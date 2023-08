USWNT GM Kate Markgraf suit l’entraîneur avec la sortie

Le remaniement du leadership de l’équipe nationale féminine des États-Unis se poursuivra avec la directrice générale Kate Markgraf qui devrait quitter son poste à la fin de ce mois, la Fédération américaine de football a confirmé vendredi.

Le contrat de Markgraf expire fin août et l’USSF a déclaré qu’elle « apporterait son soutien jusqu’à la fin du mois pour aider à la transition ».

Des sources ont déclaré à ESPN que sa décision de ne pas revenir avait été prise avant la Coupe du monde féminine.

La nouvelle du départ de Markgraf, 46 ans, est intervenue un jour après la démission du manager Vlatko Andonovski.

« Kate a joué un rôle déterminant dans l’équipe nationale féminine sur et en dehors du terrain pendant de nombreuses années, et nous sommes très reconnaissants pour le travail inlassable qu’elle a fourni à l’USWNT et à toutes nos équipes nationales de jeunes », a déclaré le directeur sportif de US Soccer, Matt dit Crocker.

« Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs et nous sommes impatients de bâtir sur les fondations qu’elle a aidé à établir au cours des dernières années. »

Les Américains ont été éliminés en huitièmes de finale par la Suède via une séance de tirs au but, bien que les conversations se soient poursuivies avec US Soccer au sujet de la possibilité que Markgraf reste. La sortie de la Coupe du monde a été la première de l’histoire de l’équipe américaine et a semblé sceller sa décision.

Kate Markgraf a connu un énorme succès en tant que joueuse avant de devenir la première directrice générale de l’USWNT. John Todd/USSF/Getty Images pour l’USSF

« Ce fut un honneur incroyable de travailler avec les joueuses, les entraîneurs et le personnel de US Soccer dans le but de maintenir notre programme au sommet du football féminin », a déclaré Markgraf.

« Je suis fier de la fondation que nous avons construite, et encore plus fier du caractère et de l’engagement démontrés par nos joueurs alors qu’ils représentent les États-Unis sur et en dehors du terrain. J’ai hâte de soutenir tous nos programmes et j’ai toute confiance que nous maintiendrons nos normes d’excellence à l’avenir. »

Markgraf a été la première personne de US Soccer nommée au poste de directeur général de l’équipe en 2019, et sa première décision a été l’embauche d’Andonovski. Cela a été suivi de deux performances inférieures aux normes dans des tournois majeurs, à commencer par une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dans une interview avec ESPN avant la Coupe du monde, Markgraf a déclaré que, bien qu’elle n’ait pas explicitement dit à Andonovski quels joueurs emmener au tournoi, elle avait contribué à façonner la liste. Andonovski a confirmé que c’était le cas.

« Nous devons prendre tellement de décisions difficiles à différents moments, que ce soit sur le terrain ou en dehors », a déclaré Andonovski avant le tournoi. « Mais les questions qui [Markgraf] pose est d’une manière si professionnelle et respectueuse, nous aide à réfléchir plus profondément, nous aide à penser différemment, à sortir des sentiers battus, et d’une certaine manière à nous préparer à des moments encore plus stressants et à être prêts pour cela. »

Il n’est pas clair si la position de GM continuera à aller de l’avant.

« Nous sommes reconnaissants à Kate pour le travail formidable qu’elle a accompli en aidant à guider notre équipe nationale féminine et le travail de transformation des programmes de notre équipe nationale féminine pour les jeunes », a déclaré la présidente de US Soccer, Cindy Parlow Cone.

« Ses connaissances et son expérience ont été incroyablement précieuses, et nous sommes prêts à bâtir sur cette base alors que nous nous tournons vers l’avenir. »

En annonçant la démission d’Andonovski, la fédération a réitéré que Crocker avait déjà commencé une analyse approfondie du programme de l’équipe nationale féminine et développerait une stratégie à long terme « pour s’assurer que le football américain puisse poursuivre son succès du côté féminin du jeu ». approche globale établira la feuille de route opérationnelle qui guidera le programme des femmes vers l’avant. »

Markgraf était une joueuse décorée pour l’équipe américaine, faisant 201 apparitions et faisant partie de l’équipe de 1999 qui a remporté la Coupe du monde féminine ainsi que des équipes médaillées d’or aux Jeux olympiques de 2004 et 2008.

Après sa carrière de joueuse, elle a obtenu une maîtrise en kinésiologie et en psychologie de l’éducation de l’Université du Wisconsin-Milwaukee. Elle a également travaillé comme animatrice pour ESPN.