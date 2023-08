USWNT hors de la Coupe du monde après une fusillade épique contre la Suède : principaux points à retenir, analyse

L’équipe nationale féminine des États-Unis est exclue de la Coupe du monde féminine 2023, après avoir perdu 5-4 aux tirs au but contre la Suède en huitièmes de finale après un match nul 0-0 en temps réglementaire et en prolongation. C’est la première fois que le programme échoue à atteindre au moins la demi-finale d’une Coupe du monde féminine.

La Suédoise Lina Hurtig a converti le penalty gagnant dans des circonstances inhabituelles après que la gardienne américaine Alyssa Naeher ait semblé effectuer l’arrêt initial qui a été annulé lors de la révision, la technologie de la ligne de but ayant révélé que le ballon avait franchi la ligne de but après le blocage initial.

La gardienne suédoise Zecira Musovic a été la star de la soirée pour les Suédoises, réalisant 11 arrêts en 120 minutes.

La Suède se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du monde, où elle affrontera le Japon vendredi à 3 h 30 HE.

Kim McCauley, Jeff Rueter et Tamerra Griffin regardaient et ont une analyse instantanée.

Une séance de tirs au but épique

Pendant cinq coups de pied, il semblait que les États-Unis et la Suède contrôlaient le moment. Cela a commencé avec le tir placé d’Andi Sullivan dans le coin, suivi d’un virage et d’un cri de jubilation. Ensuite, les équipes ont échangé des points, Kristie Mewis faisant un départ 3-2 lors de sa première touche en carrière lors d’un match de Coupe du monde.

A partir de là, les nerfs ont pris le dessus. Nathalie Björn a skié son tir, et pour la première fois de sa carrière légendaire, Megan Rapinoe a fait de même. Il semblait que la gardienne américaine Alyssa Naeher avait donné aux Américains une autre fenêtre avec un arrêt en plongée sur la tentative de Rebecka Blomqvist, plaçant Sophia Smith – l’attaquante américaine ointe du futur et du présent – ​​pour son premier moment emblématique dans une Coupe du monde. Malheureusement pour la jeune femme de 22 ans, sa chance a flotté au-dessus de la barre. Hanna Bennison a de nouveau égalisé pour la Suède au coup de pied suivant. Cinq tours ne suffisaient pas.

Il y a eu une grande surprise de voir Alyssa Naeher intervenir pour le sixième coup de pied; après tout, un gardien de but devance rarement un joueur de champ. Et pourtant, elle l’a calmement enfoncé au milieu alors que Musovic plongeait à sa droite, donnant une autre raison d’espérer du point de vue américain. Après que Magdalena Eriksson ait terminé sixième, Kelley O’Hara s’est approchée du point. Elle, avec Mewis, s’était enregistrée juste avant la fin des prolongations. Une course lente vers le ballon n’a pas obtenu beaucoup de puissance derrière elle, et la trajectoire de son tir a rencontré l’extérieur du poteau pour un bruit ressenti dans toute l’Océanie.

Naeher semblait avoir prolongé les choses avec un arrêt qui flottait sur la barre… jusqu’à ce que la technologie de la ligne de but intervienne. Tant qu’une partie du ballon était restée au-dessus du plan de la ligne, Naeher aurait gardé son équipe dedans pour un autre tour. Au lieu de cela, la quête des États-Unis pour un cinquième titre de Coupe du monde féminine s’est terminée d’un millimètre.

Um oferecimento : technologie de la ligne de but pic.twitter.com/ouKa4Kgw86 — #ForaDuilio #ForaLuxemburgo (@LigadosNoTimao) 6 août 2023

C’était indéniablement cruel, comme ces fusillades ont l’habitude d’être. Et pourtant, c’était peut-être une façon appropriée de clôturer ce tournoi : les États-Unis, pas tout à fait à leur meilleur millésime, ont été surpassés par leurs adversaires par la plus belle des marges. Après que Musovic ait maintenu le match avec ses arrêts, les trois ratés étaient le fait des joueuses américaines. C’est une séquence qui ne sera pas oubliée de sitôt par les joueurs et les fans, la fin du règne de domination de l’USWNT.

– Jeff Rueter

Mušović est énorme

En entrant dans ce tournoi, l’une des grandes questions autour de la Suède était de savoir si Zecira Mušović pouvait remplacer le légendaire Hedvig Lindahl dans le but. Elle a répondu par un « oui » retentissant dans ce match, effectuant 11 arrêts, y compris des arrêts scandaleux qui ont laissé les attaquants de l’USWNT stupéfaits.

A la 53e minute…

Quel arrêt de la Suédoise Zecira Musovic 🧤 pic.twitter.com/taP2Ie6xL3 – Football FOX (@FOXSoccer) 6 août 2023

…et la 89e minute…

ZECIRA MUSOVIC EST ÉNORME POUR LA SUÈDE 🧤 pic.twitter.com/ECGLg5pRdm – Football FOX (@FOXSoccer) 6 août 2023

…et le 96e…

Le @USWNTAlex Morgan force Musovic à agir en prolongation 🙌 pic.twitter.com/eBAzUuNt15 – Football FOX (@FOXSoccer) 6 août 2023

… et la 107e.

Si proche pour le @USWNTc’est Sophia Smith 🫢 pic.twitter.com/hcZa7U3Mpv – Football FOX (@FOXSoccer) 6 août 2023

Mušović était la seule raison pour laquelle la Suède n’a réussi à rester dans le match que jusqu’à la fin, et cela pourrait être considéré comme la meilleure performance de gardien de but du tournoi.

-Kim McCauley

L’approche de la Suède

Supposons que la Suède entre dans ce jeu en sachant que le tour dans sa manche a été retourné à la vue de tous. Il aurait été difficile d’ignorer la menace de ces centres mortels et coups de pied arrêtés après avoir utilisé les deux pour exploiter l’Italie, mais ils ont ouvert la première mi-temps avec beaucoup de joie en attaquant sur leur flanc droit. Mais au moment où ils se sont installés, les États-Unis aussi, qui ont répondu par leurs propres questions.

Supposons également que la Suède soit bien consciente à la fois de la menace que pose Sophia Smith lorsqu’elle est sur le ballon en train de dribbler au but, ainsi que du carton jaune sur lequel elle était assise. Vous ne pouvez pas vous empêcher de l’entourer de toute façon, mais cela a ouvert des hectares d’espace pour que Trinity Rodman et Emily Fox du côté opposé puissent courir dans l’espace, et les États-Unis en ont profité pendant la majeure partie du match.

Sofia Jakobsson a profité de ses 10 minutes sur le terrain en mettant fin au sortilège sans sauvegarde d’Alyssa Naeher avec un tir au but puissant, mais directement dans les mains de la gardienne américaine. C’est un signe avant-coureur de ce que la Suède peut accomplir avec un espace restreint dans la surface, qu’elle n’avait pas beaucoup testé pendant tout le match.

– Tamerra Griffon

Une Lindsey Horan plus offensive

Une fois que Rose Lavelle a fait une chute qui a entraîné son deuxième carton jaune de la phase de groupes, il y avait des questions sur qui aiderait à briser la ligne entre le milieu de terrain et les attaquants.

La réponse était cachée à la vue de tous. Tout au long de la phase de poules, Lindsey Horan a rempli plusieurs rôles souvent plus ingrats que clinquants. Ayant auparavant travaillé comme intermédiaire entre Dunn et Smith, contre la Suède, Horan a plutôt joué comme un n ° 10.

Elle n’a pas perdu de temps pour avoir un impact, servant de débouché principal pour une longue distribution depuis les défenseurs centraux et pulvérisant à travers les balles pour que Rodman, Williams et Smith courent sur l’aile.

Elle a eu ses propres chances de marquer, dirigeant un corner sur la barre transversale en première mi-temps et tirant trois coups au cours des 90 premières minutes parmi ses 81 touches, ce qui a mené tous les milieux de terrain et attaquants américains.

HORAN ÉTAIT CE PROCHE 🤯 Le co-capitaine fait presque signe de la tête à la @USWNT ouvreur! pic.twitter.com/pe5q65UVuE – Football FOX (@FOXSoccer) 6 août 2023

Elle n’a pas les astuces et l’imprévisibilité de Lavelle, mais sa présence stable dans un rôle plus progressiste a permis aux États-Unis d’avancer vers le but sans sacrifier la forme de l’équipe en transition. Sa performance a été couronnée par un penalty bien tiré en fusillade, placé juste au-delà du plongeon Musovic.

– Jeff Rueter

Emily Sonnett a donné à l’USWNT un look différent

Avec Rose Lavelle indisponible par suspension, Vlatko Andonovski a choisi de changer de formation au lieu de la remplacer directement, introduisant Emily Sonnett dans la formation. Sonnett a passé la majeure partie de sa carrière en tant que défenseur, mais a joué en tant que milieu de terrain défensif pour OL Reign cette saison, et s’est insérée aux côtés d’Andi Sullivan dans une formation 4-2-3-1.

L’USWNT semblait passer à une formation 4-2-3-1 à partir de son 4-3-3 habituel dans les 6 mois précédant la Coupe du monde, mais l’a quelque peu étonnamment abandonnée pour la phase de groupes. Sullivan n’a pas été en mesure de couvrir autant de terrain défensivement que Julie Ertz l’a fait à son apogée en tant que milieu de terrain défensif solitaire, et elle semble plus à l’aise avec un partenaire.

Le style de tacle difficile de Sonnett et le changement de formation de l’équipe ont fait des merveilles pour aider l’USWNT dans la transition défensive. Les Pays-Bas et le Portugal ont lancé de dangereuses contre-attaques par le centre contre les États-Unis, mais la Suède a été étouffée au milieu et forcée de jouer par les ailes.

-Kim McCauley

Le changement impressionnant de Trinity Rodman

Tout au long de la phase de groupes, les États-Unis ont été extrêmement dépendants de la construction de la ligne de touche gauche. Cela était dû en partie aux relations interpersonnelles et au talent collectif de l’arrière gauche Crystal Dunn, du milieu de terrain central Lindsey Horan (qui penche à gauche avec un pivot unique au milieu de terrain) et de l’ailier gauche Sophia Smith. Une autre partie, malheureusement, était un manque relatif d’influence de Trinity Rodman et Lynn Williams au cours des trois premiers matchs.

Avec la forme d’équipe modifiée comme indiqué ci-dessus, l’USWNT semblait déterminé à cuisiner sur la droite, l’arrière centrale Naomi Girma dirigeant plusieurs centres vers Emily Fox pour dicter la direction du jeu. Après 17 minutes d’implication relative indescriptible, Rodman a suivi une passe suédoise lâche, a dribblé du bord gauche de la surface de réparation de l’adversaire vers son espace habituel sur la droite et a pris son propre tir qui a bouclé à droite sur la gardienne Zećira Mušović. Quelques minutes plus tard, elle a eu une séquence similaire, bien que son tir ait nécessité une sauvegarde en plongeon.

Trinity Rodman frappe à la porte 👀@USWNT pic.twitter.com/ha0U3WIbCm – Football FOX (@FOXSoccer) 6 août 2023

Cela a semblé raviver le joueur de 21 ans, qui a également présenté un jeu de jambes éblouissant le long de la ligne de touche juste avant la mi-temps.

Rodman a continué à influencer les choses en seconde période, mais elle a été retirée après 65 minutes, peut-être parce qu’elle s’était remise d’une maladie dans les jours précédant le match.

Alors que le match était toujours sans but alors qu’elle était remplacée par Lynn Williams, Rodman a effectué un changement indispensable pour renverser les attentes de la Suède d’un autre penchant vers la gauche, créant plus d’espace pour des séquences d’attaque prometteuses tout au long de la première heure.

– Jeff Rueter

L’ambiance dans les tribunes

Après une première mi-temps en demi-teinte, la seconde moitié du match a vu une foule beaucoup plus revigorée des deux côtés. Les supporters suédois ont eu la part du lion du bruit, huant leur désaccord avec les appels de l’arbitre et se déchaînant à chaque corner suédois.

La foule américaine, bien que dispersée de manière inhabituelle dans tout le stade, a répondu de la même manière, pas nécessairement avec les mêmes chants en première mi-temps mais avec un enthousiasme général. Ils ont vu les améliorations par rapport aux jeux précédents. La croyance s’est enflée.

Après le triomphe de la Suède, ABBA a joué sur le système de sonorisation.

– Tamerra Griffon

(Photo : Dave Hewison/Speed ​​Media/Icon Sportswire via Getty Images)