Rosengard espère rectifier cela car avant cette saison, le Damallsvenskan (La ligue professionnelle féminine de Suède) avait toujours été représentée dans les huit derniers. Cependant, ils devront se battre avec seulement 15 joueurs éligibles pour jouer dans le match nul après qu’un changement de règlement de l’UEFA signifie que plusieurs de leurs joueurs ne peuvent pas concourir, ce que leur directrice sportive Therese Sjogran a qualifié de « désastre ». Ils seront également privés de l’attaquant suédois Anna An Sauvegarde.

Le champion autrichien St. Polten est en huitièmes de finale pour la première fois après avoir gardé une feuille blanche contre Zurich. Ils sont 13 places derrière Rosengard dans le classement des clubs de l’UEFA, donc même avec les problèmes de l’équipe suédoise, ils devraient voir au-delà des Autrichiens.

Wolfsburg contre LSK Kvinner: Les finalistes de l’année dernière, Wolfsburg, ont été éliminés de l’UWCL par Lyon au cours de chacune des cinq dernières saisons, et après avoir perdu le joueur du tournoi Pernille Harder contre Chelsea, ils seront prêts à prouver qu’ils sont toujours une force dominante. Bien qu’ils aient connu des difficultés au niveau national cette saison – ils sont à cinq points du Bayern Munich en Frauen Bundesliga et une autre défaite pourrait donner le titre à leurs rivaux – ils sont toujours une équipe remplie de talent, en particulier avec le jeune défenseur allemand Oberdorf. .

Le match a pris une pression supplémentaire pour le LSK Kvinner, qui ne se qualifiera pas pour l’UWCL de l’année prochaine sans passer par ce tour alors qu’il terminait cinquième du Toppserien norvégien. Ils se heurteront également à un visage familier, Ingrid Syrstad Engen faisant la queue pour Wolfsburg après avoir quitté le LSK cette saison. L’entraîneur Knut Slateim a admis qu’ils étaient les «outsiders», mais espérait que la nature à élimination directe à deux jambes pourrait jouer en leur faveur.

Chelsea contre Atletico Madrid: Chelsea a perdu son incroyable série de 33 matchs sans défaite lors de sa défaite contre Brighton et Hove Albion le 7 février, mais est revenue sur la voie de la victoire depuis cette défaite choc dans la WSL. L’équipe de Hayes ne s’est pas qualifiée pour le tournoi 2019-20 et l’entraîneur sera là pour prouver un point avec l’UWCL sa baleine blanche, après avoir atteint les demi-finales en 2018-19 et 2019-20. L’année dernière, cependant, elle a ajouté la joueuse 2019-20 du tournoi Harder à son équipe déjà étoilée, dont l’expérience lors de la finale de l’année dernière avec Wolfsburg sera inestimable.

L’Atletico, l’une des équipes les plus dures que son équipe aurait pu dessiner, se trouve sur leur chemin, après avoir atteint les quarts de finale l’année dernière pour être éliminé par leur rival espagnol, Barcelone. Ils ont éliminé Man City au cours de chacune des deux dernières saisons et Chelsea aura du mal à calmer Ludmila et Deyna Castellanos, une paire clé de l’attaque de l’Atletico. La saison a été difficile pour les géants espagnols et bien qu’ils soient troisièmes de la Primera Iberdrola, ils ont 13 points de retard sur le Barça, qui a trois matchs en main.

Jeudi 4 mars

BIIK-Kazygurt contre Bayern Munich: Pour la deuxième année consécutive, le Bayern Munich affrontera le BIIK en huitièmes de finale. L’année dernière, l’équipe allemande s’est qualifiée pour les quarts de finale avec une victoire cumulée de 7-0, et elle devrait à nouveau relever le défi du côté kazakh. cette année. Le Bayern a cinq points d’avance sur Wolfsburg au sommet de la Frauen Bundesliga, mais voyage sans les internationales allemandes Lina Magull et Marina Hegering, qui ont toutes deux des blessures musculaires.

BIIK, qui n’a pas joué à un match de compétition depuis qu’il a battu Kharkiv en huitièmes de finale en décembre, entre dans le match en tant que vainqueur du championnat du Kazakhstan 2020. Cependant, on s’attend à ce que le Bayern remporte confortablement ce match nul.

Lyon contre Brondby: Lyon cherche à défendre son titre pour la sixième année consécutive et à affronter Brondby, qui participe à leur 18e UWCL – un exploit égalitaire. Avec Lyon l’une des équipes les plus notoires du football féminin, ce n’est pas une mince tâche pour l’équipe du Danemark de les surmonter et l’équipe de France devrait passer à l’étape suivante. Il y aura de l’intérêt pour Macario, qui a rejoint Lyon peu de temps après s’être déclarée pour l’USWNT et a quitté la SheBelieves Cup plus tôt afin de pouvoir revenir en France.

Lyon n’est pas sans fissures alors que le PSG a cassé sa séquence de 80 victoires consécutives le 20 novembre, mais avec trop de joueurs talentueux à lister, ils ne seront pas mis de côté facilement. C’est une tâche de David contre Goliath avec Brondby deuxième de la Superliga danoise.

Mardi 9 mars

Paris Saint-Germain contre Sparta Prague: Cela se prépare vers une saison potentiellement excitante pour les demi-finalistes du PSG de l’année dernière, qui sont en tête de la Division One Féminine après avoir battu Lyon. L’équipe de Jean-Luc Vasseur a dominé tant au pays qu’à l’étranger, mais le PSG a montré quelques vulnérabilités. Jordyn Huitema et Ashley Lawrence du Canada n’ont pas voyagé pour la Coupe SheBelieves, ce qui signifie que les deux seront frais. Katoto a 17 buts en championnat et le manager Olivier Echouafni espère qu’elle s’associera avec le meilleur passeur Kadidiatou Diani pour les voir dépasser le Sparta Praha.

Alors que l’équipe de Martin Masaryk a battu les demi-finalistes de Glasgow City l’année dernière pour atteindre les huitièmes de finale, le PSG présente un défi différent de l’équipe écossaise. Finaliste de la première division tchèque la saison dernière et leader du championnat cette année, l’équipe entièrement tchèque espère utiliser sa force pour surpasser ses adversaires, mais le PSG devrait progresser.