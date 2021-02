USWNT gagne moins sur la perfection que sur la réussite des tests cruciaux

Regarder l’équipe nationale féminine des États-Unis est un exercice qui s’apparente à trouver des failles dans la chapelle Sixtine. La plupart du temps, il n’y a aucune imperfection à trouver. Mais dans les rares occasions où un défaut est localisé dans le jeu des Américains, il y a une discussion à savoir s’il s’agit d’un simple pinaillage ou si la sonnette d’alarme devrait réellement se déclencher.

Alors, que faire de la victoire 2-0 de dimanche contre le Brésil, qui remporte presque la Coupe SheBelieves?

À bien des égards, les États-Unis ont fait ce qu’ils font normalement. Il a porté la majeure partie du jeu et a finalement percé avec des buts de Christen Press et de sa remplaçante Megan Rapinoe. La défense s’est pliée, mais a tenu bon. Le résultat était moins une question de perfection que d’efficacité, en particulier dans les deux zones de pénalité.

Ce triomphe était la 15e victoire consécutive du manager Vlatko Andonovski, qui a succédé à Jill Ellis après le deuxième triomphe consécutif de l’équipe américaine en Coupe du monde en 2019. dans le dernier tour de classement de la FIFA.

Au-delà de cette métrique, le Brésil a certainement assez de talent pour menacer les États-Unis. Marta, la cheville ouvrière offensive de longue date, joue un rôle plus large pour la manager Pia Sundhage. Les attaquants Debinha et Ludmila sont assez habiles et suffisamment mobiles pour menacer n’importe quelle équipe dans le monde, et l’ont fait ce jour-là. Ajoutez à cela le fait que de nombreux joueurs américains sont toujours en mode pré-saison, et il y a tout lieu de penser que les Américains sont en pleine forme alors que les Jeux olympiques de cet été se concentrent davantage.

« C’est drôle parce que je pense qu’à chaque fois que je fais partie de cette équipe et que je porte ce maillot, j’ai l’impression que tout le monde s’attend à ce que nous n’ayons jamais un tir au but contre nous, ou qu’aucune équipe ne crée une chance », a déclaré la défenseur Crystal Dunn. « Et je peux m’asseoir ici et dire que je pense que nous avons joué un excellent match. Je pense que le Brésil est un groupe de joueurs talentueux. »

Les États-Unis poursuivent leur marche vers une autre victoire en Coupe SheBelieves. GREGG NEWTON / AFP via Getty Images

Mais une partie de la raison pour laquelle les femmes américaines ont été dominantes pendant si longtemps est précisément parce que l’équipe est tenue à des normes élevées, même si parfois les attentes frisent le ridicule. Et il y avait suffisamment de défauts dans le match de dimanche pour penser qu’il y a des problèmes à surveiller à l’approche du départ pour Tokyo.

Les États-Unis ont livré une performance plus fluide contre le Brésil que lors du premier match contre le Canada. Cela était dû en partie au fait que le Brésil était plus aventureux en attaque, ce qui a conduit à une affaire plus ouverte.

Mais dans les deux matches, les États-Unis ont concédé des chances de transition largement ouvertes qui n’ont pas été converties. Dans certaines situations, les États-Unis se sont aidés avec des tacles de couverture astucieux, comme lorsque Dunn a glissé à la 13e minute pour bloquer le tir de Ludmila, ou lorsque la course de récupération de Julie Ertz juste avant la mi-temps a gâché un compteur brésilien. La gardienne Alyssa Naeher a également contribué avec un arrêt de la première mi-temps de Ludmila.

Mais à d’autres occasions, c’est la mauvaise finition des adversaires qui a empêché le filet américain de se briser. Debinha pensera toujours à l’opportunité qu’elle a gaspillée à la 82e minute. C’est quelque chose sur lequel les États-Unis ne peuvent pas continuer à compter pour l’avenir.

Le jeu de l’arrière droite Emily Sonnet était également une préoccupation, car elle est sortie deuxième meilleure dans un certain nombre de duels, bien qu’Andonovski ait défendu le joueur étant donné qu’elle était contre Marta pendant une grande partie de la journée.

« A quelques reprises, j’ai pensé qu’elle aurait pu faire un meilleur travail », a-t-il déclaré. « Mais dans l’ensemble, elle joue contre l’une des meilleures joueuses du monde en ce moment, et elle a été capable de prendre les devants, de refuser certaines de ces passes. Elle a réussi à récupérer le ballon à plusieurs reprises, donc une bonne performance globale. «

La défense américaine semblait parfois tremblante, mais en a fait assez pour arrêter une puissante attaque brésilienne menée par Marta. Robin Alam / Icon Sportswire via Getty Images

Au crédit d’Andonovski, les opportunités de transition qui étaient apparentes en première mi-temps ont été largement maîtrisées après la mi-temps grâce à quelques ajustements tactiques. Cela incluait de laisser tomber Ertz un peu plus profondément pour limiter l’espace pour Debinha et Ludmila, ainsi que pour fournir une couverture supplémentaire pour les arrières centraux Abby Dahlkemper et Becky Sauerbrunn. Les États-Unis ont également fait un meilleur travail pour faire pression sur le ballon au milieu de terrain et ralentir les tentatives du Brésil de jouer en transition.

« Nous savons que si nous leur donnons beaucoup d’espace en tant qu’unité, ils vont l’exposer, et j’ai pensé qu’en première mi-temps, nous n’avons pas fait un assez bon travail pour fermer l’espace », a déclaré Andonovski. « Après avoir ajusté un peu la structure, j’ai pensé que nous avions fait un travail incroyable en défendant leur transition. »

Il convient toutefois de mentionner que lors du match précédent contre le Canada, certaines opportunités de transition ont également été concédées. Ce n’est certainement pas le moment de paniquer en termes de défense américaine, mais il y a des raisons de se méfier de la façon dont les équipes cherchent à exploiter les faiblesses.

Il semble y avoir un peu plus de patience attachée à l’attaque de l’équipe, avec les deux passes décisives de Lindsay Horan, ainsi que la célébration « Rock the Baby » de Rapinoe, une ode aux coéquipiers Ali Krieger et Ashlyn Harris adoptant un bébé la semaine dernière. La performance de Horan a rappelé que l’Andonovski avait des options derrière le blessé Sam Mewis. La presse a également montré sa qualité avec un but bien pris.

Le retour d’Alex Morgan était également positif, étant donné qu’il s’agissait de son premier départ en équipe nationale depuis son accouchement l’année dernière. Elle a fait un quart de travail actif pendant 71 minutes.

Cela dit, l’équipe américaine avait besoin d’être testée dans ce tournoi, et ça l’a été, ce qui pour Andonovski a toujours été le but de ces matches.

« Nous voulons jouer la meilleure compétition possible », a-t-il déclaré. « Nous voulons jouer contre différents types d’adversaires, des adversaires qui présenteront des défis différents, pour une raison. Nous pouvons donc retourner dans une pièce maintenant, retourner au bureau, et étudier, pourquoi ils ont pu obtenir 10 tirs au but? Qu’est-ce que nous aurions pu faire différemment? Et nous espérons que nous pourrons nous améliorer. «

Quant à la perfection, les États-Unis espèrent que cela se produira plus tard cet été.