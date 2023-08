USWNT ? Jeux Olympiques de Paris ? Quelle est la prochaine étape pour le patron de Matildas, Gustavsson

Après avoir guidé l’Australie vers son meilleur résultat en Coupe du monde féminine, après son meilleur résultat aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, il ne fait aucun doute que Tony Gustavsson était assis en position de force alors qu’il déclarait son affection pour les Matildas au plus profond de Lang Park après défaite face à la Suède lors des éliminatoires pour la troisième place de la Coupe du monde.

« Ce que je peux dire, c’est que j’adore travailler avec cette équipe », a-t-il déclaré. « Cela résonne avec moi en tant qu’entraîneur; leur identité et leur pourquoi. Je ne vois pas cela comme la fin d’un voyage. Je le vois comme le début d’un voyage. Mais je veux aussi être très clair que je veux voir l’investissement maintenant. Je le veux vraiment. Je veux voir l’investissement, et je veux dire un véritable investissement que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons.

C’est pas compliqué. Les Matildas ont atteint le dernier carré de la Coupe du monde et des Jeux olympiques sous Gustavsson. Ils sont devenus des chouchous publics et commerciaux, établissant des records de fréquentation et d’audience alors que la nation se ralliait autour d’eux à une échelle qui défiait toute rime et raison. Même si sa réputation technique est contestée au sein de la communauté du football, son succès et sa nature affable font de lui une figure populaire. Gustavsson obtient légitimement des scores élevés sur le Good Bloke Index ™, qui est de plus en plus préféré par les décideurs en ce qui concerne les entraîneurs qu’ils nomment.

– Abonnez-vous au podcast de football féminin d’ESPN : Le poste éloigné

Ajoutez à cela les circonstances calamiteuses qui ont frappé le Brésil, l’Allemagne et les États-Unis tout au long du tournoi, et la stabilité bénie du football australien depuis son arrivée, par rapport au désastre qu’a été la gestion du limogeage d’Alen Stajcic et le manque de planification. associé à la nomination provisoire d’Ante Milicic et à son retrait ultérieur pendant COVID, et Football Australia a encore plus de raisons de ne pas faire basculer le bateau.

Certes, comme c’est le cas après chaque tournoi majeur et fenêtre internationale, la fédération fera le point sur les performances de l’équipe nationale dans les semaines à venir. Mais un précédent a été créé sur ce front. Plus tôt cette année, Football Australia a donné au patron de Socceroos hors contrat, Graham Arnold, un nouvel accord riche qui a également donné une influence significative sur l’avenir des programmes masculins australiens. Ils l’ont fait sans parler à aucun autre candidat, à peine un mois après la fin de l’impressionnant parcours des Socceroos jusqu’aux huitièmes de finale au Qatar. Peu importait que la fédération elle-même ait déjà fui contre Arnold, signalant qu’il était sur le point de perdre son emploi moins d’un an auparavant. Par tous les moyens, il avait obtenu des résultats. Il avait gagné la Coupe du monde.

En outre, le succès des Matilda signifie que le bassin de candidats potentiels pour le rôle en cas de départ de Gustavsson est restreint. Après leur explosion de popularité et l’échec de Vlatko Andonovski avec l’USWNT, il est difficile de voir comment Football Australia pourrait embaucher un candidat national sans expérience d’entraîneur international pour une équipe de ce profil et de cette ambition. Le scénario le plus probable est que Gustavsson reste au moins jusqu’à la fin de son contrat après les Jeux olympiques de Paris en 2024 et que Football Australia cherche à le prolonger si/quand la qualification pour Paris arrive. D’autres investissements et ressources pour le programme féminin, senior et junior, viendront également probablement.

Donc, s’il doit y avoir une raison réaliste pour laquelle Gustavsson pourrait ne pas être celui qui dirigera les Matildas, ce serait le Suédois qui déciderait lui-même.

Assistante à deux reprises vainqueur de la Coupe du monde avec l’USWNT, Gustavsson a été liée au poste d’entraîneur-chef désormais vacant laissé par la démission d’Andonovski – le poste le plus prestigieux et l’un des mieux rémunérés du football féminin. On peut se demander si l’USWNT serait bien servi en retournant vers le futur à une époque de renouveau apparent, mais l’ancien patron de Gustavsson, Jill Ellis, l’a félicité, comme on pouvait s’y attendre, déclarant qu’il « devrait certainement être un candidat fort Pour le boulot. » L’ancien pilier de l’USWNT, Tobin Heath, a quant à lui identifié le Suédois comme un candidat potentiel sur le RÉSUMER spectacle, disant qu’il était à la fois un leader et un enseignant.

jouer 2:07 Lawson: Un héritage durable donnera à Matildas un prix tangible de la Coupe du monde Sophie Lawson réagit à la défaite 2-0 de l’Australie face à la Suède lors du match éliminatoire pour la troisième place de la Coupe du monde féminine.

Ailleurs, l’argent qui afflue dans le football national féminin à travers le monde explose – la dernière franchise d’expansion de Bay Area dans la NWSL a payé des frais d’expansion de 53 millions de dollars – et il y a probablement quelques clubs qui n’hésiteraient pas à nommer Gustavsson , qui avait précédemment mené Tyresö à une finale de la Ligue des champions.

À un niveau encore plus basique, il est difficile de comprendre comment cela peut s’améliorer pour Gustavsson qu’en ce moment : Les Matildas ne seront jamais plus aimés, plus regardés ou plus inspirants qu’en ce moment. L’entraîneur a peut-être de plus en plus commencé à noter les opinions contrastées entourant ses performances lors des conférences de presse, mais il a toujours bénéficié d’une couverture largement amicale, en particulier par rapport à quelqu’un comme Arnold. Il pourrait se rendre compte que cela pourrait légitimement être tout en descente à partir d’ici. Ce qui, honnêtement, est assez juste.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

De manière optimiste, sa réponse au retour étant formulée en qualificatifs selon lesquels les choses devaient changer, et plus d’investissements, en particulier à long terme, était un appel sincère de la part de quelqu’un investi à long terme. Cyniquement, cela jette les bases d’une sortie épinglée sur un manque de soutien et de soutien de la fédération. C’était une déclaration qui a soulevé quelques sourcils, suffisamment ouverte pour que la spéculation se produise.

Bien sûr, si vous êtes un nouvel adepte des Matildas, pris dans l’effervescence de la Coupe du monde et avide d’en savoir plus, que ce soit même une conversation peut sembler incrédule. Bien sûr, il revient. Les Matildas sont arrivés quatrièmes ! Dans le plus grand sport de la planète !

Mais en tant que « pays du football » nouvellement baptisé, il est important de débattre des mérites de tout après le tournoi. Dans le football, en particulier le football international, l’inertie c’est la mort ; les équipes doivent évoluer et s’améliorer constamment pour rester compétitives. Dans le jeu féminin en évolution rapide, cela est encore plus important. Les joueurs doivent être déplacés et d’autres amenés, intégrés et utilisés plus efficacement. Les tactiques et les approches ne doivent pas seulement être adaptées à l’objectif, mais refléter le talent et l’esprit de son pays – les équipes nationales sont censées être la vision idéalisée des efforts de football de tout un pays.

Et ce qui était remarquable à la Coupe du monde, c’est que, du point de vue du football, il y avait très peu de différence dans la façon dont les Matildas tentaient de jouer, quel que soit l’état du jeu. Au niveau de base, les circonstances qui ont permis à cette équipe de prospérer étaient les mêmes que celles qui l’ont amenée à lutter, avec beaucoup moins d’adaptabilité ou de pragmatisme efficace affiché par les meilleures équipes du tournoi comme l’Angleterre et l’Espagne. L’équipe, en particulier en défense, a grandi sous Gustavsson depuis son arrivée (renforcée par l’ajout tardif de l’assistant Jens Fjellström) mais elle reste une équipe rapide, physique et basée sur la transition qui ne fonctionne pas bien comme l’équipe dominante du ballon. Le premier réflexe lorsque le plan ne fonctionne pas semble être simplement : faites-le mieux ; et si cela ne fonctionne pas, c’est le plus souvent de longues balles en avant en direction de Sam Kerr, avec une pointe d’espoir supplémentaire. Il y a eu des signes de plus, mais ils n’étaient que fugaces, de manière taquine, car les joueurs en sont capables.

Mais cette Coupe du monde a montré que les nations « opprimées », comme celles que l’on trouve de plus en plus en Asie, atteignent le niveau d’entraînement, de physique et d’organisation requis pour frustrer les adversaires – pour lesquels plusieurs anciens de la garde du football n’étaient pas préparés. Les efforts des Matilda pour briser les défenses intégrées qui les empêchaient de faire la transition doivent être résolus. Les matchs de la République d’Irlande et du Nigéria, en particulier, en témoignent. De plus, l’équipe n’a marqué qu’une seule fois lors de ses trois derniers matchs du tournoi, et ce but, le cri de Kerr contre l’Angleterre, n’est pas facilement reproductible. Contre les meilleures équipes du monde, avec les meilleurs entraîneurs et joueurs, l’Australie a eu du mal dans les rencontres compétitives (par opposition aux matches amicaux) pour trouver une réponse à la capacité de ces équipes à encaisser et à s’adapter.

Gustavsson peut-il faire évoluer son approche pour contrer cela ? Trouver un moyen de battre l’Espagne, l’Angleterre et la Suède ? Pour répondre à un Japon renaissant et que sera probablement un USWNT renaissant ? La France, l’Allemagne et le Brésil vont probablement rebondir également, tandis que la Colombie est à l’avant-garde d’une nouvelle vague de challengers. Peut-il faire cela tout en faisant les appels difficiles pour faire venir de nouveaux talents aux dépens d’un groupe de vétérans bien-aimés dans l’équipe Matildas? Peut-il être le méchant ?

C’est la prochaine étape pour être une « nation de football » et dire « je te l’avais dit » – trouver un moyen de gagner la Coupe du monde.

Gustavsson, selon toute vraisemblance, sera de retour. La nation sera derrière lui. Mais la barre a été placée plus haut que jamais et elle doit être atteinte.