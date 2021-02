Un jour où l’équipe nationale féminine des États-Unis s’est levée – et ne s’est pas agenouillée – pour jouer l’hymne national, la défenseuse américaine Crystal Dunn a déclaré que les joueuses avaient « dépassé la phase de protestation et se mettaient en fait à mettre tous les parler de travail réel. «

Avant la victoire 2-0 dimanche contre le Brésil lors de son deuxième match de la SheBelieves Cup à Orlando, toute l’équipe américaine se tenait debout pendant que l’hymne jouait. Comme lors d’autres matches, l’équipe a marché sur le terrain en portant des vestes d’échauffement avec les mots «Black Lives Matter» sur le devant.

Lors du match précédent de l’équipe américaine contre le Canada, certains joueurs se sont tenus debout tandis que d’autres se sont agenouillés. Les Canadiens, avant leur match contre l’Argentine dimanche, se sont tous agenouillés pendant leur équipe nationale et portaient des t-shirts portant l’inscription «Black Lives Matter».

L’équipe nationale féminine américaine a représenté l’hymne avant le match de dimanche contre le Brésil. Alex Menendez / Getty Images

Dunn a déclaré que l’équipe américaine n’avait pas voté pour se présenter, mais qu’il s’agissait plutôt d’une décision collective.

« Je pense que ceux qui étaient agenouillés collectivement avaient l’impression que nous nous agenouillions pour attirer l’attention sur la brutalité policière et le racisme systémique », a déclaré Dunn. « Je pense que nous avons décidé que pour aller de l’avant, nous ne ressentons plus le besoin de nous agenouiller parce que nous faisons le travail dans les coulisses. Nous combattons le racisme systémique. Et nous n’avons jamais senti que nous allions nous agenouiller pour toujours, donc il y aurait toujours un temps où nous avons senti qu’il était temps de se lever. Je pense que nous sommes tous fiers de faire le travail dans les coulisses et c’était juste un jeu que nous pensions que nous étions prêts à passer à la phase suivante et à lutter continuellement pour le changement . «

Dunn est l’une des sept joueuses noires ou biraciales de la liste actuelle de 23 joueurs, mais elle a déclaré qu’elle estimait que la dynamique au sein des États-Unis en matière de justice sociale s’était améliorée. Cependant, il reste encore du travail à faire.

«Pour moi personnellement, j’ai toujours eu l’impression de témoigner de nombreuses expériences avec les Noirs», a-t-elle déclaré. « Je suis un athlète noir qui a souvent eu l’impression de ne pas avoir été entendu ou vu et beaucoup de Noirs ressentent la même chose. Je pense que nous avons eu ces discussions initiales et je me sens mieux quant à l’endroit où se trouve cette équipe. Mais je pensez à aller de l’avant, nous sommes prêts à continuer à travailler hors du terrain et à avoir continuellement ces conversations.

« Même si nous choisissons de rester debout, cela ne signifie pas que les conversations disparaissent ou qu’elles s’arrêtent », a ajouté Dunn. «Tout cela pour dire que nous sommes maintenant, je pense, prêts à passer la phase de protestation et à passer réellement à la mise en œuvre de tous les discours.